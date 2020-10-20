https://ria.ru/20201020/aviakatastrofa-1580638171.html

В Вологодской области вертолет упал в реку

Вертолет Робинсон R44, выполнявший коммерческий рейс Вологда - Великий Устюг, упал в реку Сухона около поселка Бобровское, данных об экипаже и пассажирах пока... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T13:44

2020-10-20T13:44

2020-10-20T17:42

вологодская область

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт - РИА Новости. </strong>Вертолет Робинсон R44, выполнявший коммерческий рейс <a href="http://ria.ru/location_Vologda/" target="_blank" data-auto="true">Вологда</a> - <a href="http://ria.ru/location_Velikijj_Ustjug/" target="_blank" data-auto="true">Великий Устюг</a>, упал в реку Сухона около поселка Бобровское, данных об экипаже и пассажирах пока нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по <a href="http://ria.ru/location_Vologodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Вологодской области</a>.На месте работали 16 человек спасателей и 7 единиц техники.Позже в региональном МЧС сообщили, что после падения вертолета в Вологодской области погибли два человека.В ведомстве добавили, что сейчас вертолет дрейфует по реке. "С двух сторон к нему движутся две лодки ГИМС МЧС России для его последующей фиксации и буксировки к берегу", - пояснили там.ГУМЧС уточнило, что в результате повреждения ЛЭП при падении вертолета без электроснабжения остались деревни Бобровское, Леваш и Вострое, где живут 884 человека, включая 67 детей.Позже в компании "Россети Северо-Запад" сообщили о восстановлении энергоснабжения в оставшихся без света поселках.Вологодская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов после инцидента с вертолетом.

вологодская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вологодская область, происшествия