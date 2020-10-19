https://ria.ru/20201019/zhile-1580518722.html

Программа переселения из аварийного жилья в КЧР завершится досрочно

Карачаево-Черкесия согласно дополнительному соглашению с Фондом содействия реформированию ЖКХ досрочно, до конца текущего года, реализует программу переселения РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T17:04

2020-10-19T17:04

2020-10-19T17:04

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

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<strong>ЧЕРКЕССК, 19 окт - РИА Новости</strong>. Карачаево-Черкесия согласно дополнительному соглашению с Фондом содействия реформированию ЖКХ досрочно, до конца текущего года, реализует программу переселения граждан из аварийного жилья, рассчитанную до 2025 года, на своей странице в Инстаграм написал глава КЧР <a href="https://ria.ru/person_Rashid_Temrezov" target="_blank">Рашид Темрезов</a>."Два многоквартирных дома мы уже переселили, а к концу года намерены переселить еще пять домов – в городе Усть-Джегуте и ауле Адыге-Хабль", - написал Темрезов.Глава республики также сообщил, что к празднованию 100-летия Карачаево-Черкесии в 2022 году "Карачаево-Черкесия всецело подойдет без аварийного, непригодного для проживания жилья".Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда" в Карачаево-Черкесии планируют переселить из ветхого жилья общей площадью 2,7 тысяч квадратных метров более 170 жителей республики.

https://ria.ru/20201015/mesta-1579989319.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рашид темрезов