https://ria.ru/20201019/sud-1580489463.html

Клишас прокомментировал поправку об особом мнении судей КС

Публичная критика судьями Конституционного суда его решений направлена на подрыв авторитета судебной власти и института конституционного контроля, заявил РИА... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T14:45

2020-10-19T14:45

2020-10-19T15:19

андрей клишас

совет федерации рф

павел крашенинников

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Публичная критика судьями Конституционного суда его решений направлена на подрыв авторитета судебной власти и института конституционного контроля, заявил РИА Новости председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>, комментируя внесённые ко второму чтению президентского законопроекта о Конституционном суде поправки.Судьям Конституционного суда могут запретить в СМИ и интернете критиковать решения КС, а также высказывать свою позицию по вопросу, который может стать предметом его рассмотрения, соответствующая поправка к президентскому законопроекту была одобрена комитетом <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по госстроительству и законодательству. Ее авторами выступили Клишас и глава профильного комитета Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a>."С учетом того, что КС является высшим судебным органом, публичная критика судьями КС его решений по сути направлена на подрыв авторитета судебной власти, института конституционного судебного контроля как одного из средств защиты конституционных прав граждан", - заявил Клишас."Следует отметить, что особое мнение судей зачастую воспринимается общественностью как позиция самого Конституционного суда, что влечет за собой неправильную интерпретацию его решений. Конституционный суд является органом государственной власти. Позиция судей, излагаемая ими в особых мнениях, способна создавать неверные представления относительно позиции властей по тем или иным вопросам общественной и политической жизни", - добавил он."Исключение необходимости приобщать особое мнение судьи к материалам дела направлено на незамедлительное опубликование решения", - сказал сенатор.Он пояснил, что особое мнение может быть подготовлено значительно позже, чем принято постановление по делу. "А публикуются решения по закону незамедлительно и на основании такого решения уже могут быть предприняты меры по защите прав", - сказал сенатор.Клишас напомнил, что, согласно регламенту Конституционного суда, текст особого мнения или мнения судьи должен быть представлен не позднее 14 дней со дня провозглашения или принятия итогового решения Конституционного Суда или его определения.Он также обратил внимание на то, что в ряде стран, в том числе, Австрии и Франции, существуют аналогичные запреты на публикацию особых мнений судей. Европейская конвенция по правам человека также допускает ряд ограничений при выражении судьей своего особого мнения.Госдума на пленарном заседании во вторник, 13 октября, приняла в первом чтении часть проектов из первого пакета инициатив президента по реализации принятых поправок в Конституцию РФ. Палата одобрила новую редакцию федерального конституционного закона "О правительстве Российской Федерации", поправки в ФКЗ "О Конституционном суде РФ" и поддержала изменения в закон "О прокуратуре".

https://ria.ru/20201019/ks-1580476794.html

https://ria.ru/20201017/dogovory-1580312209.html

https://ria.ru/20201017/naznachenie-1580305018.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клишас, совет федерации рф, павел крашенинников, госдума рф, общество