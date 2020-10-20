https://ria.ru/20201020/karabakh-1580574962.html

Глава МИД НКР призвал послов иностранных государств признать Карабах

Министр иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики Масис Маилян принял участие во встрече с аккредитованными в Армении дипломатами иностранных... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T03:43

2020-10-20T03:43

2020-10-20T03:47

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

мид нкр

обсе

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

москва

степанакерт

сша

азербайджан

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 20 окт - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Масис Маилян принял участие во встрече с аккредитованными в Армении дипломатами иностранных государств и призвал их признать независимость НКР, сообщил <a href="http://ria.ru/organization_MID_NKR/" target="_blank" data-auto="true">МИД НКР</a>.Встреча состоялась в понедельник, в ней также приняли участие глава МИД Армении и омбудсмены по правам человека <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> и непризнанной НКР. Список представителей дипломатических миссий иностранных государств не уточняется.Министр отметил, что гражданское население и инфраструктура, имеющее жизненно важное значение, подвергаются умышленному нападению. Представляя создавшуюся гуманитарную ситуацию и предпринимаемые правительством шаги для ее разрешения, Маилян подчеркнул также необходимость оказания непосредственной помощи народу Карабаха со стороны различных международных организаций."Министр призвал международное сообщество признать независимость республики Арцах в качестве эффективной меры по прекращению развязанной <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a> военной агрессии, а также установлению прочного мира в регионе", - резюмирует МИД непризнанной республики.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан заявили о его несоблюдении другой стороной.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201020/karabakh-1580569791.html

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html

Самир армения подаст пример другим странам, признает "независимость" "нкр"? )) Или как всегда, будет и дальше мутить и пытаться чужими руками (и жизнями) своих целей добиваться? 22

Голос Правды вопервых какой глава какой мид) преступник в сепаратистском режиме! какого попросил - послов. а какое отношение послы к нему имеют? замкнутый круг) 17

4

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

москва

степанакерт

сша

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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