https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580463483.html
Ученые нашли уязвимое место коронавирусов
У группы коронавирусов SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и MERS-CoV есть одни и те же слабые места, что оставляет надежду на создание эффективного лекарства. К такому... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:46
2020-10-19T12:46
2020-10-19T15:45
распространение нового коронавируса
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> У группы коронавирусов SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и MERS-CoV есть одни и те же слабые места, что оставляет надежду на создание эффективного лекарства. К такому выводу пришли ученые Института биомедицинских наук Университета штата Джорджия, их исследование опубликовано в журнале <a href="https://science.sciencemag.org/content/early/2020/10/14/science.abe9403#sec-6" target="_blank" rel="nofollow noopener">Science</a>.Проблема традиционных противовирусных средств состоит в том, что они воздействуют на вирусные ферменты, которые мутируют и вырабатывают устойчивость к препаратам. Поэтому эффективнее воздействовать на белки, которые отвечают за репликацию вируса.Ученые выявили более 300 белков, вырабатываемых заражаемой клеткой, которые взаимодействуют с вышеперечисленными вирусами. При этом на количество вирусных частиц в организме человека влияют уже меньше — около 20.Среди них — рецепторный белок Tom70, он участвует в перемещении белковых молекул из цитозоля в митохондрии и активации митохондриальных сигнальных белков. Таким образом, Tom70 помогает коронавирусам, однако при взаимодействии с коронавирусным геном Orf9b этот фермент может использоваться в качестве лекарственной мишени для противовирусных препаратов широкого спектра действия, отмечают исследователи.
https://ria.ru/20201019/simptom-1580438253.html
Валера Иванов
Ученые Британии тот же бренд что и ученые США, вот вирус они запустили по всему миру, а как бороться с ним теперь не знают.
57
павел рябышев
Наверное между ног. Там у всех уязвимое.
38
14
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.
У группы коронавирусов SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и MERS-CoV есть одни и те же слабые места, что оставляет надежду на создание эффективного лекарства. К такому выводу пришли ученые Института биомедицинских наук Университета штата Джорджия, их исследование опубликовано в журнале Science
.
Проблема традиционных противовирусных средств состоит в том, что они воздействуют на вирусные ферменты, которые мутируют и вырабатывают устойчивость к препаратам. Поэтому эффективнее воздействовать на белки, которые отвечают за репликацию вируса.
Ученые выявили более 300 белков, вырабатываемых заражаемой клеткой, которые взаимодействуют с вышеперечисленными вирусами. При этом на количество вирусных частиц в организме человека влияют уже меньше — около 20.
Среди них — рецепторный белок Tom70, он участвует в перемещении белковых молекул из цитозоля в митохондрии и активации митохондриальных сигнальных белков. Таким образом, Tom70 помогает коронавирусам, однако при взаимодействии с коронавирусным геном Orf9b этот фермент может использоваться в качестве лекарственной мишени для противовирусных препаратов широкого спектра действия, отмечают исследователи.