https://ria.ru/20201020/karabakh-1580572053.html

В Карабахе сообщили о количестве обстрелов школ и детсадов

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что Азербайджан с начала конфликта нанес удары по 18 школам и шести детским садам в Карабахе. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T01:52

2020-10-20T01:52

2020-10-20T03:46

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

обсе

совет федерации рф

башар асад

константин косачев

сергей нарышкин

нагорно-карабахская республика

сирия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

В Карабахе сообщили о количестве обстрелов школ и детсадов

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580451941_0:0:2980:1677_1400x0_80_0_0_2de9f65613c777b5d2afa6da4cf217da.jpg

<strong>ЕРЕВАН, 19 окт – РИА Новости.</strong> Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что Азербайджан с начала конфликта нанес удары по 18 школам и шести детским садам в Карабахе."Обстрелу ВС Азербайджана подверглись 18 школ, шесть детских садов, четыре объекта культуры", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале официального Инфоцентра НКР.Отмечается, что в результате боевых действий в Карабахе 24 тысячи учеников лишены возможности посещать школы, 4986 студентов – университеты, 4016 детей не могут ходить в детский сад.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в некоторых местах - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан заявили о его несоблюдении другой стороной.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html

https://ria.ru/20201020/karabakh--1580570412.html

Сергей Туманов Серьезно? Ради страны, которая борется с русским языком, закрывает школы и размахивает плакатами "Убирайтесь оккупанты" мы должны куда-то там влезать? 15

михаил петров вот пусть косачев и едет туда 10

8

нагорно-карабахская республика

сирия

сша

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, обсе, совет федерации рф, башар асад, константин косачев, сергей нарышкин, нагорно-карабахская республика, сирия, сша, азербайджан, армения, в мире