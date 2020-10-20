Алиев заявил о взятии ряда населенных пунктов в Карабахе
14:22 20.10.2020 (обновлено: 14:50 20.10.2020)
БАКУ, 20 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ВС страны взяли под контроль ряд населенных пунктов в Физулинском, Джабраильском, Ходжавендском, Зенгиланском районах в Карабахе.
"Ряд сёл в Физулинском, Джабраильском, Ходжавендском, Зенгиланском районах были освобождены от оккупации", - сказал Алиев в своем обращении к народу.
Глава государства отметил освобождение следующих населенных пунктов:
—Физулинский район: села Дёрдчинар, Кюрдляр, Юхары Абдуррахманлы, Гаргабазар, Ашагы Вейселли, Юхары Айбасанлы.
—Джабраильский район: села Сарафша, Гасангайды, Фуганлы, Имамбагы, Даш Вейселли, Агтепе, Ярахмедли.
—Ходжавендский район: села Агджакенд, Мулкидере, Дашбашы, Гюнешли, Венг (Чинарлы).
—Зенгиланский район: села Хавалы, Зернели, Мамедбейли, Хекери, Шерифан, Муганлы.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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