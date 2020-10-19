Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201019/vybory-1580466297.html
Жириновский считает, что "весь мир должен осудить" нынешние выборы в США
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал нарушением прав избирателей США досрочное голосование на президентских выборах одновременно с агитацией и дебатами, он... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:56
2020-10-19T12:56
дональд трамп
лдпр
джо байден
владимир жириновский
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570567566_0:160:3074:1889_1400x0_80_0_0_ba8364050686b95d9cbfb82076d7870d.jpg
<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> назвал нарушением прав избирателей <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> досрочное голосование на президентских выборах одновременно с агитацией и дебатами, он считает, что "это недопустимо, и весь мир должен их осудить"."В США в разгаре избирательная кампания, оба кандидата ведут активную агитацию. Но одновременно вот уже несколько недель идет и досрочное голосование: очереди стоят на избирательные участки, многие голосуют по почте. И это при том, что 22 и 29 октября ещё предстоят дебаты, и информация, озвученная в ходе них, может существенно повлиять на решение избирателей. 22 октября Трамп может выдать информацию, которая изменить позицию избирателей по отношению к Байдену. А 29 октября наоборот - Байден может изменить ход кампании. Но многие к этому времени уже проголосуют. Это неправильный метод проведения кампании, это нарушение прав избирателей, которые ещё не всё узнали о своих кандидатах. Это профанация и искажение воли граждан. Такая демократия не может быть образцом", - написал Жириновский в своем <a href="https://t.me/s/zhirinovskylive" target="_blank">Telegram-канале</a>.По его мнению, американские избиратели должны принимать решение в понедельник 2 ноября, а на выборы идти 3 ноября, за ходом голосования должны следить международные наблюдатели.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Действующий президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>. Будет избран не только президент США, но и треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.
https://radiosputnik.ria.ru/20201019/tramp-1580435588.html
3
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570567566_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_a115ad9d4517267375575942789c3a9e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, лдпр, джо байден, владимир жириновский, сша, в мире

Жириновский считает, что "весь мир должен осудить" нынешние выборы в США

12:56 19.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал нарушением прав избирателей США досрочное голосование на президентских выборах одновременно с агитацией и дебатами, он считает, что "это недопустимо, и весь мир должен их осудить".
"В США в разгаре избирательная кампания, оба кандидата ведут активную агитацию. Но одновременно вот уже несколько недель идет и досрочное голосование: очереди стоят на избирательные участки, многие голосуют по почте. И это при том, что 22 и 29 октября ещё предстоят дебаты, и информация, озвученная в ходе них, может существенно повлиять на решение избирателей. 22 октября Трамп может выдать информацию, которая изменить позицию избирателей по отношению к Байдену. А 29 октября наоборот - Байден может изменить ход кампании. Но многие к этому времени уже проголосуют. Это неправильный метод проведения кампании, это нарушение прав избирателей, которые ещё не всё узнали о своих кандидатах. Это профанация и искажение воли граждан. Такая демократия не может быть образцом", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
По его мнению, американские избиратели должны принимать решение в понедельник 2 ноября, а на выборы идти 3 ноября, за ходом голосования должны следить международные наблюдатели.
"А то, как выборы проходят в Америке сейчас - это недопустимо, и весь мир должен их осудить", - заключил политик.
Дональд Трамп в медицинской маске - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
Вчера, 10:48Сказано в эфире
Американист рассказал, почему Трамп "не осудил" инцидент с НавальнымАлексей Навальный посетовал, что президент США Дональд Трамп не осудил произошедший с ним инцидент. В эфире радио Sputnik директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев прокомментировал заявление российского блогера.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Действующий президент США Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом. Будет избран не только президент США, но и треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.
 
Обсудить3
Дональд ТрампЛДПРДжо БайденВладимир ЖириновскийСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52Космонавты на МКС починили российскую систему получения кислорода
01:52В Совфеде назвали условия проведения российской операции в Карабахе
01:15На Камчатке разрабатывают меры по поддержке морских млекопитающих
01:06Глава Росприроднадзора призвала вынести уроки из аварии в Норильске
00:47Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
00:41Помпео прокомментировал обвинения в хакерстве в адрес шести россиян
00:35В Госдуму внесли законопроект, разрешающий проводить митинги в масках
00:29Небензя рассказал о проблемах режима прекращения огня в Карабахе
00:17Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах
00:14Эксперты оценили вероятность заразиться коронавирусом в самолете
00:12Опрос показал, в каком городе россияне быстрее всего добираются до работы
00:08В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба
00:01Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте
23:58"Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском
23:54СМИ узнали о планах НАТО построить космический центр в Германии
23:41Трамп согласился сдать тест на COVID-19 перед дебатами с Байденом
23:20Армения заявила, что Карабах сбил пять азербайджанских беспилотников
23:20В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом
23:14Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд
23:11Сенатор назвал обвинения России в кибератаках "малобюджетным сериалом"
Лента новостейМолния