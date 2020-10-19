В Москве после реконструкции открыли станцию "Долгопрудная" МЦД-1

"Мы продолжаем реализацию проекта по обустройству МЦД совместно с "Российскими железными дорогами", коллегами из Московской области. В этом году 15 новых станций (запланировано открыть), по сути дела, 15 новых вокзалов будет построено (по итогам года) на железнодорожной инфраструктуре. Причем это не просто вокзалы, а первоклассные, европейского уровня и, может быть, даже чуть выше: с эскалаторами, лифтами, кассами, и всем, что необходимо, чтобы обеспечить комфорт при перевозке пассажиров", - добавил Собянин.