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Россиянам могут предоставить налоговый вычет по НДФЛ за занятия спортом
Правкомиссия по законопроектной деятельности рассмотрела поправки о налоговом вычете по расходам россиян на физкультурно-оздоровительные услуги, заявили в... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T20:45
2020-10-19T21:59
минспорт
госдума рф
правительство рф
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Правкомиссия по законопроектной деятельности рассмотрела поправки о налоговом вычете по расходам россиян на физкультурно-оздоровительные услуги, заявили в пресс-службе <a href="https://ria.ru/organization_Pravitelstvo_RF/" target="_blank">правительства</a>."Для граждан, которые занимаются физкультурой и спортом, могут ввести вычет по НДФЛ. Такую инициативу рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности", - говорится в сообщении.Соответствующие изменения в Налоговый кодекс по поручению президента подготовил Минфин.Ожидается, что эта мера пополнит линейку социальных налоговых вычетов. Их предоставляют тем, кто тратит деньги на покупку лекарств или лечение, платит за обучение, вкладывается в негосударственное пенсионное обеспечение, занимается благотворительностью. Вычет позволяет уменьшить сумму налогового платежа или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ.Предполагается, что "оздоровительный" налоговый вычет будут предоставлять в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ.Максимальная сумма может составить 15,6 тысяч рублей. Минспорт составит список организаций, при получении услуг которых можно будет претендовать на вычет.Отмечается, что после доработки законопроект будет внесен в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a>.
https://ria.ru/20201001/dolgi-1578027562.html
https://ria.ru/20200925/ndfl-1577781379.html
Кто-то на этот заработает, жаль что те кто именно занимается спортом, ничего не получат.
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Когда будут очерчены контуры поправок, тогда и можно будет о чем-то говорить. Таких прожектов президентских уйма, которые так и остались прожектами, хотя кто-то на них неплохо заработал.
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РИА Новости
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РИА Новости
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минспорт, госдума рф, правительство рф, общество

Россиянам могут предоставить налоговый вычет по НДФЛ за занятия спортом

20:45 19.10.2020 (обновлено: 21:59 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБеговые дорожки в фитнес-клубе
Беговые дорожки в фитнес-клубе - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Правкомиссия по законопроектной деятельности рассмотрела поправки о налоговом вычете по расходам россиян на физкультурно-оздоровительные услуги, заявили в пресс-службе правительства.
"Для граждан, которые занимаются физкультурой и спортом, могут ввести вычет по НДФЛ. Такую инициативу рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности", - говорится в сообщении.
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Соответствующие изменения в Налоговый кодекс по поручению президента подготовил Минфин.
Ожидается, что эта мера пополнит линейку социальных налоговых вычетов. Их предоставляют тем, кто тратит деньги на покупку лекарств или лечение, платит за обучение, вкладывается в негосударственное пенсионное обеспечение, занимается благотворительностью. Вычет позволяет уменьшить сумму налогового платежа или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ.
Предполагается, что "оздоровительный" налоговый вычет будут предоставлять в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ.
Максимальная сумма может составить 15,6 тысяч рублей. Минспорт составит список организаций, при получении услуг которых можно будет претендовать на вычет.
Отмечается, что после доработки законопроект будет внесен в Госдуму.
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