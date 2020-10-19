https://ria.ru/20201019/udalenka-1580411732.html

Названы самые высокооплачиваемые профессии на удаленке

Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий на удаленке в России возглавил программист-аналитик 1С — ему готовы платить до 270 тысяч рублей в месяц, говорится в... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T07:09

2020-10-19T07:09

2020-10-19T09:18

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152896/10/1528961055_0:234:4471:2749_1400x0_80_0_0_257d12d1c90169f98e2d4f83aa51d79c.jpg

<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий на удаленке в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> возглавил программист-аналитик 1С — ему готовы платить до 270 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса подбора персонала Работа.ру, который имеется в распоряжении РИА Новости.От кандидата на должность с такой зарплатой требуется опыт не менее четырех лет в команде численностью от десяти человек, знание как минимум одной из типовых конфигураций 1C, а также умение работать с системой управления базами данных.От 200 тысяч рублей предлагают на удаленке менеджеру внешне-экономической деятельности на проекте. В обязанности соискателя входит поиск поставщиков торговых автоматов и запчастей к ним, проведение аналитики рынка, а также организация схемы доставки оборудования. От будущего сотрудника ждут опыт от пяти лет и высокое знание иностранных языков для проведения переговоров.Backend-разработчик в Сберавто на удаленке может зарабатывать от 180 тысяч рублей в месяц. Вакансия предполагает опыт работы от трех лет, знание языка программирования Golang, умение пользоваться программным обеспечением Docker и Kubernetes.Доход до 140 тысяч рублей в месяц может получать Html-верстальщик (Senior) с опытом работы от двух лет и знанием HTML5 и CSS3. "Кроме того, среди требований для этой позиции работодатель указал навыки владения инструментами для сборки (Gulp (gulp-pugbem), Webpack) и системой Git, умение создавать продуманную структуру адаптивных страниц и стилей, а также понимание БЭМ", — отмечается в исследовании.Дистанционная работа с зарплатой до 100 тысяч рублей доступна соискателям на позицию преподавателя курса UX/UI (веб) дизайна. Претендент должен обладать опытом работы в веб-дизайне от трех лет.

https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579921267.html

https://ria.ru/20201015/samoizolyatsiya-1579657601.html

2

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество