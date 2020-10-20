Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201020/karabakh-1580574962.html
Глава МИД НКР призвал послов иностранных государств признать Карабах
Министр иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики Масис Маилян принял участие во встрече с аккредитованными в Армении дипломатами иностранных... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T03:43
2020-10-20T03:47
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
мид нкр
обсе
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
москва
степанакерт
сша
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580453540_0:322:3068:2048_1400x0_80_0_0_6eeb0c90cf919870b6c662a8e32309dd.jpg
<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 20 окт - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Масис Маилян принял участие во встрече с аккредитованными в Армении дипломатами иностранных государств и призвал их признать независимость НКР, сообщил <a href="http://ria.ru/organization_MID_NKR/" target="_blank" data-auto="true">МИД НКР</a>.Встреча состоялась в понедельник, в ней также приняли участие глава МИД Армении и омбудсмены по правам человека <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> и непризнанной НКР. Список представителей дипломатических миссий иностранных государств не уточняется.Министр отметил, что гражданское население и инфраструктура, имеющее жизненно важное значение, подвергаются умышленному нападению. Представляя создавшуюся гуманитарную ситуацию и предпринимаемые правительством шаги для ее разрешения, Маилян подчеркнул также необходимость оказания непосредственной помощи народу Карабаха со стороны различных международных организаций."Министр призвал международное сообщество признать независимость республики Арцах в качестве эффективной меры по прекращению развязанной <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a> военной агрессии, а также установлению прочного мира в регионе", - резюмирует МИД непризнанной республики.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан заявили о его несоблюдении другой стороной.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201020/karabakh-1580569791.html
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html
армения подаст пример другим странам, признает "независимость" "нкр"? )) Или как всегда, будет и дальше мутить и пытаться чужими руками (и жизнями) своих целей добиваться?
22
вопервых какой глава какой мид) преступник в сепаратистском режиме! какого попросил - послов. а какое отношение послы к нему имеют? замкнутый круг)
17
4
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
москва
степанакерт
сша
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580453540_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_5316c03104bec64ebab4e0f710e96d95.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мид нкр, обсе, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, москва, степанакерт, сша, азербайджан, армения, в мире

Глава МИД НКР призвал послов иностранных государств признать Карабах

03:43 20.10.2020 (обновлено: 03:47 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛюди молятся в храме в Степанакерте
Люди молятся в храме в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СТЕПАНАКЕРТ, 20 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики Масис Маилян принял участие во встрече с аккредитованными в Армении дипломатами иностранных государств и призвал их признать независимость НКР, сообщил МИД НКР.
Встреча состоялась в понедельник, в ней также приняли участие глава МИД Армении и омбудсмены по правам человека Армении и непризнанной НКР. Список представителей дипломатических миссий иностранных государств не уточняется.
"В качестве дополнительной угрозы региональному миру министр иностранных дел (НКР) назвал непосредственное участие Турции в развязанных Азербайджаном боевых действиях, в том числе путем переброски и вовлечения в вооруженные силы Азербайджана международных вооруженных террористов. Глава МИД Арцаха особо подчеркнул, что международное сообщество не может оставаться нейтральным в вопросе выбора между войной и миром, так как своей безучастностью способствует изоляции народа Арцаха. А это именно то, к чему стремятся Азербайджан и Турция, которые рассматривают изоляцию Арцаха в качестве важного элемента военного противостояния и агрессии", - сообщил МИД непризнанной республики.
Министр отметил, что гражданское население и инфраструктура, имеющее жизненно важное значение, подвергаются умышленному нападению. Представляя создавшуюся гуманитарную ситуацию и предпринимаемые правительством шаги для ее разрешения, Маилян подчеркнул также необходимость оказания непосредственной помощи народу Карабаха со стороны различных международных организаций.
"Министр призвал международное сообщество признать независимость республики Арцах в качестве эффективной меры по прекращению развязанной Азербайджаном военной агрессии, а также установлению прочного мира в регионе", - резюмирует МИД непризнанной республики.
Конфискованное у военнослужащих вооруженных сил Азербайджана оружие на территории Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 00:17Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан заявили о его несоблюдении другой стороной.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
Обсудить4
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМИД НКРОБСЕНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваСтепанакертСШААзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:30Обнаружена польза зеленого чая и кофе для людей с диабетом
01:26Двоих детей из сирийского лагеря привезли к бабушке в Чечню
01:10Глава МИД Армении приехал в Москву
00:58Опрос ВЦИОМ показал, как россияне оценивают изменение облика их городов
00:39Россиян предупредили о подрывающем защиту от COVID-19 факторе
00:35Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа
00:31Счетная палата предупредила о рисках предложенной Минздравом реформы ОМС
00:25Спецпосланник Трампа заявил о поддержке странами НАТО позиции США по ДСНВ
00:19В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:12Исследование показало, сколько подростков хотели бы стать самозанятыми
23:49Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым
23:49Израиль заявил об ударе по инфраструктуре ХАМАС из-за пуска снаряда
23:45Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС
23:39В Москве умерли еще 63 пациента с коронавирусом
23:38Власти Нью-Йорка готовятся к беспорядкам из-за президентских выборов
23:26Украина намерена закупать корабли для баз в Черном море
23:18В Калифорнии упал истребитель ВМС США
22:57"Нафтогаз" поддержал расширение санкций против "Северного потока — 2"
22:53СМИ: в Париже отпустили шестерых задержанных после убийства учителя
22:41В Армении назвали военные действия Азербайджана в Карабахе позором
Лента новостейМолния