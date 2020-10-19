Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201019/ubiystvo-1580441660.html
Подозреваемый в изнасиловании и убийстве девочки в Дагестане признал вину
Подозреваемый в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки в Дагестане сознался в преступлении, сообщает пресс-служба СУСК РФ по республике. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T11:18
2020-10-19T11:18
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
убийство
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7161701c097cb323e328faac05b87a04.jpg
<strong>МАХАЧКАЛА, 19 окт – РИА Новости.</strong> Подозреваемый в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки в <a href="https://ria.ru/dag" target="_blank">Дагестане</a> сознался в преступлении, сообщает пресс-служба СУСК РФ по республике.Девочка из <a href="http://ria.ru/location_Kaspijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Каспийска</a> пропала 29 июля 2018 года: она вышла за хлебом в магазин рядом с домом и не вернулась. Тело девочки было обнаружено через полтора месяца в хозяйственной сумке серого цвета в сточной канаве. Спустя более чем два года по подозрению в совершении убийства и изнасилования был задержан 36-летний житель селения Леваши.Ранее СУСК России по Дагестану возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и пункту "б" части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста).
https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577435295.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8e55f33eb3a0fb98dbfe553118532fd0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), убийство, происшествия

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве девочки в Дагестане признал вину

11:18 19.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 19 окт – РИА Новости. Подозреваемый в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки в Дагестане сознался в преступлении, сообщает пресс-служба СУСК РФ по республике.
Девочка из Каспийска пропала 29 июля 2018 года: она вышла за хлебом в магазин рядом с домом и не вернулась. Тело девочки было обнаружено через полтора месяца в хозяйственной сумке серого цвета в сточной канаве. Спустя более чем два года по подозрению в совершении убийства и изнасилования был задержан 36-летний житель селения Леваши.
"Под тяжестью предъявленных улик мужчина сознался в содеянном и дал признательные показания, с проверкой на месте происшествия. В настоящее время по делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
Ранее СУСК России по Дагестану возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и пункту "б" части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста).
Виталий Молчанов признает вину в убийстве - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 12:31
Подозреваемый в убийстве двух девочек в Рыбинске признал вину
 
Обсудить0
Республика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)УбийствоПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15На Камчатке разрабатывают меры по поддержке морских млекопитающих
01:06Глава Росприроднадзора призвала вынести уроки из аварии в Норильске
00:47Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
00:41Помпео прокомментировал обвинения в хакерстве в адрес шести россиян
00:35В Госдуму внесли законопроект, разрешающий проводить митинги в масках
00:29Небензя рассказал о проблемах режима прекращения огня в Карабахе
00:17Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах
00:14Эксперты оценили вероятность заразиться коронавирусом в самолете
00:12Опрос показал, в каком городе россияне быстрее всего добираются до работы
00:08В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба
00:01Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте
23:58"Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском
23:54СМИ узнали о планах НАТО построить космический центр в Германии
23:41Трамп согласился сдать тест на COVID-19 перед дебатами с Байденом
23:20Армения заявила, что Карабах сбил пять азербайджанских беспилотников
23:20В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом
23:14Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд
23:11Сенатор назвал обвинения России в кибератаках "малобюджетным сериалом"
23:05Болтон рассказал об отношении Трампа к Макрону
22:54Голые украинки устроили дебош в поезде
Лента новостейМолния