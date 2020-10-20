Кузнецова рассказала о судьбе девочки с вросшим в шею украшением
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Девочка, которую полтора года назад обнаружили в московской захламленной квартире в антисанитарных условиях с вросшим в кожу украшением, сейчас живет в семье, где в ней "души не чают", и чувствует себя хорошо, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.
Пятилетнюю девочку нашли 10 марта в одиночестве в захламленной квартире на севере Москвы. На шее у ребенка было обнаружено вросшее в кожу украшение, кроме того, малышка не владела социальными навыками.
"Подбор кандидатов в приемные родители велся долго и очень тщательно, важно было учесть, что девочке необходимо особое внимание. Сейчас у малышки всё хорошо, для нее нашлись родители, имеющие психологическое образование, которые не просто сумели найти подход к ребенку – они в ней просто души не чают",- сказала Кузнецова.
Кузнецова рассказала, что девочка уже "говорит, поет, и пляшет", а также ходит в садик и общается с другими детьми. При этом омбудсмен вспоминает, что в первую встречу ребёнок не разговаривал и даже не умел сидеть на руках, но легко шёл на контакт.
"Но в то же время она была очень открыта к общению и ко всему миру, очень теплый, эмоциональный ребенок, который легко идет на контакт. Мы постоянно консультировались с врачами, специалистами, которые давали хорошие прогнозы по восстановлению и развитию малышки",- вспоминает уполномоченный.
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