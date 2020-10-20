https://ria.ru/20201020/fellini-1580594912.html

Выставка "Федерико Феллини: 100" открылась в Театральном музее Петербурга

Выставка "Федерико Феллини: 100", посвященная великому итальянскому кинорежиссеру, откроется во вторник и продлится до 18 ноября в Театральном музее... РИА Новости, 20.10.2020

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2020-10-20T10:22

2020-10-20T10:22

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санкт-петербург

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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Выставка "Федерико Феллини: 100", посвященная великому итальянскому кинорежиссеру, откроется во вторник и продлится до 18 ноября в Театральном музее Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.Передвижная выставка к 100-летию классика мирового кино – это совместный проект Театрального музея и Итальянского института культуры, его создали итальянские кураторы, лично знавшие самого загадочного гения итальянского кино ХХ века.Подготовленная экспозиция – это попытка открыть целый мир, где, как говорил сам мастер, "мы ничего не знаем, но способны все вообразить", рассказали в пресс-службе.В экспозиции будет представлено более 120 экспонатов, среди которых известные и редкие фотографии Феллини, его семьи, друзей и коллег, актеров на съемочной площадке, афиши фильмов, костюмы, любовные письма Феллини к своей жене и музе Джульетте Мазина, а также рисунки режиссера – карикатуры на киноперсонажей и актеров, зарисовки сновидений, эротических фантазий.

https://ria.ru/20200305/1568152378.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, выставки, федерико феллини, санкт-петербург