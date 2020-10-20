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Кузнецова рассказала о судьбе девочки с вросшим в шею украшением
Девочка, которую полтора года назад обнаружили в московской захламленной квартире в антисанитарных условиях с вросшим в кожу украшением, сейчас живет в семье,... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T10:36
2020-10-20T10:36
анна кузнецова
москва
дети
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Девочка, которую <a href="https://ria.ru/20190310/1551675740.html" target="_blank">полтора года назад обнаружили</a> в московской захламленной квартире в антисанитарных условиях с вросшим в кожу украшением, сейчас живет в семье, где в ней "души не чают", и чувствует себя хорошо, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в РФ <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a>.Пятилетнюю девочку нашли 10 марта в одиночестве в захламленной квартире на севере <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. На шее у ребенка было обнаружено вросшее в кожу украшение, кроме того, малышка не владела социальными навыками.Кузнецова рассказала, что девочка уже "говорит, поет, и пляшет", а также ходит в садик и общается с другими детьми. При этом омбудсмен вспоминает, что в первую встречу ребёнок не разговаривал и даже не умел сидеть на руках, но легко шёл на контакт."Но в то же время она была очень открыта к общению и ко всему миру, очень теплый, эмоциональный ребенок, который легко идет на контакт. Мы постоянно консультировались с врачами, специалистами, которые давали хорошие прогнозы по восстановлению и развитию малышки",- вспоминает уполномоченный.
https://ria.ru/20190402/1552314384.html
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анна кузнецова, москва, дети, общество

Кузнецова рассказала о судьбе девочки с вросшим в шею украшением

10:36 20.10.2020
 
© Depositphotos / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Depositphotos / inarik
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Девочка, которую полтора года назад обнаружили в московской захламленной квартире в антисанитарных условиях с вросшим в кожу украшением, сейчас живет в семье, где в ней "души не чают", и чувствует себя хорошо, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.
Пятилетнюю девочку нашли 10 марта в одиночестве в захламленной квартире на севере Москвы. На шее у ребенка было обнаружено вросшее в кожу украшение, кроме того, малышка не владела социальными навыками.
"Подбор кандидатов в приемные родители велся долго и очень тщательно, важно было учесть, что девочке необходимо особое внимание. Сейчас у малышки всё хорошо, для нее нашлись родители, имеющие психологическое образование, которые не просто сумели найти подход к ребенку – они в ней просто души не чают",- сказала Кузнецова.
Кузнецова рассказала, что девочка уже "говорит, поет, и пляшет", а также ходит в садик и общается с другими детьми. При этом омбудсмен вспоминает, что в первую встречу ребёнок не разговаривал и даже не умел сидеть на руках, но легко шёл на контакт.
"Но в то же время она была очень открыта к общению и ко всему миру, очень теплый, эмоциональный ребенок, который легко идет на контакт. Мы постоянно консультировались с врачами, специалистами, которые давали хорошие прогнозы по восстановлению и развитию малышки",- вспоминает уполномоченный.
Воспитанник одного из детских домов - РИА Новости, 1920, 02.04.2019
2 апреля 2019, 12:29
Ребенок в беде: откуда берутся "дети-маугли" и как им помочьДети, которые пострадали из-за пренебрежения родителями своими обязанностями по уходу и воспитанию, регулярно попадают в поле внимания общественности. У людей возникает много вопросов: как так получилось, что происходит с ребенком в таких условиях и можно ли ему как-то помочь? Точка зрения психологов на эти сложные проблемы – в нашем материале.
 
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Анна КузнецоваМоскваДетиОбщество
 
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