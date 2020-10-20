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https://ria.ru/20201020/aviakatastrofa-1580684714.html
Гендиректор АО "Дед Мороз" погиб при крушении вертолета
Генеральный директор АО "Дед Мороз" Олег Васильев погиб при падении вертолета в реку в Вологодской области, сообщил РИА Новости губернатор Олег Кувшинников. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T16:39
2020-10-20T22:58
дед мороз
великий устюг
вологодская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Генеральный директор АО "Дед Мороз" Олег Васильев погиб при падении вертолета в реку в Вологодской области, сообщил РИА Новости губернатор Олег Кувшинников.По данным источника в региональном правительстве, при крушении также погиб президент компании "Аэросоюз" Сергей Мозер.Ранее <a href="https://ria.ru/20201020/aviakatastrofa-1580638171.html" target="_blank">стало известно</a>, что выполнявший коммерческий рейс <a href="http://ria.ru/location_Vologda/" target="_blank">Вологда</a> — <a href="http://ria.ru/location_Velikijj_Ustjug/" target="_blank">Великий Устюг</a> вертолет "Робинсон R44" упал в реку Сухону около поселка Бобровское. На месте крушения сейчас работают экстренные службы. Вологодская транспортная прокуратура после инцидента начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.Согласно данным ГУ МЧС по региону, на месте крушения обнаружили тело мужчины, его личность сейчас устанавливается.
https://radiosputnik.ria.ru/20201020/vertolet-1580694860.html
Что за год.Теперь и без д.мороза.
48
Дед Мороз жил, жив и будет жить!
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8
великий устюг
вологодская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры с места катастрофы, где погиб гендиректор АО "Дед Мороз"
Кадры с места катастрофы, где погиб гендиректор АО "Дед Мороз"
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дед мороз, великий устюг, вологодская область, происшествия

Гендиректор АО "Дед Мороз" погиб при крушении вертолета

16:39 20.10.2020 (обновлено: 22:58 20.10.2020)
 
© Фото : Правительство Вологодской областиГендиректор АО "Дед Мороз" Олег Васильев
Гендиректор АО Дед Мороз Олег Васильев - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Фото : Правительство Вологодской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Генеральный директор АО "Дед Мороз" Олег Васильев погиб при падении вертолета в реку в Вологодской области, сообщил РИА Новости губернатор Олег Кувшинников.
По данным источника в региональном правительстве, при крушении также погиб президент компании "Аэросоюз" Сергей Мозер.
Ранее стало известно, что выполнявший коммерческий рейс ВологдаВеликий Устюг вертолет "Робинсон R44" упал в реку Сухону около поселка Бобровское. На месте крушения сейчас работают экстренные службы.
Вологодская транспортная прокуратура после инцидента начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.
Согласно данным ГУ МЧС по региону, на месте крушения обнаружили тело мужчины, его личность сейчас устанавливается.
Вертолет Робинсон (Robinson R44). Архив - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 17:24
СМИ: в упавшем в Вологодской области вертолете были 4 человека
 
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Дед МорозВеликий УстюгВологодская областьПроисшествия
 
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