https://ria.ru/20201020/kafe-1580631780.html

Власти не планируют ограничивать работу кафе в Москве

Власти Москвы пока не планируют ограничивать работу кафе, все решения принимаются исходя из эпидситуации, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T13:20

2020-10-20T13:20

2020-10-20T13:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

евгений елин

москва

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Власти Москвы пока не планируют ограничивать работу кафе, все решения принимаются исходя из эпидситуации, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Ефимов</a>.Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Elin/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Елин</a> заявил о решении ввести ограничения по времени работы городских ресторанов до 23.00.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

москва

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, евгений елин, москва, санкт-петербург, общество