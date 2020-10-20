К югу от карабахского города Шуши слышны взрывы снарядов
© Sputnik / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии обороны Нагорно-Карабахской Республики отдыхают в окопе
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УЩЕЛЬЕ УНОТ (Карабах), 20 окт - РИА Новости. Взрывы снарядов и звук работающих беспилотников слышны к югу от карабахского города Шуши в ущелье Унот, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о продолжении боев на юге Карабаха. Власти Азербайджана сообщили об освобождении города Зангелана. Если эта информация подтвердится, то получится, что азербайджанская армия взяла под контроль всю южную границу непризнанной НКР и фактически отрезала ее от границы с Ираном.
Сейчас к югу от города Шуши слышны постоянные взрывы реактивных систем залпового огня, а также звук мотора беспилотника. Можно предположить, что азербайджанские военные пытаются наступать в этом месте, однако армия обороны Карабаха старается сдержать их наступление, накрывая огнем РСЗО. В свою очередь, Азербайджан запускает ударные и разведывательные беспилотники, чтобы сверху посмотреть на позиции Карабаха и, по возможности, атаковать их.
Официальных комментариев на этот счет пока не поступало, отмечает корреспондент.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
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В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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