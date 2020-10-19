https://ria.ru/20201019/ubiystvo-1580512787.html
В Петербурге после приговора освободили женщину, расчленившую соседа
Суд Петербурга счел превышением пределов самообороны действия местной жительницы, которая убила и расчленила своего соседа, и приговорил ее к ограничению... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T16:37
2020-10-19T16:37
2020-10-19T22:19
жорес алферов
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости.</strong> Суд <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурга</a> счел превышением пределов самообороны действия местной жительницы, которая убила и расчленила своего соседа, и приговорил ее к ограничению свободы сроком на 1,5 года, сообщает объединенная пресс-служба судов города.По данным следствия, в промежуток между 29 марта и 5 апреля 2019 года Анастасия Алферова на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений неустановленным предметом нанесла несколько ударов по голове пострадавшего. Затем она расчленила тело и вывезла его на Канонерский остров.Алферову арестовали по части 1 статьи 105 УК России ("Убийство"). В суде она вину не признала, заявив, что оборонялась, и суд принял ее сторону, переквалифицировав обвинение на часть 1 статьи 108 УК России ("Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны").По данным пресс-службы, погибший был соседом Алферовой, причина конфликта не уточняется.
https://radiosputnik.ria.ru/20200922/proisshestviya-1577592391.html
agent_anonimus
И расчленила исключительно в целях самообороны))
141
Александр Аникин
Это чисто питерская фишка - людишек расчленять, за что сажать.
109
19
санкт-петербург
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жорес алферов, санкт-петербург, происшествия