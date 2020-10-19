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Шоубиз
https://ria.ru/20201019/stsena-1580551228.html
Светлана Ходченкова рассказала о постельной сцене с Томом Харди
Актриса Светлана Ходченкова в интервью YouTube-шоу "Георгий за кадром" рассказала о съемках постельной сцены с британским актером Томом Харди. Актеры появились... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T20:14
2020-10-19T21:49
шоубиз
том харди (эдвард харди)
светлана ходченкова
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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. </strong>Актриса <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_KHodchenkova/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Ходченкова</a> в интервью YouTube-шоу "Георгий за кадром" рассказала о съемках постельной сцены с британским актером <a href="http://ria.ru/person_KHardi_Tom/" target="_blank" data-auto="true">Томом Харди</a>. Актеры появились вместе в фильме "Шпион, выйди вон!".По словам актрисы, ей было комфортно. "Не было стеснения. Все понимали для чего мы тут собрались. Я, наверное, в первый раз увидела, как человек меняется в кадре. У него другая походка, движения, жесты, а ему просто линзы поменяли и прическу. В жизни же Харди такой пацан-пацан и по-человечески приятный", — вспоминала Ходченкова. Ранее ее признали <a href="https://ria.ru/20200926/aktrisa-1577808159.html" target="_blank">самой успешной актрисой</a> в России за последнее десятилетие. Ходченкова снялась в наибольшем числе российских фильмов и отметилась полноценными ролями в зарубежных проектах - "Шпион, выйди вон" и "Росомаха: Бессмертный". Том Харди известен ролями в фильмах "Веном", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Темный рыцарь", а также сериалом "Табу". Актер был номинирован на Оскар и имеет премию BAFTA.
https://ria.ru/20200514/1571399593.html
https://ria.ru/20191224/1562773686.html
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том харди (эдвард харди), светлана ходченкова

Светлана Ходченкова рассказала о постельной сцене с Томом Харди

20:14 19.10.2020 (обновлено: 21:49 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Светлана Ходченкова
Актриса Светлана Ходченкова - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Актриса Светлана Ходченкова в интервью YouTube-шоу "Георгий за кадром" рассказала о съемках постельной сцены с британским актером Томом Харди. Актеры появились вместе в фильме "Шпион, выйди вон!".
По словам актрисы, ей было комфортно. "Не было стеснения. Все понимали для чего мы тут собрались. Я, наверное, в первый раз увидела, как человек меняется в кадре. У него другая походка, движения, жесты, а ему просто линзы поменяли и прическу. В жизни же Харди такой пацан-пацан и по-человечески приятный", — вспоминала Ходченкова.
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Том Харди известен ролями в фильмах "Веном", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Темный рыцарь", а также сериалом "Табу". Актер был номинирован на Оскар и имеет премию BAFTA.
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ШоубизТом Харди (Эдвард Харди)Светлана Ходченкова
 
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