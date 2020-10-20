Глава МИД НКР призвал послов иностранных государств признать Карабах
03:43 20.10.2020 (обновлено: 03:47 20.10.2020)
СТЕПАНАКЕРТ, 20 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики Масис Маилян принял участие во встрече с аккредитованными в Армении дипломатами иностранных государств и призвал их признать независимость НКР, сообщил МИД НКР.
Встреча состоялась в понедельник, в ней также приняли участие глава МИД Армении и омбудсмены по правам человека Армении и непризнанной НКР. Список представителей дипломатических миссий иностранных государств не уточняется.
"В качестве дополнительной угрозы региональному миру министр иностранных дел (НКР) назвал непосредственное участие Турции в развязанных Азербайджаном боевых действиях, в том числе путем переброски и вовлечения в вооруженные силы Азербайджана международных вооруженных террористов. Глава МИД Арцаха особо подчеркнул, что международное сообщество не может оставаться нейтральным в вопросе выбора между войной и миром, так как своей безучастностью способствует изоляции народа Арцаха. А это именно то, к чему стремятся Азербайджан и Турция, которые рассматривают изоляцию Арцаха в качестве важного элемента военного противостояния и агрессии", - сообщил МИД непризнанной республики.
Министр отметил, что гражданское население и инфраструктура, имеющее жизненно важное значение, подвергаются умышленному нападению. Представляя создавшуюся гуманитарную ситуацию и предпринимаемые правительством шаги для ее разрешения, Маилян подчеркнул также необходимость оказания непосредственной помощи народу Карабаха со стороны различных международных организаций.
"Министр призвал международное сообщество признать независимость республики Арцах в качестве эффективной меры по прекращению развязанной Азербайджаном военной агрессии, а также установлению прочного мира в регионе", - резюмирует МИД непризнанной республики.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан заявили о его несоблюдении другой стороной.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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