https://ria.ru/20201019/vybory-1580466297.html

Жириновский считает, что "весь мир должен осудить" нынешние выборы в США

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал нарушением прав избирателей США досрочное голосование на президентских выборах одновременно с агитацией и дебатами, он... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T12:56

2020-10-19T12:56

2020-10-19T12:56

дональд трамп

лдпр

джо байден

владимир жириновский

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570567566_0:160:3074:1889_1400x0_80_0_0_ba8364050686b95d9cbfb82076d7870d.jpg

<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> назвал нарушением прав избирателей <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> досрочное голосование на президентских выборах одновременно с агитацией и дебатами, он считает, что "это недопустимо, и весь мир должен их осудить"."В США в разгаре избирательная кампания, оба кандидата ведут активную агитацию. Но одновременно вот уже несколько недель идет и досрочное голосование: очереди стоят на избирательные участки, многие голосуют по почте. И это при том, что 22 и 29 октября ещё предстоят дебаты, и информация, озвученная в ходе них, может существенно повлиять на решение избирателей. 22 октября Трамп может выдать информацию, которая изменить позицию избирателей по отношению к Байдену. А 29 октября наоборот - Байден может изменить ход кампании. Но многие к этому времени уже проголосуют. Это неправильный метод проведения кампании, это нарушение прав избирателей, которые ещё не всё узнали о своих кандидатах. Это профанация и искажение воли граждан. Такая демократия не может быть образцом", - написал Жириновский в своем <a href="https://t.me/s/zhirinovskylive" target="_blank">Telegram-канале</a>.По его мнению, американские избиратели должны принимать решение в понедельник 2 ноября, а на выборы идти 3 ноября, за ходом голосования должны следить международные наблюдатели.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Действующий президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>. Будет избран не только президент США, но и треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.

https://radiosputnik.ria.ru/20201019/tramp-1580435588.html

3

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, лдпр, джо байден, владимир жириновский, сша, в мире