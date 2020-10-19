https://ria.ru/20201019/ubiystvo-1580464859.html

Следствие передумало арестовывать тещу расчлененного в Петербурге рэпера

Следствие отзывает ходатайство, направленное в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга, об аресте тещи рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Елены Кохал,... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T12:52

2020-10-19T12:52

2020-10-19T14:00

марина кохал

энди картрайт

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт - РИА Новости.</strong> Следствие отзывает ходатайство, направленное в Смольнинский районный суд <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>, об аресте тещи рэпера <a href="http://ria.ru/person_endi-kartrayt/" target="_blank" data-auto="true">Энди Картрайта</a> (Александра Юшко) Елены Кохал, подозреваемой в пособничестве в убийстве, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.Следствие решило не добиваться ареста тещи расчлененного в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) из-за состояния ее здоровья, женщину по-прежнему подозревают в пособничестве в убийстве, заявил РИА Новости источник, близкий к следствию.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> требовал арестовать задержанную 14 октября женщину, 16 октября по решению суда ей был продлен срок задержания на 72 часа.Как заявляет СК, жена рэпера <a href="http://ria.ru/person_marina-kokhal/" target="_blank" data-auto="true">Марина Кохал</a> не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений", убила своего мужа. Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Это объяснение следствие не устроило, ей предъявили обвинение в убийстве.В середине октября СК заявил, что Марина Кохал заранее спланировала убийство, при котором присутствовала ее мать, потом помогавшая расчленять тело.Сейчас Марина Кохал находится в СИЗО-5. А сын Юшко и Кохал, который до этого времени находился со своей бабушкой Еленой Кохал, в среду был доставлен в больницу для планового обследования, сообщал аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной.

https://radiosputnik.ria.ru/20201014/kartrayt-1579812740.html

https://ria.ru/20201014/rebenok-1579809069.html

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина кохал, энди картрайт, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия