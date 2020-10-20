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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201020/karabakh-1580590254.html
Ереван обвинил Баку в применении авиации и артиллерии на севере Карабаха
Вооруженные силы Азербайджана применяют на севере Карабаха авиацию и артиллерию, бои на южном направлении продолжаются, заявила пресс-секретарь минобороны... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T09:43
2020-10-20T10:03
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 20 окт – РИА Новости.</strong> Вооруженные силы <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> применяют на севере Карабаха авиацию и артиллерию, бои на южном направлении продолжаются, заявила пресс-секретарь минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян."На северном направлении линии соприкосновения противник применяет авиацию и артиллерию. Интенсивные и тяжелые бои на южном направлении продолжаются. Подразделения Армии обороны (Карабаха – ред.) принимают меры для пресечения атак противника", - написала Степанян в <a href="https://www.facebook.com/shushanstepanyan/posts/3345253685510768" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
https://ria.ru/20201020/karabakh-1580548270.html
В чем суть обвинения, объясните, где логика? Армения может пускать баллистические ракеты ночью по спальным районам, а Азербайджан должен ответить камушком из рогатки?
66
Главное не увлекаться самым крутым армянским маневром "тактическое отступление"...
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Ереван обвинил Баку в применении авиации и артиллерии на севере Карабаха

09:43 20.10.2020 (обновлено: 10:03 20.10.2020)
 
© Фото : Министерство обороны АзербайджанаВоенная техника армии Азербайджана
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Фото : Министерство обороны Азербайджана
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 окт – РИА Новости. Вооруженные силы Азербайджана применяют на севере Карабаха авиацию и артиллерию, бои на южном направлении продолжаются, заявила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.
"На северном направлении линии соприкосновения противник применяет авиацию и артиллерию. Интенсивные и тяжелые бои на южном направлении продолжаются. Подразделения Армии обороны (Карабаха – ред.) принимают меры для пресечения атак противника", - написала Степанян в Facebook.
Жители Гянджи у разрушенных после обстрела домов - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Затяжная война в Карабахе. Останется ли Турция союзником Азербайджана
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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