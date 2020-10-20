https://ria.ru/20201020/karabakh-1580590254.html

Ереван обвинил Баку в применении авиации и артиллерии на севере Карабаха

Вооруженные силы Азербайджана применяют на севере Карабаха авиацию и артиллерию, бои на южном направлении продолжаются, заявила пресс-секретарь минобороны... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T09:43

2020-10-20T09:43

2020-10-20T10:03

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 20 окт – РИА Новости.</strong> Вооруженные силы <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> применяют на севере Карабаха авиацию и артиллерию, бои на южном направлении продолжаются, заявила пресс-секретарь минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян."На северном направлении линии соприкосновения противник применяет авиацию и артиллерию. Интенсивные и тяжелые бои на южном направлении продолжаются. Подразделения Армии обороны (Карабаха – ред.) принимают меры для пресечения атак противника", - написала Степанян в <a href="https://www.facebook.com/shushanstepanyan/posts/3345253685510768" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

https://ria.ru/20201020/karabakh-1580548270.html

Мёбиус И Сыновья В чем суть обвинения, объясните, где логика? Армения может пускать баллистические ракеты ночью по спальным районам, а Азербайджан должен ответить камушком из рогатки? 66

Магистр Йода Главное не увлекаться самым крутым армянским маневром "тактическое отступление"... 33

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нагорный карабах

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире