https://ria.ru/20201020/armeniya-1580656463.html

Ереван заявил об отступлении азербайджанских сил возле границы с Ираном

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила об отступлении вооруженных сил Азербайджана на юге Карабаха возле границы с Ираном. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T14:51

2020-10-20T14:51

2020-10-20T15:02

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны армении

нагорный карабах

иран

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<strong>ЕРЕВАН, 20 окт – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян сообщила об отступлении вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> на юге Карабаха возле границы с <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a>.Ранее на встрече с депутатами от правящей фракции парламента Армении "Мой шаг" президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил о тяжелых боях на южном направлении линии соприкосновения, близ сел Ишханадзор, Ковсакан и Миджнаван Кашатагского района.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html

Topnect Даже не знаешь как реагировать на такую чушь. Взять Зангилан и отступать в тылу ... 21

Я и снова Я вообще то наступаем. а вы отступаете, )))))) 13

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорно-карабахская республика, сша, минобороны армении, нагорный карабах, иран, в мире