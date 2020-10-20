https://ria.ru/20201020/fellini-1580594912.html
Выставка "Федерико Феллини: 100" открылась в Театральном музее Петербурга
Выставка "Федерико Феллини: 100", посвященная великому итальянскому кинорежиссеру, откроется во вторник и продлится до 18 ноября в Театральном музее... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T10:22
2020-10-20T10:22
2020-10-20T10:22
культура
кино и сериалы
новости культуры
выставки
федерико феллини
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/102421/52/1024215235_0:244:3000:1932_1400x0_80_0_0_a7b28dcf023816f690006b80023ecdce.jpg
<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Выставка "Федерико Феллини: 100", посвященная великому итальянскому кинорежиссеру, откроется во вторник и продлится до 18 ноября в Театральном музее Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.Передвижная выставка к 100-летию классика мирового кино – это совместный проект Театрального музея и Итальянского института культуры, его создали итальянские кураторы, лично знавшие самого загадочного гения итальянского кино ХХ века.Подготовленная экспозиция – это попытка открыть целый мир, где, как говорил сам мастер, "мы ничего не знаем, но способны все вообразить", рассказали в пресс-службе.В экспозиции будет представлено более 120 экспонатов, среди которых известные и редкие фотографии Феллини, его семьи, друзей и коллег, актеров на съемочной площадке, афиши фильмов, костюмы, любовные письма Феллини к своей жене и музе Джульетте Мазина, а также рисунки режиссера – карикатуры на киноперсонажей и актеров, зарисовки сновидений, эротических фантазий.
https://ria.ru/20200305/1568152378.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/102421/52/1024215235_0:0:2670:2002_1400x0_80_0_0_7a8acd80111de337c589098657bb3856.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, выставки, федерико феллини, санкт-петербург
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Выставка "Федерико Феллини: 100", посвященная великому итальянскому кинорежиссеру, откроется во вторник и продлится до 18 ноября в Театральном музее Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Передвижная выставка к 100-летию классика мирового кино – это совместный проект Театрального музея и Итальянского института культуры, его создали итальянские кураторы, лично знавшие самого загадочного гения итальянского кино ХХ века.
Подготовленная экспозиция – это попытка открыть целый мир, где, как говорил сам мастер, "мы ничего не знаем, но способны все вообразить", рассказали в пресс-службе.
В экспозиции будет представлено более 120 экспонатов, среди которых известные и редкие фотографии Феллини, его семьи, друзей и коллег, актеров на съемочной площадке, афиши фильмов, костюмы, любовные письма Феллини к своей жене и музе Джульетте Мазина, а также рисунки режиссера – карикатуры на киноперсонажей и актеров, зарисовки сновидений, эротических фантазий.