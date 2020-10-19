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Названы самые высокооплачиваемые профессии на удаленке
Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий на удаленке в России возглавил программист-аналитик 1С — ему готовы платить до 270 тысяч рублей в месяц, говорится в... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T07:09
2020-10-19T09:18
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий на удаленке в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> возглавил программист-аналитик 1С — ему готовы платить до 270 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса подбора персонала Работа.ру, который имеется в распоряжении РИА Новости.От кандидата на должность с такой зарплатой требуется опыт не менее четырех лет в команде численностью от десяти человек, знание как минимум одной из типовых конфигураций 1C, а также умение работать с системой управления базами данных.От 200 тысяч рублей предлагают на удаленке менеджеру внешне-экономической деятельности на проекте. В обязанности соискателя входит поиск поставщиков торговых автоматов и запчастей к ним, проведение аналитики рынка, а также организация схемы доставки оборудования. От будущего сотрудника ждут опыт от пяти лет и высокое знание иностранных языков для проведения переговоров.Backend-разработчик в Сберавто на удаленке может зарабатывать от 180 тысяч рублей в месяц. Вакансия предполагает опыт работы от трех лет, знание языка программирования Golang, умение пользоваться программным обеспечением Docker и Kubernetes.Доход до 140 тысяч рублей в месяц может получать Html-верстальщик (Senior) с опытом работы от двух лет и знанием HTML5 и CSS3. "Кроме того, среди требований для этой позиции работодатель указал навыки владения инструментами для сборки (Gulp (gulp-pugbem), Webpack) и системой Git, умение создавать продуманную структуру адаптивных страниц и стилей, а также понимание БЭМ", — отмечается в исследовании.Дистанционная работа с зарплатой до 100 тысяч рублей доступна соискателям на позицию преподавателя курса UX/UI (веб) дизайна. Претендент должен обладать опытом работы в веб-дизайне от трех лет.
https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579921267.html
https://ria.ru/20201015/samoizolyatsiya-1579657601.html
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, общество

Названы самые высокооплачиваемые профессии на удаленке

07:09 19.10.2020 (обновлено: 09:18 19.10.2020)
 
CC0 / picjumbo_com / Девушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
CC0 / picjumbo_com /
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий на удаленке в России возглавил программист-аналитик 1С — ему готовы платить до 270 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса подбора персонала Работа.ру, который имеется в распоряжении РИА Новости.
От кандидата на должность с такой зарплатой требуется опыт не менее четырех лет в команде численностью от десяти человек, знание как минимум одной из типовых конфигураций 1C, а также умение работать с системой управления базами данных.
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От 200 тысяч рублей предлагают на удаленке менеджеру внешне-экономической деятельности на проекте. В обязанности соискателя входит поиск поставщиков торговых автоматов и запчастей к ним, проведение аналитики рынка, а также организация схемы доставки оборудования. От будущего сотрудника ждут опыт от пяти лет и высокое знание иностранных языков для проведения переговоров.
Backend-разработчик в Сберавто на удаленке может зарабатывать от 180 тысяч рублей в месяц. Вакансия предполагает опыт работы от трех лет, знание языка программирования Golang, умение пользоваться программным обеспечением Docker и Kubernetes.
Доход до 140 тысяч рублей в месяц может получать Html-верстальщик (Senior) с опытом работы от двух лет и знанием HTML5 и CSS3. "Кроме того, среди требований для этой позиции работодатель указал навыки владения инструментами для сборки (Gulp (gulp-pugbem), Webpack) и системой Git, умение создавать продуманную структуру адаптивных страниц и стилей, а также понимание БЭМ", — отмечается в исследовании.
Дистанционная работа с зарплатой до 100 тысяч рублей доступна соискателям на позицию преподавателя курса UX/UI (веб) дизайна. Претендент должен обладать опытом работы в веб-дизайне от трех лет.
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