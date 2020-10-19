https://ria.ru/20201019/simptom-1580438253.html

Российские врачи прокомментировали новый симптом коронавируса

Заражение вирусной инфекций может повлечь за собой ряд осложнений, из-за чего страдают нервная система, кишечник, почки и другие органы. Об этом РБК заявил... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T10:59

2020-10-19T10:59

2020-10-19T11:01

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

здоровье

великобритания

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Заражение вирусной инфекций может повлечь за собой ряд осложнений, из-за чего страдают нервная система, кишечник, почки и другие органы. Об этом <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> заявил врач-пульмонолог Сергей Пурясев, комментируя сообщения о новом симптоме коронавируса — проблемах со слухом.При первых признаках неврита нужно начать прием сильных противовоспалительных препаратов, объяснил врач. Как добавил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19 </a>может протекать с симптомами острых респираторных инфекций, либо с дыхательной недостаточностью и развитием острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) у взрослых. Ранее группа ученых из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета заявили, что о заражении <a href="https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580405720.html" target="_blank">может свидетельствовать нарушения слуха</a>. Так, многие пациенты с COVID-19 жаловались на тиннитус — звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула. Кроме того, были выявлены случаи, когда у зараженных коронавирусом в тяжелой форме данный симптом оборачивался полной потерей слуха в дальнейшем. В связи с этим ученые призвали врачей обращать внимание на любые изменения слуха пациентов и принимать превентивные меры для их лечения при постановке диагноза.

https://ria.ru/20201019/myasnikov-1580422959.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, здоровье, великобритания, общество