Российские врачи прокомментировали новый симптом коронавируса
10:59 19.10.2020 (обновлено: 11:01 19.10.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце "Крылатское"
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Заражение вирусной инфекций может повлечь за собой ряд осложнений, из-за чего страдают нервная система, кишечник, почки и другие органы. Об этом РБК заявил врач-пульмонолог Сергей Пурясев, комментируя сообщения о новом симптоме коронавируса — проблемах со слухом.
"Нарушения слуха связаны с невритом слухового нерва. Вначале он проявляется шумом в ушах, а впоследствии может быть парез и паралич слухового нерва, человек может лишиться слуха", — отметил Пурясев.
При первых признаках неврита нужно начать прием сильных противовоспалительных препаратов, объяснил врач.
Как добавил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, COVID-19 может протекать с симптомами острых респираторных инфекций, либо с дыхательной недостаточностью и развитием острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) у взрослых.
"Еще возможно развитие инфекционно-токсического шока и септического процесса, если будет присоединение вторичной бактериальной флоры", — отметил врач.
Ранее группа ученых из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета заявили, что о заражении может свидетельствовать нарушения слуха. Так, многие пациенты с COVID-19 жаловались на тиннитус — звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула.
Кроме того, были выявлены случаи, когда у зараженных коронавирусом в тяжелой форме данный симптом оборачивался полной потерей слуха в дальнейшем. В связи с этим ученые призвали врачей обращать внимание на любые изменения слуха пациентов и принимать превентивные меры для их лечения при постановке диагноза.