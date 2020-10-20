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Создатели "Аватара" раскрыли личность нового персонажа из сиквела

В официальном твиттер-аккаунте блокбастера "Аватар" разместили свежий кадр со съемок сиквела. Создатели ленты раскрыли личность нового персонажа, который... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T17:22

2020-10-20T17:22

2020-10-20T17:22

культура

кино и сериалы

новости культуры

джеймс кэмерон

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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> В официальном твиттер-аккаунте блокбастера "Аватар" разместили свежий кадр со съемок сиквела. Создатели ленты раскрыли личность нового персонажа, который появится в будущей ленте. Им станет генерал Ардмор в исполнении актрисы Эди Фалко, известной по роли Кармелы в сериале "Клан Сопрано". В описании фотографии говорится, что Ардмор – "новый руководитель отдела RDA (Корпорация по освоению природных ресурсов. – Прим. ред.) на планете Пандора". В первой части эта неправительственная организация курировала добычу редкого вещества "унобтания" на планете (из-за этого потом и началась война между людьми и местными туземцами. – Прим. ред.). Главой корпорации тогда был Паркер Селфридж (Джованни Рибизи). Ожидается, что этот персонаж <a href="https://collider.com/avatar-2-sequels-edie-falco-character-image/" target="_blank">появится</a> в предстоящих частях фантастической франшизы. В конце сентября этого года <a href="https://ria.ru/20200928/avatar-1577907120.html" target="_blank">стало известно</a>, что режиссер Джеймс Кэмерон закончил работу над второй частью и находится на пути к завершению третьей части блокбастера. Пока премьера второго фильма назначена на декабрь 2022 года, а третьего – на 2024 год.

https://ria.ru/20200803/1575298892.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, джеймс кэмерон