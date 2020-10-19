https://ria.ru/20201019/shpakov-1580415705.html
Умер писатель Владимир Шпаков
Российский писатель Владимир Шпаков умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщила в Facebook председатель оргкомитета фестиваля "Петербургские мосты", поэтесса... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T09:04
2020-10-19T09:04
2020-10-19T09:04
россия
санкт-петербург
культура
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. </strong>Российский писатель Владимир Шпаков умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщила в <a href="https://www.facebook.com/galina.iluhina.5/posts/3908938512454979" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> председатель оргкомитета фестиваля "Петербургские мосты", поэтесса Галина Илюхина.О причинах смерти, а также дате и месте прощания ничего не известно. Шпаков прославился как прозаик, драматург и критик. Среди его работ – "Клоун на велосипеде", "Год петуха" и "Железный ренессанс". В 2003-2007 годах он заведовал отделом прозы журнала "Нева", с 2011 года возглавлял журнал "Зинзивер". Шпаков состоял в Союзе писателей Санкт-Петербурга, Союзе российских писателей, Гильдии драматургов Санкт-Петербурга и оргкомитете фестиваля "Петербургские мосты".
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.
Российский писатель Владимир Шпаков умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщила в Facebook
председатель оргкомитета фестиваля "Петербургские мосты", поэтесса Галина Илюхина.
"Сегодня не стало Володи Шпакова. Пожалуйста, ничего не спрашивайте. Все потом", — написала она.
О причинах смерти, а также дате и месте прощания ничего не известно.
Шпаков прославился как прозаик, драматург и критик. Среди его работ – "Клоун на велосипеде", "Год петуха" и "Железный ренессанс". В 2003-2007 годах он заведовал отделом прозы журнала "Нева", с 2011 года возглавлял журнал "Зинзивер".
Шпаков состоял в Союзе писателей Санкт-Петербурга, Союзе российских писателей, Гильдии драматургов Санкт-Петербурга и оргкомитете фестиваля "Петербургские мосты".