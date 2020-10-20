https://ria.ru/20201020/ikra-1580574411.html

Красная икра в России дорожает больше, чем обычно, рассказали эксперты

Красная икра в середине осени в России дорожает в опте и рознице больше, чем обычно, основная причина - более низкий, чем ожидалось, вылов рыб лососевых пород... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T03:22

2020-10-20T03:22

2020-10-20T05:46

красная икра

рыбная ассоциация

илья шестаков

дальний восток

федеральная служба государственной статистики (росстат)

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

александр фомин

москва

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151355/71/1513557173_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_8570da89f46924d0242378c5256958c0.jpg

<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Красная икра в середине осени в России дорожает в опте и рознице больше, чем обычно, основная причина - более низкий, чем ожидалось, вылов рыб лососевых пород на Камчатке, определенный вклад внесла и работа по "обелению" рынка; вполне вероятно, перед Новым годом цены подрастут еще, сообщили РИА Новости эксперты отрасли.Объемы вылова рыбы на Камчатке в рамках лососевой путины стали худшими за последние десять лет: это связано с тем, что порядка 80 тысяч тонн прогноза подходов горбуши на восточном побережье не оправдалось, сообщал в конце сентября врио краевого министра рыбного хозяйства Андрей Здетоветский. Согласно научным прогнозам, в 2020 году на Камчатке, где идет основной в РФ вылов лосося в рамках промышленного рыболовства, планировалось добыть около 240 тысяч тонн тихоокеанских лососей.<a href="http://ria.ru/organization_Rosrybolovstvo/" target="_blank" data-auto="true">Росрыболовство</a> ожидает, что вылов тихоокеанских лососей в России по итогам путины 2020 года составит 300-310 тысяч тонн, считая, что ее результаты года требуют серьезного анализа, особенно в части изменения подходов к прогнозированию, заявлял в конце сентября глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Ilja_SHestakov/" target="_blank" data-auto="true">Илья Шестаков</a>.Вылов - основной фактор, который влияет на цену: если раньше Камчатка лидировала по вылову, то в этом году он оказался хуже ожиданий, говорит руководитель аналитического агентства "Рыбсеть" Полина Кирова. Она отметила, что из-за плохой путины цена на икру в опте уже сильно повысилась по сравнению с прошлым годом - на 30% против обычного роста на 10-20%."Сейчас очень усредненная цена красной икры в рознице - это примерно 5 тысяч рублей за килограмм. И это гораздо выше, чем даже в прошлом году. Даже ястык (замороженная икра как полуфабрикат - ред.), который обычно был дешевой альтернативой, подорожал примерно на 70%", - заметила она. Кроме того, в текущем году вклад в рост цены внесли аукционы по продаже части вылова в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японию</a> и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>: в связи с ослаблением рубля экспорт становится более выгодным, добавила эксперт.Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев считает, что на ценообразование влияет целый ряд факторов, объем вылова – лишь один из них. В качестве примера он привел снижение цен на красную икру в 2010 годах, обусловленное не столько большим выловом лососёвых, сколько появлением на рынке фирм-"прокладок", которые работали с предприятиями, использующими специальный налоговый режим – единый сельскохозяйственный налог."Этот канал поставки работал без начисления НДС, поэтому поставляемая через этот канал икра была дешевле на 18%. По разным оценкам, "серый" объём поставок составлял не менее 15–20% рынка. В 2019 году <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_nalogovaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФНС</a> России начала большую работу по "обелению" рынка. Очищение рынка приводит к увеличению на нем доли продукции, в цене которой упакован НДС, а такая продукция, естественно, стоит дороже", - отметил он.Сколько икрыПри прогнозируемом Росрыболовством объеме вылова лососёвых производство красной икры составит 14-15 тысяч тонн, и это естественный для российского рынка объём, считает глава ВАРПЭ. Он отметил, что ежегодный объём потребления красной икры в России в период с 2009 года колеблется от 15 до 20 тысяч тонн; в 2019 году было произведено 19,3 тысячи тонн красной икры (по данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>)."В этом году мы ожидаем, что объём производства легальной красной икры составит около 15 тысяч тонн. Кроме того, по разным оценкам от 600 до 1,5 тысяч тонн может составить объём производства браконьерской красной икры. К сожалению, "черный" трафик красной икры пока не перекрыт", - говорит глава ВАРПЭ.Он не считает, что остатки вылова 2019 года смогут компенсировать возможный рост цен. "Не думаю, что владельцы такой продукции будут продавать её дешевле. Как раз наоборот, они воспользуются общим рыночным трендом, чтобы продать свою продукцию подороже", - добавил собеседник агентства."Если сравнивать по среднемноголетней динамике, то улов хороший, но в 2018 и 2019 годах природа нас побаловала: рыба была в избытке, соответственно, и икра тоже – ее произвели более 20 тысяч тонн в прошлом году, поэтому цены упали. В этом году ситуация не такая уж плохая, но по сравнению с рекордными годами вылов почти в два раза меньше, а из 300 тысяч тонн, прогнозируемых Росрыболовством, красной икры может быть произведено 15 тысяч тонн - достаточно для внутреннего рынка", - соглашается Фомин.Вылов лососевых рыб в 2019 году превысил 498,2 тысячи тонн, что на 26% меньше рекордного 2018 года, когда объем добычи составил 676 тысяч тонн. По состоянию на 12 октября 2020 года объем добычи тихоокеанского лосося составил 294,88 тысячи тонн, что на 56% меньше уровня 2018 года и на 39,6% - уровня 2019 года. Лососевая путина обычно длится с начала мая по конец октября.Что с ценамиПо словам Фомина, в рознице самая дешевая красная икра нового вылова стоит 3,8-4,2 тысячи рублей за килограмм, но даже если к Новому году цена еще вырастет, спрос не упадет: икра - сезонный продукт, который должен быть на праздничном столе. "Если раньше килограмм стоил 3,2 тысячи рублей, а будет - 4 тысячи рублей, икру все равно будут покупать, например, на праздник. Главное, чтобы продукт был качественный", - считает вице-президент <a href="http://ria.ru/organization_Rybnaja_associacija/" target="_blank" data-auto="true">Рыбной ассоциации</a>.Кирова из "Рыбсети" отмечает, что икра кижуча в опте стоит в среднем от 4 тысяч, в рознице - от 5 тысяч рублей, икра кеты - 3,9-3,95 тысячи рублей в опте и порядка 5 тысяч рублей - в рознице, а средняя цена икры горбуши и нерки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в опте и рознице - 3,6-3,7 тысячи и около 5 тысяч рублей за килограмм. По ее словам, год назад розница была примерно на 20% дешевле, но к Новому году цены могут вырасти еще, насколько - будет зависеть от объема произведенной икры.Глава ВАРПЭ считает, что рыбопромышленники изготовили достаточное количество красной икры, "достаточное, чтобы не возник дефицит икры в рознице". Он также напомнил, что на внешних рынках красная икра не очень котируется, поэтому практически производимый в стране объём реализуется на внутреннем рынке."В сентябре оптовые цены на икру горбушу в Центральном федеральном округе находились в пределах 3,6–3,7 тысячи рублей за килограмм, а на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a> – 3 тысячи рублей за килограмм. Оснований для кардинального изменения оптовых цен в ближайшие месяцы пока не вижу", - заключил Зверев.

https://ria.ru/20201018/ikra-1580322416.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201015/ikra-1579891163.html

https://ria.ru/20200119/1563589726.html

ЮБИЛЕЙ-10 бан! давно живу и елочка нравится "... основная причина - более низкий, чем ожидалось, вылов рыб лососевых пород " - два года назад был охренительный вылов - и все равно икра дорожала. Может, в консерватории что-то поправить? (с) 26

Андрей Федоров А у нас всегда все дорожает. Куда ни плюнь все вверх ползёт. А нет, з/п стабильно ровно идет, мне кажется, она самая стабильная в России. 21

20

дальний восток

москва

япония

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красная икра, рыбная ассоциация, илья шестаков, дальний восток, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), александр фомин, москва, япония, экономика