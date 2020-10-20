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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201020/karabakh--1580596439.html
Мусульмане призвали духовных лидеров поспособствовать миру в Карабахе
Религиозным и светским лидерам Армении и Азербайджана, а также "всем людям доброй воли" следует приложить усилия, чтобы остановить кровопролитие в Нагорном... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T11:40
2020-10-20T17:15
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
нагорный карабах
азербайджан
армения
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Религиозным и светским лидерам Армении и Азербайджана, а также "всем людям доброй воли" следует приложить усилия, чтобы остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе, говорится в заявлении президиума Духовного собрания мусульман России (ДСМР), опубликованном на сайте организации."Обращаемся с просьбой к религиозным лидерам и главам государств Азербайджана и Армении, к широкой общественности и всем людям доброй воли проявить твердую решимость к миру и ответственность за будущее народов, остановить кровопролитие, продолжить мирные переговоры и всемерно способствовать установлению мира на древней и многострадальной земле Нагорного Карабаха", - сказано в сообщении.В организации поддержали инициативу патриарха Московского и вся Руси Кирилла, который в начале месяца призвал продлить режим прекращения огня между Арменией и Азербайджаном, а также попросил религиозных лидеров стран способствовать прекращению кровопролития. В частности, он обратился к верховному патриарху-католикосу всех армян Гарегину II и председателю Управления мусульман Кавказа шейху-уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде. Он напомнил об усилиях, которые были совершены ранее религиозными лидерами для разрешения конфликта в Карабахе.В ДСМР также напомнили, что ислам – это "религия мира, любви к людям, добра и созидания"."Основы нашей веры незыблемы, содействуют утверждению и упрочению мирного сосуществования между людьми разных конфессий и национальностей. Всевышний говорит нам: "О люди! Воистину, создали Мы вас мужчинами и женщинами и сделали народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга. Ведь самый благочестивый из вас перед Аллахом тот, кто наиболее богобоязненный" (Священный Коран, 49:13). "Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и посягательстве" (Священный Коран, 5:2)", - подчеркнули в ДСМР.
https://ria.ru/20201013/rezhim-prekrascheniya-ognya-1579532768.html
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нагорный карабах
азербайджан
армения
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религия, новости - религия и мировоззрение, нагорный карабах, азербайджан, армения

Мусульмане призвали духовных лидеров поспособствовать миру в Карабахе

11:40 20.10.2020 (обновлено: 17:15 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
Главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Религиозным и светским лидерам Армении и Азербайджана, а также "всем людям доброй воли" следует приложить усилия, чтобы остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе, говорится в заявлении президиума Духовного собрания мусульман России (ДСМР), опубликованном на сайте организации.
"Обращаемся с просьбой к религиозным лидерам и главам государств Азербайджана и Армении, к широкой общественности и всем людям доброй воли проявить твердую решимость к миру и ответственность за будущее народов, остановить кровопролитие, продолжить мирные переговоры и всемерно способствовать установлению мира на древней и многострадальной земле Нагорного Карабаха", - сказано в сообщении.
В организации поддержали инициативу патриарха Московского и вся Руси Кирилла, который в начале месяца призвал продлить режим прекращения огня между Арменией и Азербайджаном, а также попросил религиозных лидеров стран способствовать прекращению кровопролития. В частности, он обратился к верховному патриарху-католикосу всех армян Гарегину II и председателю Управления мусульман Кавказа шейху-уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде. Он напомнил об усилиях, которые были совершены ранее религиозными лидерами для разрешения конфликта в Карабахе.
В ДСМР также напомнили, что ислам – это "религия мира, любви к людям, добра и созидания".
"Основы нашей веры незыблемы, содействуют утверждению и упрочению мирного сосуществования между людьми разных конфессий и национальностей. Всевышний говорит нам: "О люди! Воистину, создали Мы вас мужчинами и женщинами и сделали народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга. Ведь самый благочестивый из вас перед Аллахом тот, кто наиболее богобоязненный" (Священный Коран, 49:13). "Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и посягательстве" (Священный Коран, 5:2)", - подчеркнули в ДСМР.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления президента РФ Владимира Путина в концертном зале Зарядье - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 10:49Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл призвал продлить режим прекращения огня в Карабахе
 
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеНагорный КарабахАзербайджанАрмения
 
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