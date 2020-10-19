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В России предложили ввести налоговый вычет для занимающихся спортом
Правкомиссия по законопроектной деятельности рассмотрела предложенные поправки о налоговом вычете на физкультурно-оздоровительные услуги, заявили в пресс-службе РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T23:56
2020-10-19T23:56
ндфл
россия
минспорт
экономика
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Правкомиссия по законопроектной деятельности рассмотрела предложенные поправки о налоговом вычете на физкультурно-оздоровительные услуги, заявили в пресс-службе кабмина.В сообщении отмечается, что для россиян, которые ведут активный образ жизни, могут ввести вычет по <a href="https://ria.ru/common_ndfl" target="_blank">НДФЛ</a>.Соответствующие изменения в Налоговый кодекс по поручению главы государства подготовило министерство финансов.Ожидается, что эта мера пополнит линейку социальных налоговых вычетов. Их выделяют тем, кто тратит средства для покупки лекарств, на медицинские услуги, а также платит за обучение, вкладывается в негосударственное пенсионное обеспечение или занимается благотворительностью. Вычет позволяет уменьшить сумму налогового платежа или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ.Согласно поправкам "оздоровительный" налоговый вычет будут выделять в размере фактически произведенных расходов, однако его размер не может превышать 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ.Максимальная сумма может составить 15,6 тысяч рублей. <a href="http://ria.ru/organization_minsport/" target="_blank" data-auto="true">Минспорт</a> подготовит список организаций, при получении услуг которых можно будет рассчитывать на вычет.После доработки законопроект внесут в нижнюю палату парламента.Новые правилаС октября в России изменились правила зачета и возврата переплаты по налогам, сборам, а также пеням и штрафам.Ранее российские налогоплательщики не могли вернуть переплату только при наличии недоимки по налогу того же вида и соответствующим пеням и штрафам. Теперь для возврата излишне уплаченной суммы придется сначала погасить все имеющиеся долги по налогам.В то же время упрощается зачет переплаты - ее можно направить в счет будущих платежей независимо от вида налога. Так, переплату по федеральному налогу можно будет зачесть в счет регионального и наоборот.Налогоплательщик должен подать заявление о зачете или возврате суммы излишне уплаченного налога в течение трех лет со дня уплаты.
https://radiosputnik.ria.ru/20200810/1575503191.html
https://ria.ru/20200723/1574780700.html
https://rsport.ria.ru/20200427/1570613269.html
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РИА Новости
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Новости
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ндфл, россия, минспорт, экономика

В России предложили ввести налоговый вычет для занимающихся спортом

23:56 19.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУтренние занятия по йоге и дыхательной гимнастике в Казани
Утренние занятия по йоге и дыхательной гимнастике в Казани - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Правкомиссия по законопроектной деятельности рассмотрела предложенные поправки о налоговом вычете на физкультурно-оздоровительные услуги, заявили в пресс-службе кабмина.
В сообщении отмечается, что для россиян, которые ведут активный образ жизни, могут ввести вычет по НДФЛ.
Соответствующие изменения в Налоговый кодекс по поручению главы государства подготовило министерство финансов.
Ожидается, что эта мера пополнит линейку социальных налоговых вычетов. Их выделяют тем, кто тратит средства для покупки лекарств, на медицинские услуги, а также платит за обучение, вкладывается в негосударственное пенсионное обеспечение или занимается благотворительностью. Вычет позволяет уменьшить сумму налогового платежа или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ.
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Названы легкие способы приучить себя к занятию спортом Для тех, кто постоянно планирует заняться своим физическим развитием, но так же постоянно откладывает это на потом, существуют определенные мотивирующие приемы. Их перечислила в интервью радио Sputnik сотрудник "Федерального научного центра физической культуры и спорта" Ольга Тиунова.
Согласно поправкам "оздоровительный" налоговый вычет будут выделять в размере фактически произведенных расходов, однако его размер не может превышать 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ.
Максимальная сумма может составить 15,6 тысяч рублей. Минспорт подготовит список организаций, при получении услуг которых можно будет рассчитывать на вычет.
После доработки законопроект внесут в нижнюю палату парламента.
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Новые правила

С октября в России изменились правила зачета и возврата переплаты по налогам, сборам, а также пеням и штрафам.
Ранее российские налогоплательщики не могли вернуть переплату только при наличии недоимки по налогу того же вида и соответствующим пеням и штрафам. Теперь для возврата излишне уплаченной суммы придется сначала погасить все имеющиеся долги по налогам.
В то же время упрощается зачет переплаты - ее можно направить в счет будущих платежей независимо от вида налога. Так, переплату по федеральному налогу можно будет зачесть в счет регионального и наоборот.
Налогоплательщик должен подать заявление о зачете или возврате суммы излишне уплаченного налога в течение трех лет со дня уплаты.
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