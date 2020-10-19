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В Москве после реконструкции открыли станцию "Долгопрудная" МЦД-1
Станцию "Долгопрудная" первого Московского центрального диаметра (МЦД-1 "Белорусско-Савеловский") открыли после реконструкции, сообщил журналистам в понедельник РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T14:47
2020-10-19T14:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
инфраструктура
олег белозеров
ржд
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Станцию "Долгопрудная" первого Московского центрального диаметра (МЦД-1 "Белорусско-Савеловский") открыли после реконструкции, сообщил журналистам в понедельник мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>.Как сообщил генеральный директор "<a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a>" <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Belozerov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Белозеров</a>, для возведения станции "Долгопрудная" были собраны и внедрены лучшие практики.Движение по первым Московским центральным диаметрам было открыто 21 ноября 2019 года.
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инфраструктура, олег белозеров, ржд, сергей собянин, москва, общество

В Москве после реконструкции открыли станцию "Долгопрудная" МЦД-1

14:47 19.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПоезд прибыл на станцию "Славянский бульвар" линии МЦД-1
Поезд прибыл на станцию Славянский бульвар линии МЦД-1 - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Станцию "Долгопрудная" первого Московского центрального диаметра (МЦД-1 "Белорусско-Савеловский") открыли после реконструкции, сообщил журналистам в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.
"Сегодня открывается станция "Долгопрудная" - новый вокзал. Рядом строятся новые районы Москвы, (здесь находится) город Долгопрудный Московской области. Надеюсь, что такой совместный проект даст возможность большему количеству людей быстро и удобно добираться до Москвы. Продолжаем покупать новый подвижной состав, смотреть за регулярностью движения, энергообеспечением всего проекта", - сказал Собянин, отметив, что реализация проекта Московских центральных диаметров ведется в соответствии с намеченными планами.
Как сообщил генеральный директор "РЖД" Олег Белозеров, для возведения станции "Долгопрудная" были собраны и внедрены лучшие практики.
"Мы продолжаем реализацию проекта по обустройству МЦД совместно с "Российскими железными дорогами", коллегами из Московской области. В этом году 15 новых станций (запланировано открыть), по сути дела, 15 новых вокзалов будет построено (по итогам года) на железнодорожной инфраструктуре. Причем это не просто вокзалы, а первоклассные, европейского уровня и, может быть, даже чуть выше: с эскалаторами, лифтами, кассами, и всем, что необходимо, чтобы обеспечить комфорт при перевозке пассажиров", - добавил Собянин.
Движение по первым Московским центральным диаметрам было открыто 21 ноября 2019 года.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниИнфраструктураОлег БелозеровРЖДСергей СобянинМоскваОбщество
 
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