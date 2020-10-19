https://ria.ru/20201019/ubiystvo-1580441660.html

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве девочки в Дагестане признал вину

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки в Дагестане сознался в преступлении, сообщает пресс-служба СУСК РФ по республике. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T11:18

2020-10-19T11:18

2020-10-19T11:18

республика дагестан

следственный комитет россии (ск рф)

убийство

происшествия

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<strong>МАХАЧКАЛА, 19 окт – РИА Новости.</strong> Подозреваемый в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки в <a href="https://ria.ru/dag" target="_blank">Дагестане</a> сознался в преступлении, сообщает пресс-служба СУСК РФ по республике.Девочка из <a href="http://ria.ru/location_Kaspijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Каспийска</a> пропала 29 июля 2018 года: она вышла за хлебом в магазин рядом с домом и не вернулась. Тело девочки было обнаружено через полтора месяца в хозяйственной сумке серого цвета в сточной канаве. Спустя более чем два года по подозрению в совершении убийства и изнасилования был задержан 36-летний житель селения Леваши.Ранее СУСК России по Дагестану возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и пункту "б" части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста).

https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577435295.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), убийство, происшествия