https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580405720.html

Стал известен новый симптом заражения коронавирусом

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета назвали новый симптом коронавируса. По их данным, о заражении могут... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T01:18

2020-10-19T01:18

2020-10-19T01:18

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

весь мир

великобритания

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Ученые из Университетского колледжа <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a> и Королевского национального комитета назвали новый симптом коронавируса. По их данным, о заражении могут свидетельствовать изменения слуха, пишет <a href="https://www.express.co.uk/" target="_blank">Express</a>.Отмечается, что ряд пациентов, у которых выявили COVID-19, ранее жаловались на тиннитус – звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула. Кроме того, были выявлены случаи, когда у заболевших коронавирусом в тяжелой форме данный симптом оборачивался полной потерей слуха в дальнейшем.В связи с этим ученые призвали врачей обращать внимание на любые изменения слуха пациентов и принимать превентивные меры для их лечения при постановке диагноза COVID-19.В то же время специалисты отмечают, что тиннитус сопровождает и другие заболевания. Поэтому беспокоиться стоит только при наличии данного симптома в сочетании с более распространенными признаками коронавируса.Объяснение симптомаВирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a> прокомментировал <a href="http://ren.tv" target="_blank">РЕН ТВ</a> выводы британский ученых о том, что шум в ушах может быть симптомом заболевания COVID-19.Эксперт заявил, что шум в ушах не является специфическим симптомом COVID-19.Странные осложненияПереболевшие COVID-19 россияне рассказали о странных осложнениях после коронавируса. На записи, опубликованные в закрытой группе в фейсбуке, обратили внимание журналисты портала <a href="http://66.ru" target="_blank">66.ru</a>.Пользователи жалуются на выпадение волос, повышение уровня сахара в крови, проблемы с желудком и обонянием. Кроме того, у многих появились повышенная тревожность, головокружение, панические атаки, а также ухудшилась память.Неожиданный симптомЧастая икота может быть одним из симптомов коронавируса, считают американские медики. Исследование опубликовано в журнале <a href="https://www.ajemjournal.com/" target="_blank">The American Journal of Emergency Medicine</a>.К такому выводу медики пришли после обследования 62-летнего пациента из <a href="http://ria.ru/location_Chicago/" target="_blank" data-auto="true">Чикаго</a>, у которого не наблюдались типичные проявления COVID-19, в частности кашель, температура или боль в груди. При этом мужчина на протяжении четырех дней страдал икотой."Ни с чем не спутает"В свою очередь главврач 40-й больницы в <a href="http://ria.ru/location_Kommunarka_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Коммунарке</a> <a href="http://ria.ru/person_denis-protsenko/" target="_blank" data-auto="true">Денис Проценко</a> рассказал <a href="http://rg.ru" target="_blank">"Российской газете"</a>, что кашель заразившегося коронавирусом человека отличается от всех прочих.Медик отметил, что, переболев COVID-19, этот симптом "ни с чем не спутает".Пандемия коронавирусаРаспространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город <a href="http://ria.ru/location_Wuhan/" target="_blank" data-auto="true">Ухань</a>. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> объявила пандемию коронавируса.Наиболее сложная ситуация — в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>. Россия остается на четвертой месте.За сутки в стране зарегистрировали 15 099 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, у четверти нет симптомов. Умерли 185 человек, вылечились 5377.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

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https://ria.ru/20201018/asmus-1580393755.html

https://ria.ru/20201018/shum-1580374525.html

https://ria.ru/20201018/mutatsiya-1580351606.html

https://ria.ru/20201018/maski-1580324397.html

bizon972 Пришёл в поликлинику,обслуживающую предприятие,в регистратуре говорю надо ухо проверить,заложило.в ответ-это не критично,а у нас борьба с короновирусом. Но,если что, можете договориться лично с доктором.что с.ка????гениально-все сидят,никто ничего не делает-все с..а борятся с ковидом 30

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, весь мир, великобритания, в мире