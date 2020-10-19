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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201019/uyazvimost-1580520300.html
Найдено слабое место коронавируса
Группа исследователей из Польши и США нашла новый способ "заблокировать" коронавирус, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T17:09
2020-10-19T17:37
распространение нового коронавируса
коронавирус sars
коронавирус covid-19
коронавирусы
открытия - риа наука
наука
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Группа исследователей из <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> нашла новый способ "заблокировать" <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a>, говорится в статье, опубликованной в журнале <a href="https://advances.sciencemag.org/content/6/42/eabd4596" target="_blank" rel="nofollow noopener">Science Advances</a>.По данным ученых, одним из методов борьбы с инфекцией оказалось воздействие на фермент SARS-CoV-2 PLpro. Отмечается, что он не только способствует репликации вируса, но и блокирует ряд белков, связанных с иммунным ответом организма.Выяснилось, что наиболее эффективно на этот фермент влияют два ингибитора — VIR250 и VIR251. Они способны найти и блокировать только коронавирусный фермент, не задевая другие белки.Отмечается, что подобные свойства SARS-CoV-2 PLpro делают его мишенью для ряда противовирусных препаратов.К похожему выводу пришла группа американских ученых. Они <a href="https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580463483.html" target="_blank">выяснили</a>, что коронавирусы SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и MERS-CoV обладают одинаковой уязвимостью. Исследователи обратили внимание на фермент Tom70, который также стимулирует репликацию вирусов, но теряет устойчивость к лекарствам при взаимодействии с коронавирусным геном Orf9b.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201019/zapakhi-1580491125.html
https://ria.ru/20201019/deystviya-1580504195.html
Наверное, эта статья для медицинских журналов... Лично я, ничего не понял...
83
Уже за нобелевской премией поехали наверное ))))
66
10
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
коронавирус sars, коронавирус covid-19, коронавирусы, открытия - риа наука, наука, в мире

Найдено слабое место коронавируса

17:09 19.10.2020 (обновлено: 17:37 19.10.2020)
 
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Depositphotos / ralwel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Группа исследователей из Польши и США нашла новый способ "заблокировать" коронавирус, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.
По данным ученых, одним из методов борьбы с инфекцией оказалось воздействие на фермент SARS-CoV-2 PLpro. Отмечается, что он не только способствует репликации вируса, но и блокирует ряд белков, связанных с иммунным ответом организма.
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Отмечается, что подобные свойства SARS-CoV-2 PLpro делают его мишенью для ряда противовирусных препаратов.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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