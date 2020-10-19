Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201019/simptom-1580438253.html
Российские врачи прокомментировали новый симптом коронавируса
Заражение вирусной инфекций может повлечь за собой ряд осложнений, из-за чего страдают нервная система, кишечник, почки и другие органы. Об этом РБК заявил... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T10:59
2020-10-19T11:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
здоровье
великобритания
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/12/1580336543_0:84:3007:1775_1400x0_80_0_0_b7db9e6179aa3b6d330e281c6fb719e1.jpg
<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Заражение вирусной инфекций может повлечь за собой ряд осложнений, из-за чего страдают нервная система, кишечник, почки и другие органы. Об этом <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> заявил врач-пульмонолог Сергей Пурясев, комментируя сообщения о новом симптоме коронавируса — проблемах со слухом.При первых признаках неврита нужно начать прием сильных противовоспалительных препаратов, объяснил врач. Как добавил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19 </a>может протекать с симптомами острых респираторных инфекций, либо с дыхательной недостаточностью и развитием острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) у взрослых. Ранее группа ученых из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета заявили, что о заражении <a href="https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580405720.html" target="_blank">может свидетельствовать нарушения слуха</a>. Так, многие пациенты с COVID-19 жаловались на тиннитус — звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула. Кроме того, были выявлены случаи, когда у зараженных коронавирусом в тяжелой форме данный симптом оборачивался полной потерей слуха в дальнейшем. В связи с этим ученые призвали врачей обращать внимание на любые изменения слуха пациентов и принимать превентивные меры для их лечения при постановке диагноза.
https://ria.ru/20201019/myasnikov-1580422959.html
1
россия
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/12/1580336543_468:142:3007:2047_1400x0_80_0_0_600f8150a8a6ec9795708a42b4e42ec7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, здоровье, великобритания, общество

Российские врачи прокомментировали новый симптом коронавируса

10:59 19.10.2020 (обновлено: 11:01 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце "Крылатское"
Медицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце Крылатское - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Заражение вирусной инфекций может повлечь за собой ряд осложнений, из-за чего страдают нервная система, кишечник, почки и другие органы. Об этом РБК заявил врач-пульмонолог Сергей Пурясев, комментируя сообщения о новом симптоме коронавируса — проблемах со слухом.

"Нарушения слуха связаны с невритом слухового нерва. Вначале он проявляется шумом в ушах, а впоследствии может быть парез и паралич слухового нерва, человек может лишиться слуха", — отметил Пурясев.

При первых признаках неврита нужно начать прием сильных противовоспалительных препаратов, объяснил врач.
Как добавил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, COVID-19 может протекать с симптомами острых респираторных инфекций, либо с дыхательной недостаточностью и развитием острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) у взрослых.

"Еще возможно развитие инфекционно-токсического шока и септического процесса, если будет присоединение вторичной бактериальной флоры", — отметил врач.

Ранее группа ученых из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета заявили, что о заражении может свидетельствовать нарушения слуха. Так, многие пациенты с COVID-19 жаловались на тиннитус — звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула.
Кроме того, были выявлены случаи, когда у зараженных коронавирусом в тяжелой форме данный симптом оборачивался полной потерей слуха в дальнейшем. В связи с этим ученые призвали врачей обращать внимание на любые изменения слуха пациентов и принимать превентивные меры для их лечения при постановке диагноза.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
Вчера, 09:40Распространение нового коронавируса
Мясников ответил на идею Жириновского закрыть границы России
 
Обсудить1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеВеликобританияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15На Камчатке разрабатывают меры по поддержке морских млекопитающих
01:06Глава Росприроднадзора призвала вынести уроки из аварии в Норильске
00:47Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
00:41Помпео прокомментировал обвинения в хакерстве в адрес шести россиян
00:35В Госдуму внесли законопроект, разрешающий проводить митинги в масках
00:29Небензя рассказал о проблемах режима прекращения огня в Карабахе
00:17Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах
00:14Эксперты оценили вероятность заразиться коронавирусом в самолете
00:12Опрос показал, в каком городе россияне быстрее всего добираются до работы
00:08В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба
00:01Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте
23:58"Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском
23:54СМИ узнали о планах НАТО построить космический центр в Германии
23:41Трамп согласился сдать тест на COVID-19 перед дебатами с Байденом
23:20Армения заявила, что Карабах сбил пять азербайджанских беспилотников
23:20В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом
23:14Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд
23:11Сенатор назвал обвинения России в кибератаках "малобюджетным сериалом"
23:05Болтон рассказал об отношении Трампа к Макрону
22:54Голые украинки устроили дебош в поезде
Лента новостейМолния