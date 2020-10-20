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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201020/karabakh-1580648325.html
Алиев заявил о взятии ряда населенных пунктов в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ВС страны взяли под контроль ряд населенных пунктов в Физулинском, Джабраильском, Ходжавендском, Зенгиланском... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T14:22
2020-10-20T14:50
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 20 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что ВС страны взяли под контроль ряд населенных пунктов в Физулинском, Джабраильском, Ходжавендском, Зенгиланском районах в Карабахе."Ряд сёл в Физулинском, Джабраильском, Ходжавендском, Зенгиланском районах были освобождены от оккупации", - сказал Алиев в своем обращении к народу.Глава государства отметил освобождение следующих населенных пунктов: Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201020/karabakh-1580569791.html
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html
До границ Армении их уже не остановить
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нагорный карабах
азербайджан
армения
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нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Алиев заявил о взятии ряда населенных пунктов в Карабахе

14:22 20.10.2020 (обновлено: 14:50 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичВоеннослужащий армии Азербайджана
Военнослужащий армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
БАКУ, 20 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ВС страны взяли под контроль ряд населенных пунктов в Физулинском, Джабраильском, Ходжавендском, Зенгиланском районах в Карабахе.
"Ряд сёл в Физулинском, Джабраильском, Ходжавендском, Зенгиланском районах были освобождены от оккупации", - сказал Алиев в своем обращении к народу.
Глава государства отметил освобождение следующих населенных пунктов:
Физулинский район: села Дёрдчинар, Кюрдляр, Юхары Абдуррахманлы, Гаргабазар, Ашагы Вейселли, Юхары Айбасанлы.
Джабраильский район: села Сарафша, Гасангайды, Фуганлы, Имамбагы, Даш Вейселли, Агтепе, Ярахмедли.
Ходжавендский район: села Агджакенд, Мулкидере, Дашбашы, Гюнешли, Венг (Чинарлы).
Зенгиланский район: села Хавалы, Зернели, Мамедбейли, Хекери, Шерифан, Муганлы.
Конфискованное у военнослужащих вооруженных сил Азербайджана оружие на территории Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 00:17Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
 
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