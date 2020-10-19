Жириновский считает, что "весь мир должен осудить" нынешние выборы в США
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал нарушением прав избирателей США досрочное голосование на президентских выборах одновременно с агитацией и дебатами, он считает, что "это недопустимо, и весь мир должен их осудить".
"В США в разгаре избирательная кампания, оба кандидата ведут активную агитацию. Но одновременно вот уже несколько недель идет и досрочное голосование: очереди стоят на избирательные участки, многие голосуют по почте. И это при том, что 22 и 29 октября ещё предстоят дебаты, и информация, озвученная в ходе них, может существенно повлиять на решение избирателей. 22 октября Трамп может выдать информацию, которая изменить позицию избирателей по отношению к Байдену. А 29 октября наоборот - Байден может изменить ход кампании. Но многие к этому времени уже проголосуют. Это неправильный метод проведения кампании, это нарушение прав избирателей, которые ещё не всё узнали о своих кандидатах. Это профанация и искажение воли граждан. Такая демократия не может быть образцом", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
По его мнению, американские избиратели должны принимать решение в понедельник 2 ноября, а на выборы идти 3 ноября, за ходом голосования должны следить международные наблюдатели.
"А то, как выборы проходят в Америке сейчас - это недопустимо, и весь мир должен их осудить", - заключил политик.
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Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Действующий президент США Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом. Будет избран не только президент США, но и треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.