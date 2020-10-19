https://ria.ru/20201019/vyselenie-1580147658.html

В Крыму вдову священника с семью детьми выселяют из единственного жилья

В крымском городе Судаке несколько лет продолжается тяжба между священнослужителями Феодосийской епархии и многодетной вдовой Анной Поляковой. Предмет спора —... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T08:00

2020-10-19T08:00

2020-10-19T08:09

многодетные семьи

платон

керчь

судак

московская патриархия

запорожье

республика крым

воронеж

дети

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Анжелика Панченко. </strong>В крымском городе Судаке несколько лет продолжается тяжба между священнослужителями Феодосийской епархии и многодетной вдовой Анной Поляковой. Предмет спора — дом, в котором семья живет девять лет. Церковь его не строила, но имеет виды на здание и участок. Анне и ее семерым сыновьям и дочерям идти некуда. Семье уже отключили воду и отобрали часть жилплощади, кроме того, в суд подали иск об окончательном выселении. В чем причина конфликта, разбиралось РИА Новости.Мечтала выйти за верующегоО детях Анна может рассказывать часами. "Чуть упитанный — это Герман, ему двенадцать. Он ходит в секцию армреслинга, а еще прислуживает в алтаре Покровского храма, его там очень любят, — комментирует она семейные фотографии. — Еве — четырнадцать, Зоряне — десять. Девчонки учат английский, занимаются вокалом, танцами. Светленький — Кирилл, ему восемь, увлекается шахматами. А худощавый — пятнадцатилетний Андрей. Он самый старший. Учится в колледже на электрика, староста группы".Отец пятерых детей — священник. Вместе с ним Анна и приехала в Судак в 2011-м, когда супруга назначили настоятелем часовни Федора Ушакова на улице Адмиральской.Полякова родом из Керчи, росла в неполной семье. Поэтому, говорит, и мечтала выйти замуж за верующего человека, который никогда не изменит. "Жилось нам с мамой трудно. Когда я поступила в институт, она уже вышла на пенсию. Стипендии в девять гривен хватало только на проезд". По совету однокурсника Анна стала посещать церковь.Выпускник Киевской семинарии Алексей Довбыш увидел ее в храме, это было в 2002-м. На первом же свидании предложил обручиться.Жених утверждал, что увидел в Анне ту, кто сможет разделить с ним предстоящие трудности. Что ее ждет, девушка тогда не представляла. "Мне было двадцать два. Он был обаятельным и рассудительным. Я влюбилась. Не сразу, конечно, но в итоге согласилась выйти за него".Сыграли скромную свадьбу, Полякова переехала к супругу в Запорожье. Вместе работали на стройках: "Еще до семинарии муж, как и я, получил образование инженера". В свободное время Алексей подыскивал место для будущей службы. "Рассказывал, что ездил в Донецкую область к схиархимандриту Зосиме. Старец благословил его "держаться только России".Условия были спартанскиеВ 2004-м Довбыш, оставив жену в положении, отправился из Запорожья в Воронеж. Через полгода Анна приехала к нему. Ее поселили в общежитии при храме среди мужчин-ставленников, готовившихся к рукоположению в диаконы. Условия были спартанские: "Одна на всех раковина с холодной водой, даже помыться негде". На девятом месяце беременности Полякову без гражданства и регистрации отказались поставить на учет в женской консультации. А у Алексея, как он говорил, просто не было времени помочь супруге. "Неделю я ревела не переставая, пока надо мной не сжалился один монах: отправил в соседнее село, где я смогла хотя бы искупаться. Там на следующий день и родила Андрея — недоношенным".А буквально через четыре дня Довбыш получил направление на службу диаконом в город Калач. "Снова оказались в чужом доме. У меня начался мастит, у сына — проблемы с кишечником. Андрюша плакал днем и ночью, я вместе с ним. Через неделю муж отбыл на рукоположение в священники. Хозяйка из-за криков маленького ребенка не высыпалась, попросила съехать. Я нашла квартиру, но там нас замучили крысы. От страха у меня пропало молоко".Довбыша, ставшего священником, отправили в село Воронцовка Воронежской области. Хотя там тоже на первых порах было тяжело, постепенно быт наладился. Полякова родила еще детей. Купили домик. Но часто болел Андрей, в четыре года у него развилась астма. Семье пришлось перебраться в Крым. "Митрополит Лазарь, направляя Алексея в Судак, сказал: для астматиков это лучшее место".Уехал и пропалПо словам Поляковой, когда они с мужем и четырьмя детьми (пятым Анна была беременна) приехали в Судак, во дворе часовни все поросло травой, люди туда давно не заходили. Почему приход пустовал, объяснил сотник казачьей общины Виктор Грунской. "Место тут хорошее, рядом море. В нулевых начались самозахваты. Постоянно приезжала милиция, сотрудники горисполкома. Всех штрафовали, заставляли сносить времянки. Но к утру на их месте стояли новые". В 2002-м люди объединились в жилищно-строительный кооператив.Через год решили освободить на первой линии участок площадью около 14 соток и построить небольшую часовню с домиком. Поскольку закон запрещает разрушать религиозные сооружения, "прикрывались этой часовней". Со временем местные получили разрешения на строительство жилья. По всей округе выросли дворцы-гостиницы, которые сдают отдыхающим. А часовню с домиком кооператив оформлять не стал, поэтому законный владелец у них так и не появился. При Украине была попытка передать их в аренду Симферопольской и Крымской епархии, но там отказались, сославшись на то, что церковь принимает имущество только в собственность.Семья иерея Довбыша поселилась в заброшенном домике. Анна с мужем сами его отремонтировали. Постепенно приход оживал, а когда у батюшки родился пятый ребенок, кооператив, в котором были и казаки из местной общины, пообещал помочь многодетной семье увеличить площадь. По словам Грунского, к 2014-му была готова пристройка из прихожей, санузла и двух отдельных спален — для мальчиков и девочек.А потом Довбыш пропал. "Когда на Украине произошел переворот, супруг начал переживать, стал нервным, — вспоминает Полякова. — Неожиданно поехал в Киев. Позвонил и предложил вернуться в Запорожье. Я отговаривала: "Зачем? У нас российское гражданство, Крым теперь регион России". Алексей бросил трубку и уже не выходил на связь. Я осталась одна с детьми. Только в 2018-м узнала, что муж погиб, попав под машину"."Никто тебя не прогонит""Я не понимала, как нам жить дальше. Земля, на которой стоит часовня, принадлежит городу. Собственника у дома нет. Я взяла детей, документы и пошла на прием к мэру (тогда этот пост занимал Владимир Серов). Он пригласил членов комиссии исполкома, я описала ситуацию, рассказала о пристройке. Спросила, как мне быть. Без отопления мы зимой замерзнем. Серов посовещался и сказал: "Живи, никто тебя с детьми не прогонит, а с отоплением помогу". Когда подводили газ, в БТИ Поляковой выдали техпаспорт на жилой дом (копия с инв. № 9328 есть в распоряжении РИА Новости)."Пока дети были в лагере, я старалась заработать: пела в церковном хоре, нанималась няней, сдавала две комнаты отдыхающим. Продала дом в Воронежской области. Каждую копейку вкладывала в обустройство. Мы оборудовали котельную, канализацию, отопление, сделали теплые полы, установили пластиковые окна".В 2014-м в часовне появился новый настоятель и ему тоже было негде жить. По словам председателя ЖСК "Славяне" Николая Токарчука, Игорь Штин приехал в Крым из Запорожья, рассказывал, что "спасался от гонений". Казачья община помогла ему устроиться на службу и решить вопрос с крышей над головой. Друг семьи Поляковой, казак по фамилии Тараканов, переоформил на батюшку часть собственного участка, взяв с него обещание, что он возведет там себе жилье, а Анна с детьми останутся на прежнем месте (в распоряжении РИА Новости есть подписанный Таракановым документ с условиями передачи 2,7 сотки Штину). Священник подарок принял, но обещание не сдержал.А после того как "с благословения" перед входом во двор вырыли траншею, Полякова обратилась в прокуратуру. "Там потребовали принести все документы: техпаспорт, договоры, чеки. Через месяц прислали ответ: обратитесь в суд с иском к администрации города о понуждении к заключению договора соцнайма".Судом было "достоверно установлено", что Полякова живет в строении длительное время, содержит его и поддерживает в надлежащем состоянии за свой счет. Однако, не дожидаясь решения, администрация Судака вынесла постановление о передаче участка, на котором стоят часовня и дом, в безвозмездное пользование Феодосийской епархии сроком на десять лет. И Поляковой отказали.В день Николая Чудотворца отключили газВ 2019-м, по словам Анны, священник оформил новый техпаспорт. "Тот же инвентарный номер, только теперь там значится "нежилое помещение". То есть фактически существуют два разных по смыслу документа с одинаковым номером. Один у меня, другой у прихода".Девятнадцатого декабря 2019 года семья готовилась отмечать праздник Николая Чудотворца. "Смотрю — нет газа. Подумала, ремонтные работы в городе, вот и отключили. Оказалось, что только у нас. В доме холодно, приготовить не на чем. Позвонила в прокуратуру. Приехали с полицией. Выяснилось, что газ перекрыли там, откуда нас выгнали. Вызвали Штина, он заявил, что котельная принадлежит приходу, хотя оборудование покупал мой покойный муж на собственные деньги. Прокурор пристыдила: "Как можно зимой, да еще и в большой праздник такое устраивать".В этом году прямо на Сретение семью оставили без воды. "Я ездила в водоканал. Сказали, что не могут помочь: договор заключен с приходом, они подали заявление на отключение".В июле Игорь Штин обратился в суд с иском о выселении. В документе указано, что участок, где стоят часовня и "нежилое помещение воскресной школы", передан приходу под "строительство храма Святого праведного Федора Ушакова, которое осуществляется с Божьей помощью".Мы связались с Игорем Штином. "Полякова не следит за детьми, предоставлены сами себе, а там стройка, поэтому они находятся в опасности. Я хочу, чтобы в администрации им нашли жилье", — прокомментировал ситуацию священник.Социального жилья в Судаке нетВ городской опеке РИА Новости рассказали, что социального жилья в Судаке нет. "Если из суда поступит обращение, можем написать заключение, что выселением ущемляются права матери и несовершеннолетних детей, — отметила специалист Лариса Мазилина. — А примут ли документ, это на усмотрение суда. У нас не раз из служебных помещений выселяли семьи, независимо от того, было им куда идти или нет".<strong>— А если некуда, что делать?</strong>— Есть много добрых людей. Они одевают, обувают детей, несут им кроликов, коз, предоставляют временные помещения. Жилье снимают.Представитель Поляковой юрист Марина Резанова считает, что власти Судака при желании могут помочь Анне. Недавно удалось добиться того, чтобы ее поставили в очередь на улучшение условий. Но она 350-я в списке. "Так жилье она не получит никогда, — говорит Резанова. — Но если администрация сумела быстро сформировать земельный участок площадью 14 соток и передать его приходу в безвозмездное пользование, что мешает отделить от него три сотки, на которых стоит дом, оформить его юридически и передать Поляковой как нуждающейся?""Имущество церкви не должно отчуждаться"В 2017-м Полякова обращалась в Московскую патриархию. Оттуда пришел ответ, подписанный завуправделами патриархии епископом Воскресенским Саввой: "Митрополит Феодосийский и Керченский Платон сообщил, что дал соответствующее указание настоятелю храма, чтобы Вас и Ваших детей не выселяли из церковного дома".Агентство связалось с митрополитом Платоном. Сейчас он настроен иначе:По словам Анны, ее семья потратила на ремонт и обустройство более миллиона рублей. "Деньги возвращать мне не хотят, говорят: здесь все церковное, не нужно было вкладывать".Ответ из патриархии, который ей прислали в 2017-м, заканчивался так: "Земля и дом находятся на балансе Феодосийской епархии и принадлежат приходу. Согласно существующим правилам, имущество церкви не должно отчуждаться от нее"."Однако по Гражданскому кодексу переданное в безвозмездное временное пользование имущество следует возвратить по окончании срока пользования", — указывает юрист Резанова."Идти нам некуда, — говорит Анна. — Сейчас у меня уже семеро: младшему сыну Саше 3,5 года, а дочке Ане — полтора. Мы согласны на любую альтернативу, но ее никто не предлагает".<strong>— Кто отец Саши и Ани?</strong>— Мужчина, который на мне не женился, — вздыхает Анна.<strong>— Во сколько лет вы остались одна с пятерыми?</strong>— В тридцать четыре. Сейчас мне 40. Но я не считаю, что моя жизнь не сложилась. У меня замечательные дети.Двадцать первого октября в Судаке состоится первое заседание по иску священника Штина к семье Поляковых.

https://ria.ru/20201003/kvartira-1578132491.html

https://ria.ru/20200923/sekta-1577626671.html

https://ria.ru/20200926/chetvernya-1577781613.html

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керчь

судак

запорожье

республика крым

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

многодетные семьи, платон, керчь, судак, московская патриархия, запорожье, республика крым, воронеж, дети, общество