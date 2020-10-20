https://ria.ru/20201020/karabakh--1580596439.html

Мусульмане призвали духовных лидеров поспособствовать миру в Карабахе

Религиозным и светским лидерам Армении и Азербайджана, а также "всем людям доброй воли" следует приложить усилия, чтобы остановить кровопролитие в Нагорном... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T11:40

2020-10-20T11:40

2020-10-20T17:15

религия и мировоззрение

религия

новости - религия и мировоззрение

нагорный карабах

азербайджан

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/100338/08/1003380844_0:256:2704:1776_1400x0_80_0_0_8915c6770072c7207f96fdb48d9b923e.jpg

<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Религиозным и светским лидерам Армении и Азербайджана, а также "всем людям доброй воли" следует приложить усилия, чтобы остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе, говорится в заявлении президиума Духовного собрания мусульман России (ДСМР), опубликованном на сайте организации."Обращаемся с просьбой к религиозным лидерам и главам государств Азербайджана и Армении, к широкой общественности и всем людям доброй воли проявить твердую решимость к миру и ответственность за будущее народов, остановить кровопролитие, продолжить мирные переговоры и всемерно способствовать установлению мира на древней и многострадальной земле Нагорного Карабаха", - сказано в сообщении.В организации поддержали инициативу патриарха Московского и вся Руси Кирилла, который в начале месяца призвал продлить режим прекращения огня между Арменией и Азербайджаном, а также попросил религиозных лидеров стран способствовать прекращению кровопролития. В частности, он обратился к верховному патриарху-католикосу всех армян Гарегину II и председателю Управления мусульман Кавказа шейху-уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде. Он напомнил об усилиях, которые были совершены ранее религиозными лидерами для разрешения конфликта в Карабахе.В ДСМР также напомнили, что ислам – это "религия мира, любви к людям, добра и созидания"."Основы нашей веры незыблемы, содействуют утверждению и упрочению мирного сосуществования между людьми разных конфессий и национальностей. Всевышний говорит нам: "О люди! Воистину, создали Мы вас мужчинами и женщинами и сделали народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга. Ведь самый благочестивый из вас перед Аллахом тот, кто наиболее богобоязненный" (Священный Коран, 49:13). "Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и посягательстве" (Священный Коран, 5:2)", - подчеркнули в ДСМР.

https://ria.ru/20201013/rezhim-prekrascheniya-ognya-1579532768.html

2

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, нагорный карабах, азербайджан, армения