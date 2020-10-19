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В Петербурге после приговора освободили женщину, расчленившую соседа
Суд Петербурга счел превышением пределов самообороны действия местной жительницы, которая убила и расчленила своего соседа, и приговорил ее к ограничению... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T16:37
2020-10-19T22:19
жорес алферов
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости.</strong> Суд <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурга</a> счел превышением пределов самообороны действия местной жительницы, которая убила и расчленила своего соседа, и приговорил ее к ограничению свободы сроком на 1,5 года, сообщает объединенная пресс-служба судов города.По данным следствия, в промежуток между 29 марта и 5 апреля 2019 года Анастасия Алферова на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений неустановленным предметом нанесла несколько ударов по голове пострадавшего. Затем она расчленила тело и вывезла его на Канонерский остров.Алферову арестовали по части 1 статьи 105 УК России ("Убийство"). В суде она вину не признала, заявив, что оборонялась, и суд принял ее сторону, переквалифицировав обвинение на часть 1 статьи 108 УК России ("Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны").По данным пресс-службы, погибший был соседом Алферовой, причина конфликта не уточняется.
https://radiosputnik.ria.ru/20200922/proisshestviya-1577592391.html
И расчленила исключительно в целях самообороны))
141
Это чисто питерская фишка - людишек расчленять, за что сажать.
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санкт-петербург
РИА Новости
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жорес алферов, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге после приговора освободили женщину, расчленившую соседа

16:37 19.10.2020 (обновлено: 22:19 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Суд Петербурга счел превышением пределов самообороны действия местной жительницы, которая убила и расчленила своего соседа, и приговорил ее к ограничению свободы сроком на 1,5 года, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
По данным следствия, в промежуток между 29 марта и 5 апреля 2019 года Анастасия Алферова на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений неустановленным предметом нанесла несколько ударов по голове пострадавшего. Затем она расчленила тело и вывезла его на Канонерский остров.
Алферову арестовали по части 1 статьи 105 УК России ("Убийство"). В суде она вину не признала, заявив, что оборонялась, и суд принял ее сторону, переквалифицировав обвинение на часть 1 статьи 108 УК России ("Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны").

"Октябрьский районный суд признал Алферову виновной по части 1 статьи 108 УК России, назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года, освободил из зала суда", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, погибший был соседом Алферовой, причина конфликта не уточняется.
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22 сентября, 12:29
Называется, познакомился. Мужчину расчленили после онлайн-общения
 
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Жорес АлферовСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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