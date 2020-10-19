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Обвиняемого в убийстве девочки в Пензе нашли спустя 12 лет
Следователи установили обвиняемого в разбойном нападении и убийстве 12-летней девочки в 2008 году в Пензе, он помещен в СИЗО, сообщило областное управление СК... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:44
2020-10-19T12:44
следственный комитет россии (ск рф)
пенза
убийство
происшествия
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<strong>САРАТОВ, 19 окт - РИА Новости.</strong> Следователи установили обвиняемого в разбойном нападении и убийстве 12-летней девочки в 2008 году в <a href="http://ria.ru/location_Penza/" target="_blank" data-auto="true">Пензе</a>, он помещен в СИЗО, сообщило областное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.По данным следствия, вечером 26 апреля 2008 года молодой человек на улице Гагарина в Пензе заметил 12-летнюю девочку, которая шла в сторону магазина, затащил ее в недостроенное здание, потребовал передать мобильный телефон и золотые украшения - цепочку с крестиком, серьги и кольцо, после чего нанес ей "тупым твердым предметом" множественные удары по голове и телу, отчего ребенок скончался на месте."На протяжении последних 12 лет криминалисты, следователи и сотрудники полиции продолжали работу над раскрытием данного преступления, в результате личность злоумышленника установлена - им оказался мужчина 1985 года рождения. В настоящее время обвиняемый содержится в следственном изоляторе", - говорится в сообщении.Фигурант дела обвиняется по статьям УК РФ "Убийство малолетней, сопряженное с разбоем" и "Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей". Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20180410/1518247149.html
https://ria.ru/20190625/1555867518.html
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следственный комитет россии (ск рф), пенза, убийство, происшествия

Обвиняемого в убийстве девочки в Пензе нашли спустя 12 лет

12:44 19.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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САРАТОВ, 19 окт - РИА Новости. Следователи установили обвиняемого в разбойном нападении и убийстве 12-летней девочки в 2008 году в Пензе, он помещен в СИЗО, сообщило областное управление СК РФ.
По данным следствия, вечером 26 апреля 2008 года молодой человек на улице Гагарина в Пензе заметил 12-летнюю девочку, которая шла в сторону магазина, затащил ее в недостроенное здание, потребовал передать мобильный телефон и золотые украшения - цепочку с крестиком, серьги и кольцо, после чего нанес ей "тупым твердым предметом" множественные удары по голове и телу, отчего ребенок скончался на месте.
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"На протяжении последних 12 лет криминалисты, следователи и сотрудники полиции продолжали работу над раскрытием данного преступления, в результате личность злоумышленника установлена - им оказался мужчина 1985 года рождения. В настоящее время обвиняемый содержится в следственном изоляторе", - говорится в сообщении.
Фигурант дела обвиняется по статьям УК РФ "Убийство малолетней, сопряженное с разбоем" и "Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей". Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
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Следственный комитет России (СК РФ)ПензаУбийствоПроисшествия
 
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