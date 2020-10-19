https://ria.ru/20201019/tanzaniya-1580466005.html

Названы города, из которых туристы смогут улететь чартерами в Танзанию

Туроператоры назвали города, из которых туристы смогут улететь чартерами в Танзанию, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T14:16

2020-10-19T14:16

2020-10-19T14:16

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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. </strong>Туроператоры назвали города, из которых туристы смогут улететь чартерами в Танзанию, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53041.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Первые чартеры полетят на танзанийский остров Занзибар из Москвы 30 октября. В ноябре отправиться на отдых в Африку можно будет из Казани, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Самары и Новосибирска.Стоимость путевок на двоих на девять-десять дней – от 123 до 156 тысяч рублей. Она зависит не только от города, но и от выбранной системы питания – только завтраки или "все включено".Участники рынка говорят, что туры на Занзибар будут востребованы. "Отдых в Танзании выгодно отличается по цене от ОАЭ и тем более Мальдив, где ценник выше в два и четыре раза соответственно. К тому же стоит учитывать, что в ОАЭ в январе-феврале не столь комфортная погода, температура воды находится на отметке в среднем +22 градуса, а не +26, как на острове Занзибар", — говорит директор сети турагентств Алексан Мкртчян.

https://ria.ru/20200728/1574982415.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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