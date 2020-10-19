https://ria.ru/20201019/vychet-1580554333.html

Россиянам могут предоставить налоговый вычет по НДФЛ за занятия спортом

Правкомиссия по законопроектной деятельности рассмотрела поправки о налоговом вычете по расходам россиян на физкультурно-оздоровительные услуги, заявили в... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T20:45

2020-10-19T20:45

2020-10-19T21:59

минспорт

госдума рф

правительство рф

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Правкомиссия по законопроектной деятельности рассмотрела поправки о налоговом вычете по расходам россиян на физкультурно-оздоровительные услуги, заявили в пресс-службе <a href="https://ria.ru/organization_Pravitelstvo_RF/" target="_blank">правительства</a>."Для граждан, которые занимаются физкультурой и спортом, могут ввести вычет по НДФЛ. Такую инициативу рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности", - говорится в сообщении.Соответствующие изменения в Налоговый кодекс по поручению президента подготовил Минфин.Ожидается, что эта мера пополнит линейку социальных налоговых вычетов. Их предоставляют тем, кто тратит деньги на покупку лекарств или лечение, платит за обучение, вкладывается в негосударственное пенсионное обеспечение, занимается благотворительностью. Вычет позволяет уменьшить сумму налогового платежа или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ.Предполагается, что "оздоровительный" налоговый вычет будут предоставлять в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ.Максимальная сумма может составить 15,6 тысяч рублей. Минспорт составит список организаций, при получении услуг которых можно будет претендовать на вычет.Отмечается, что после доработки законопроект будет внесен в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a>.

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https://ria.ru/20200925/ndfl-1577781379.html

Евгений Бортников Кто-то на этот заработает, жаль что те кто именно занимается спортом, ничего не получат. 38

Василий Кнутт Когда будут очерчены контуры поправок, тогда и можно будет о чем-то говорить. Таких прожектов президентских уйма, которые так и остались прожектами, хотя кто-то на них неплохо заработал. 27

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минспорт, госдума рф, правительство рф, общество