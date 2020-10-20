Создатели "Аватара" раскрыли личность нового персонажа из сиквела
© 20th Century Fox Film Corporation, 2009Кадр из фильма "Аватар"
© 20th Century Fox Film Corporation, 2009
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. В официальном твиттер-аккаунте блокбастера "Аватар" разместили свежий кадр со съемок сиквела. Создатели ленты раскрыли личность нового персонажа, который появится в будущей ленте.
Here’s a behind the scenes still of Edie Falco as General Ardmore, the new head of RDA activity on Pandora. pic.twitter.com/USCULPvGfd— Avatar (@officialavatar) October 19, 2020
Им станет генерал Ардмор в исполнении актрисы Эди Фалко, известной по роли Кармелы в сериале "Клан Сопрано". В описании фотографии говорится, что Ардмор – "новый руководитель отдела RDA (Корпорация по освоению природных ресурсов. – Прим. ред.) на планете Пандора".
В первой части эта неправительственная организация курировала добычу редкого вещества "унобтания" на планете (из-за этого потом и началась война между людьми и местными туземцами. – Прим. ред.). Главой корпорации тогда был Паркер Селфридж (Джованни Рибизи). Ожидается, что этот персонаж появится в предстоящих частях фантастической франшизы.
В конце сентября этого года стало известно, что режиссер Джеймс Кэмерон закончил работу над второй частью и находится на пути к завершению третьей части блокбастера.
Пока премьера второго фильма назначена на декабрь 2022 года, а третьего – на 2024 год.