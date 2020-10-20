https://ria.ru/20201020/aviakatastrofa-1580684714.html

Гендиректор АО "Дед Мороз" погиб при крушении вертолета

Генеральный директор АО "Дед Мороз" Олег Васильев погиб при падении вертолета в реку в Вологодской области, сообщил РИА Новости губернатор Олег Кувшинников. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T16:39

2020-10-20T16:39

2020-10-20T22:58

дед мороз

великий устюг

вологодская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580687619_0:0:1180:665_1400x0_80_0_0_79e2e11869a22618cc4177c942a8689e.jpg

<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Генеральный директор АО "Дед Мороз" Олег Васильев погиб при падении вертолета в реку в Вологодской области, сообщил РИА Новости губернатор Олег Кувшинников.По данным источника в региональном правительстве, при крушении также погиб президент компании "Аэросоюз" Сергей Мозер.Ранее <a href="https://ria.ru/20201020/aviakatastrofa-1580638171.html" target="_blank">стало известно</a>, что выполнявший коммерческий рейс <a href="http://ria.ru/location_Vologda/" target="_blank">Вологда</a> — <a href="http://ria.ru/location_Velikijj_Ustjug/" target="_blank">Великий Устюг</a> вертолет "Робинсон R44" упал в реку Сухону около поселка Бобровское. На месте крушения сейчас работают экстренные службы. Вологодская транспортная прокуратура после инцидента начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.Согласно данным ГУ МЧС по региону, на месте крушения обнаружили тело мужчины, его личность сейчас устанавливается.

https://radiosputnik.ria.ru/20201020/vertolet-1580694860.html

Витязево Группа Что за год.Теперь и без д.мороза. 48

Господин Гражданин Дед Мороз жил, жив и будет жить! 28

8

великий устюг

вологодская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места катастрофы, где погиб гендиректор АО "Дед Мороз" Кадры с места катастрофы, где погиб гендиректор АО "Дед Мороз" 2020-10-20T16:39 true PT0M37S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дед мороз, великий устюг, вологодская область, происшествия