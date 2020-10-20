https://ria.ru/20201020/deti-1580597180.html

Кузнецова рассказала о судьбе девочки с вросшим в шею украшением

Девочка, которую полтора года назад обнаружили в московской захламленной квартире в антисанитарных условиях с вросшим в кожу украшением, сейчас живет в семье,... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T10:36

2020-10-20T10:36

2020-10-20T10:36

анна кузнецова

москва

дети

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Девочка, которую <a href="https://ria.ru/20190310/1551675740.html" target="_blank">полтора года назад обнаружили</a> в московской захламленной квартире в антисанитарных условиях с вросшим в кожу украшением, сейчас живет в семье, где в ней "души не чают", и чувствует себя хорошо, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в РФ <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a>.Пятилетнюю девочку нашли 10 марта в одиночестве в захламленной квартире на севере <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. На шее у ребенка было обнаружено вросшее в кожу украшение, кроме того, малышка не владела социальными навыками.Кузнецова рассказала, что девочка уже "говорит, поет, и пляшет", а также ходит в садик и общается с другими детьми. При этом омбудсмен вспоминает, что в первую встречу ребёнок не разговаривал и даже не умел сидеть на руках, но легко шёл на контакт."Но в то же время она была очень открыта к общению и ко всему миру, очень теплый, эмоциональный ребенок, который легко идет на контакт. Мы постоянно консультировались с врачами, специалистами, которые давали хорошие прогнозы по восстановлению и развитию малышки",- вспоминает уполномоченный.

https://ria.ru/20190402/1552314384.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, москва, дети, общество