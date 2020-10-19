https://ria.ru/20201019/ubiystvo-1580462903.html

Обвиняемого в убийстве девочки в Пензе нашли спустя 12 лет

Следователи установили обвиняемого в разбойном нападении и убийстве 12-летней девочки в 2008 году в Пензе, он помещен в СИЗО, сообщило областное управление СК... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T12:44

2020-10-19T12:44

2020-10-19T12:44

следственный комитет россии (ск рф)

пенза

убийство

происшествия

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<strong>САРАТОВ, 19 окт - РИА Новости.</strong> Следователи установили обвиняемого в разбойном нападении и убийстве 12-летней девочки в 2008 году в <a href="http://ria.ru/location_Penza/" target="_blank" data-auto="true">Пензе</a>, он помещен в СИЗО, сообщило областное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.По данным следствия, вечером 26 апреля 2008 года молодой человек на улице Гагарина в Пензе заметил 12-летнюю девочку, которая шла в сторону магазина, затащил ее в недостроенное здание, потребовал передать мобильный телефон и золотые украшения - цепочку с крестиком, серьги и кольцо, после чего нанес ей "тупым твердым предметом" множественные удары по голове и телу, отчего ребенок скончался на месте."На протяжении последних 12 лет криминалисты, следователи и сотрудники полиции продолжали работу над раскрытием данного преступления, в результате личность злоумышленника установлена - им оказался мужчина 1985 года рождения. В настоящее время обвиняемый содержится в следственном изоляторе", - говорится в сообщении.Фигурант дела обвиняется по статьям УК РФ "Убийство малолетней, сопряженное с разбоем" и "Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей". Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20180410/1518247149.html

https://ria.ru/20190625/1555867518.html

пенза

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), пенза, убийство, происшествия