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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201020/karabakh-1580572053.html
В Карабахе сообщили о количестве обстрелов школ и детсадов
Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что Азербайджан с начала конфликта нанес удары по 18 школам и шести детским садам в Карабахе. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T01:52
2020-10-20T03:46
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
обсе
совет федерации рф
башар асад
константин косачев
сергей нарышкин
нагорно-карабахская республика
сирия
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В Карабахе сообщили о количестве обстрелов школ и детсадов
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<strong>ЕРЕВАН, 19 окт – РИА Новости.</strong> Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что Азербайджан с начала конфликта нанес удары по 18 школам и шести детским садам в Карабахе."Обстрелу ВС Азербайджана подверглись 18 школ, шесть детских садов, четыре объекта культуры", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале официального Инфоцентра НКР.Отмечается, что в результате боевых действий в Карабахе 24 тысячи учеников лишены возможности посещать школы, 4986 студентов – университеты, 4016 детей не могут ходить в детский сад.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в некоторых местах - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан заявили о его несоблюдении другой стороной.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html
https://ria.ru/20201020/karabakh--1580570412.html
Серьезно? Ради страны, которая борется с русским языком, закрывает школы и размахивает плакатами "Убирайтесь оккупанты" мы должны куда-то там влезать?
15
вот пусть косачев и едет туда
10
8
нагорно-карабахская республика
сирия
сша
азербайджан
армения
РИА Новости
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никол пашинян, обсе, совет федерации рф, башар асад, константин косачев, сергей нарышкин, нагорно-карабахская республика, сирия, сша, азербайджан, армения, в мире

В Карабахе сообщили о количестве обстрелов школ и детсадов

01:52 20.10.2020 (обновлено: 03:46 20.10.2020)
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии обороны Нагорно-Карабахской республики
Военнослужащий армии обороны Нагорно-Карабахской республики - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 19 окт – РИА Новости. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что Азербайджан с начала конфликта нанес удары по 18 школам и шести детским садам в Карабахе.
"Обстрелу ВС Азербайджана подверглись 18 школ, шесть детских садов, четыре объекта культуры", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале официального Инфоцентра НКР.
Неразорвавшийся снаряд в Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 08:00
"Настоящие звери": кто тайно приехал воевать в Нагорный Карабах
Отмечается, что в результате боевых действий в Карабахе 24 тысячи учеников лишены возможности посещать школы, 4986 студентов – университеты, 4016 детей не могут ходить в детский сад.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в некоторых местах - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан заявили о его несоблюдении другой стороной.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 00:29Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Небензя рассказал о проблемах режима прекращения огня в Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянОБСЕСовет Федерации РФБашар АсадКонстантин КосачевСергей НарышкинНагорно-Карабахская РеспубликаСирияСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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