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В Вологодской области вертолет упал в реку
Вертолет Робинсон R44, выполнявший коммерческий рейс Вологда - Великий Устюг, упал в реку Сухона около поселка Бобровское, данных об экипаже и пассажирах пока... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T13:44
2020-10-20T17:42
вологодская область
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт - РИА Новости. </strong>Вертолет Робинсон R44, выполнявший коммерческий рейс <a href="http://ria.ru/location_Vologda/" target="_blank" data-auto="true">Вологда</a> - <a href="http://ria.ru/location_Velikijj_Ustjug/" target="_blank" data-auto="true">Великий Устюг</a>, упал в реку Сухона около поселка Бобровское, данных об экипаже и пассажирах пока нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по <a href="http://ria.ru/location_Vologodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Вологодской области</a>.На месте работали 16 человек спасателей и 7 единиц техники.Позже в региональном МЧС сообщили, что после падения вертолета в Вологодской области погибли два человека.В ведомстве добавили, что сейчас вертолет дрейфует по реке. "С двух сторон к нему движутся две лодки ГИМС МЧС России для его последующей фиксации и буксировки к берегу", - пояснили там.ГУМЧС уточнило, что в результате повреждения ЛЭП при падении вертолета без электроснабжения остались деревни Бобровское, Леваш и Вострое, где живут 884 человека, включая 67 детей.Позже в компании "Россети Северо-Запад" сообщили о восстановлении энергоснабжения в оставшихся без света поселках.Вологодская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов после инцидента с вертолетом.
вологодская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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вологодская область, происшествия

В Вологодской области вертолет упал в реку

13:44 20.10.2020 (обновлено: 17:42 20.10.2020)
 
© Фото : МЧС Вологодской областиМесто крушения вертолёта в Нюксенском районе
Место крушения вертолёта в Нюксенском районе - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Фото : МЧС Вологодской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Вертолет Робинсон R44, выполнявший коммерческий рейс Вологда - Великий Устюг, упал в реку Сухона около поселка Бобровское, данных об экипаже и пассажирах пока нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Вологодской области.
"В 12.10 в единую диспетчерскую службу поступил звонок от жителя поселка Бобровское, который сообщил, что видел, как вертолет упал в реку Сухона. На место незамедлительно выехали все экстренные и спасательные службы", - сообщили в пресс-службе.
На месте работали 16 человек спасателей и 7 единиц техники.
Позже в региональном МЧС сообщили, что после падения вертолета в Вологодской области погибли два человека.
"На борту находились 2 человека (погибли), на земле жертв нет", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что сейчас вертолет дрейфует по реке. "С двух сторон к нему движутся две лодки ГИМС МЧС России для его последующей фиксации и буксировки к берегу", - пояснили там.
ГУМЧС уточнило, что в результате повреждения ЛЭП при падении вертолета без электроснабжения остались деревни Бобровское, Леваш и Вострое, где живут 884 человека, включая 67 детей.
Позже в компании "Россети Северо-Запад" сообщили о восстановлении энергоснабжения в оставшихся без света поселках.
"В зону отключения попали четыре населённых пункта Нюксенского района. Для возможности проведения водолазных работ линия была обесточена. Все потребители переведены на резервные схемы электроснабжения. Сейчас электроснабжение восстановлено", - говорится в сообщении компании.
Вологодская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов после инцидента с вертолетом.
 
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Вологодская областьПроисшествия
 
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