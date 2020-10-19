Следствие передумало арестовывать тещу расчлененного в Петербурге рэпера
12:52 19.10.2020 (обновлено: 14:00 19.10.2020)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт - РИА Новости. Следствие отзывает ходатайство, направленное в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга, об аресте тещи рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Елены Кохал, подозреваемой в пособничестве в убийстве, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
"Поступило ходатайство от органов предварительного следствия об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения Елене Кохал в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Следствие решило не добиваться ареста тещи расчлененного в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) из-за состояния ее здоровья, женщину по-прежнему подозревают в пособничестве в убийстве, заявил РИА Новости источник, близкий к следствию.
"В связи с резким ухудшением состояния здоровья Елены Кохал следственные органы провели все необходимые следственные действия в ее отношении в краткие сроки, поэтому ходатайство о заключении под стражу было отозвано. Она остается в статусе подозреваемой. После ее выздоровления следствие может вновь поднять вопрос о необходимости избрания меры пресечения", - сказал собеседник агентства.
Ранее СК требовал арестовать задержанную 14 октября женщину, 16 октября по решению суда ей был продлен срок задержания на 72 часа.
Как заявляет СК, жена рэпера Марина Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений", убила своего мужа. Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Это объяснение следствие не устроило, ей предъявили обвинение в убийстве.
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В середине октября СК заявил, что Марина Кохал заранее спланировала убийство, при котором присутствовала ее мать, потом помогавшая расчленять тело.
Сейчас Марина Кохал находится в СИЗО-5. А сын Юшко и Кохал, который до этого времени находился со своей бабушкой Еленой Кохал, в среду был доставлен в больницу для планового обследования, сообщал аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной.