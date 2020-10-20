https://ria.ru/20201020/kafe-1580631780.html
Власти не планируют ограничивать работу кафе в Москве
Власти Москвы пока не планируют ограничивать работу кафе, все решения принимаются исходя из эпидситуации, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T13:20
2020-10-20T13:20
2020-10-20T13:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
евгений елин
москва
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Власти Москвы пока не планируют ограничивать работу кафе, все решения принимаются исходя из эпидситуации, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Ефимов</a>.Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Elin/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Елин</a> заявил о решении ввести ограничения по времени работы городских ресторанов до 23.00.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, евгений елин, москва, санкт-петербург, общество