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https://ria.ru/20201020/fellini-1580594912.html
Выставка "Федерико Феллини: 100" открылась в Театральном музее Петербурга
Выставка "Федерико Феллини: 100", посвященная великому итальянскому кинорежиссеру, откроется во вторник и продлится до 18 ноября в Театральном музее... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T10:22
2020-10-20T10:22
культура
кино и сериалы
новости культуры
выставки
федерико феллини
санкт-петербург
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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Выставка "Федерико Феллини: 100", посвященная великому итальянскому кинорежиссеру, откроется во вторник и продлится до 18 ноября в Театральном музее Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.Передвижная выставка к 100-летию классика мирового кино – это совместный проект Театрального музея и Итальянского института культуры, его создали итальянские кураторы, лично знавшие самого загадочного гения итальянского кино ХХ века.Подготовленная экспозиция – это попытка открыть целый мир, где, как говорил сам мастер, "мы ничего не знаем, но способны все вообразить", рассказали в пресс-службе.В экспозиции будет представлено более 120 экспонатов, среди которых известные и редкие фотографии Феллини, его семьи, друзей и коллег, актеров на съемочной площадке, афиши фильмов, костюмы, любовные письма Феллини к своей жене и музе Джульетте Мазина, а также рисунки режиссера – карикатуры на киноперсонажей и актеров, зарисовки сновидений, эротических фантазий.
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кино и сериалы, новости культуры, выставки, федерико феллини, санкт-петербург

Выставка "Федерико Феллини: 100" открылась в Театральном музее Петербурга

10:22 20.10.2020
 
© AP Photo / Reed SaxonСофи Лорен и Марчелло Мастоянни вручают почетный Оскар великому режиссеру Федерико Феллини, 1993 год
Софи Лорен и Марчелло Мастоянни вручают почетный Оскар великому режиссеру Федерико Феллини, 1993 год - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© AP Photo / Reed Saxon
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Выставка "Федерико Феллини: 100", посвященная великому итальянскому кинорежиссеру, откроется во вторник и продлится до 18 ноября в Театральном музее Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Передвижная выставка к 100-летию классика мирового кино – это совместный проект Театрального музея и Итальянского института культуры, его создали итальянские кураторы, лично знавшие самого загадочного гения итальянского кино ХХ века.
Подготовленная экспозиция – это попытка открыть целый мир, где, как говорил сам мастер, "мы ничего не знаем, но способны все вообразить", рассказали в пресс-службе.
В экспозиции будет представлено более 120 экспонатов, среди которых известные и редкие фотографии Феллини, его семьи, друзей и коллег, актеров на съемочной площадке, афиши фильмов, костюмы, любовные письма Феллини к своей жене и музе Джульетте Мазина, а также рисунки режиссера – карикатуры на киноперсонажей и актеров, зарисовки сновидений, эротических фантазий.
Анита Экберг и Марчелло Мастрояни, «Сладкая жизнь», 1960 г. - РИА Новости, 1920, 05.03.2020
5 марта, 08:00Культура
Не бойтесь коронавируса, смотрите "Сладкую жизнь" Феллини
 
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КультураКино и сериалыНовости культурыВыставкиФедерико ФеллиниСанкт-Петербург
 
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