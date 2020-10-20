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Создатели "Аватара" раскрыли личность нового персонажа из сиквела
В официальном твиттер-аккаунте блокбастера "Аватар" разместили свежий кадр со съемок сиквела. Создатели ленты раскрыли личность нового персонажа, который... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T17:22
2020-10-20T17:22
культура
кино и сериалы
новости культуры
джеймс кэмерон
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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> В официальном твиттер-аккаунте блокбастера "Аватар" разместили свежий кадр со съемок сиквела. Создатели ленты раскрыли личность нового персонажа, который появится в будущей ленте. Им станет генерал Ардмор в исполнении актрисы Эди Фалко, известной по роли Кармелы в сериале "Клан Сопрано". В описании фотографии говорится, что Ардмор – "новый руководитель отдела RDA (Корпорация по освоению природных ресурсов. – Прим. ред.) на планете Пандора". В первой части эта неправительственная организация курировала добычу редкого вещества "унобтания" на планете (из-за этого потом и началась война между людьми и местными туземцами. – Прим. ред.). Главой корпорации тогда был Паркер Селфридж (Джованни Рибизи). Ожидается, что этот персонаж <a href="https://collider.com/avatar-2-sequels-edie-falco-character-image/" target="_blank">появится</a> в предстоящих частях фантастической франшизы. В конце сентября этого года <a href="https://ria.ru/20200928/avatar-1577907120.html" target="_blank">стало известно</a>, что режиссер Джеймс Кэмерон закончил работу над второй частью и находится на пути к завершению третьей части блокбастера. Пока премьера второго фильма назначена на декабрь 2022 года, а третьего – на 2024 год.
https://ria.ru/20200803/1575298892.html
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кино и сериалы, новости культуры, джеймс кэмерон

Создатели "Аватара" раскрыли личность нового персонажа из сиквела

17:22 20.10.2020
 
© 20th Century Fox Film Corporation, 2009Кадр из фильма "Аватар"
Кадр из фильма Аватар - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© 20th Century Fox Film Corporation, 2009
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. В официальном твиттер-аккаунте блокбастера "Аватар" разместили свежий кадр со съемок сиквела. Создатели ленты раскрыли личность нового персонажа, который появится в будущей ленте.
Им станет генерал Ардмор в исполнении актрисы Эди Фалко, известной по роли Кармелы в сериале "Клан Сопрано". В описании фотографии говорится, что Ардмор – "новый руководитель отдела RDA (Корпорация по освоению природных ресурсов. – Прим. ред.) на планете Пандора".
В первой части эта неправительственная организация курировала добычу редкого вещества "унобтания" на планете (из-за этого потом и началась война между людьми и местными туземцами. – Прим. ред.). Главой корпорации тогда был Паркер Селфридж (Джованни Рибизи). Ожидается, что этот персонаж появится в предстоящих частях фантастической франшизы.
В конце сентября этого года стало известно, что режиссер Джеймс Кэмерон закончил работу над второй частью и находится на пути к завершению третьей части блокбастера.
Пока премьера второго фильма назначена на декабрь 2022 года, а третьего – на 2024 год.
Фильм Аватар - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
3 августа, 16:34Культура
Джеймс Кэмерон показал съемочной группе готовые сцены из "Аватара 2"
 
КультураКино и сериалыНовости культурыДжеймс Кэмерон
 
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