Подозреваемый в изнасиловании и убийстве девочки в Дагестане признал вину
МАХАЧКАЛА, 19 окт – РИА Новости. Подозреваемый в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки в Дагестане сознался в преступлении, сообщает пресс-служба СУСК РФ по республике.
Девочка из Каспийска пропала 29 июля 2018 года: она вышла за хлебом в магазин рядом с домом и не вернулась. Тело девочки было обнаружено через полтора месяца в хозяйственной сумке серого цвета в сточной канаве. Спустя более чем два года по подозрению в совершении убийства и изнасилования был задержан 36-летний житель селения Леваши.
"Под тяжестью предъявленных улик мужчина сознался в содеянном и дал признательные показания, с проверкой на месте происшествия. В настоящее время по делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
Ранее СУСК России по Дагестану возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и пункту "б" части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста).
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