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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20201019/zhile-1580518722.html
Программа переселения из аварийного жилья в КЧР завершится досрочно
Карачаево-Черкесия согласно дополнительному соглашению с Фондом содействия реформированию ЖКХ досрочно, до конца текущего года, реализует программу переселения РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T17:04
2020-10-19T17:04
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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<strong>ЧЕРКЕССК, 19 окт - РИА Новости</strong>. Карачаево-Черкесия согласно дополнительному соглашению с Фондом содействия реформированию ЖКХ досрочно, до конца текущего года, реализует программу переселения граждан из аварийного жилья, рассчитанную до 2025 года, на своей странице в Инстаграм написал глава КЧР <a href="https://ria.ru/person_Rashid_Temrezov" target="_blank">Рашид Темрезов</a>."Два многоквартирных дома мы уже переселили, а к концу года намерены переселить еще пять домов – в городе Усть-Джегуте и ауле Адыге-Хабль", - написал Темрезов.Глава республики также сообщил, что к празднованию 100-летия Карачаево-Черкесии в 2022 году "Карачаево-Черкесия всецело подойдет без аварийного, непригодного для проживания жилья".Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда" в Карачаево-Черкесии планируют переселить из ветхого жилья общей площадью 2,7 тысяч квадратных метров более 170 жителей республики.
https://ria.ru/20201015/mesta-1579989319.html
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рашид темрезов

Программа переселения из аварийного жилья в КЧР завершится досрочно

17:04 19.10.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРПрограмма переселения из аварийного жилья в КЧР завершится досрочно
Программа переселения из аварийного жилья в КЧР завершится досрочно - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 19 окт - РИА Новости. Карачаево-Черкесия согласно дополнительному соглашению с Фондом содействия реформированию ЖКХ досрочно, до конца текущего года, реализует программу переселения граждан из аварийного жилья, рассчитанную до 2025 года, на своей странице в Инстаграм написал глава КЧР Рашид Темрезов.
"Два многоквартирных дома мы уже переселили, а к концу года намерены переселить еще пять домов – в городе Усть-Джегуте и ауле Адыге-Хабль", - написал Темрезов.
Глава республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 17:52Карачаево-Черкесская Республика
Глава КЧР Темрезов: более 8 тысяч дошкольных мест создано за десять лет
Глава республики также сообщил, что к празднованию 100-летия Карачаево-Черкесии в 2022 году "Карачаево-Черкесия всецело подойдет без аварийного, непригодного для проживания жилья".
Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда" в Карачаево-Черкесии планируют переселить из ветхого жилья общей площадью 2,7 тысяч квадратных метров более 170 жителей республики.
 
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
 
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