https://ria.ru/20201020/aviakatastrofa-1580684714.html
Гендиректор АО "Дед Мороз" погиб при крушении вертолета
Генеральный директор АО "Дед Мороз" Олег Васильев погиб при падении вертолета в реку в Вологодской области, сообщил РИА Новости губернатор Олег Кувшинников. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T16:39
2020-10-20T16:39
2020-10-20T22:58
дед мороз
великий устюг
вологодская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Генеральный директор АО "Дед Мороз" Олег Васильев погиб при падении вертолета в реку в Вологодской области, сообщил РИА Новости губернатор Олег Кувшинников.По данным источника в региональном правительстве, при крушении также погиб президент компании "Аэросоюз" Сергей Мозер.Ранее <a href="https://ria.ru/20201020/aviakatastrofa-1580638171.html" target="_blank">стало известно</a>, что выполнявший коммерческий рейс <a href="http://ria.ru/location_Vologda/" target="_blank">Вологда</a> — <a href="http://ria.ru/location_Velikijj_Ustjug/" target="_blank">Великий Устюг</a> вертолет "Робинсон R44" упал в реку Сухону около поселка Бобровское. На месте крушения сейчас работают экстренные службы. Вологодская транспортная прокуратура после инцидента начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.Согласно данным ГУ МЧС по региону, на месте крушения обнаружили тело мужчины, его личность сейчас устанавливается.
https://radiosputnik.ria.ru/20201020/vertolet-1580694860.html
Витязево Группа
Что за год.Теперь и без д.мороза.
48
Господин Гражданин
Дед Мороз жил, жив и будет жить!
28
8
великий устюг
вологодская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры с места катастрофы, где погиб гендиректор АО "Дед Мороз"
Кадры с места катастрофы, где погиб гендиректор АО "Дед Мороз"
2020-10-20T16:39
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дед мороз, великий устюг, вологодская область, происшествия