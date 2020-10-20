https://ria.ru/20201020/bezopasnost-1580723613.html

США отвергли российскую концепцию безопасности в Персидском заливе

Постпред США при ООН Келли Крафт заявила, что не видит необходимости в предложенной Россией концепции коллективной безопасности в регионе Персидского залива. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T19:50

2020-10-20T19:50

2020-10-20T19:50

россия

келли крафт

персидский залив

иран

сша

безопасность

в мире

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<strong>ООН, 20 окт – РИА Новости.</strong> Постпред <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> при ООН <a href="http://ria.ru/person_kelli-kraft/" target="_blank" data-auto="true">Келли Крафт</a> заявила, что не видит необходимости в предложенной Россией концепции коллективной безопасности в регионе <a href="http://ria.ru/location_Persidskijj_zaliv/" target="_blank" data-auto="true">Персидского залива</a>."Господин (глава МИД РФ Сергей - ред.) Лавров, я ценю то внимание, которое сегодня Россия уделила теме безопасности в Персидском заливе, но при всем уважении, я не согласна с решением, которое вы предложили. Международному сообществу не нужен еще один механизм для обеспечения безопасности в Заливе", - сказала Крафт.Она назвала <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a> главным фактором, угрожающим безопасности региона, и призвала СБ привлечь Иран к ответу."У Совета Безопасности есть все инструменты для того, чтобы привлечь Иран к ответственности", - указала она."Я понимаю, что мои российские коллеги предложили создать Концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе для обеспечения стабильности в регионе. При всем уважении, я думаю, решение намного проще. Этот Совет должен просто набраться мужества, чтобы привлечь Иран к ответу", - заявила она.Крафт обвинила Иран в поддержке хуситов в <a href="http://ria.ru/location_Yemen/" target="_blank" data-auto="true">Йемене</a>, в деятельности на территории <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, вооружении "<a href="http://ria.ru/organization_KHezbolla/" target="_blank" data-auto="true">Хезболлах</a>" в <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank" data-auto="true">Ливане</a> и угрозе безопасности <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a>.В июле 2019 года Россия представила партнерам в <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. Среди мер, предложенных <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> для укрепления безопасности в регионе, - отказ от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств в странах Залива, создание демилитаризованных зон, установление горячих линий, обмен информацией о закупке вооружений и вооруженных силах. Россия также предлагает создать организацию по безопасности, куда бы входили Россия, США, Китай, Индия, <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> и другие заинтересованные стороны.

https://ria.ru/20200918/flot-1577468684.html

https://ria.ru/20200920/sanktsii-1577518770.html

Семен Семеныч Единственное решение, которое может вернуть мирную жизнь на планете - отсутствие США! 23

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персидский залив

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, келли крафт, персидский залив, иран, сша, безопасность, в мире