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Все школы Забайкалья переводят на удаленку
Все школы Забайкальского края в ближайшее время переведут на дистанционный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T08:59
2020-10-19T09:04
распространение нового коронавируса
александр осипов
здоровье
забайкальский край
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. </strong>Все школы Забайкальского края в ближайшее время переведут на дистанционный режим работы. Об этом сообщает <a href="https://75.ru/news/188947" target="_blank" rel="nofollow noopener">пресс-служба</a> правительства региона. Он добавил, что в детских садах также необходимо снижать число воспитанников, которые приходят в группы. Большинство родителей уже перешли или переходят на удаленный режим работы и смогут находиться дома с детьми, пояснил Осипов. По словам заместителя главы краевого управления Роспотребнадзора Евгения Гредюшко, такие меры позволят снизить рост заболевания и стабилизировать эпидемиологическую обстановку. За последние сутки COVID-19 подтвердили у 198 жителей <a href="https://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj/" target="_blank">Забайкальского края</a>, выздоровели 46 человек. Всего с начала года коронавирусом заразились 9084 забайкальцев.
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580415882.html
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александр осипов, здоровье, забайкальский край, общество

Все школы Забайкалья переводят на удаленку

08:59 19.10.2020 (обновлено: 09:04 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПустой учебный класс в московской школе
Пустой учебный класс в московской школе - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Все школы Забайкальского края в ближайшее время переведут на дистанционный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Все школы, которые могут работать удаленно, переводим на дистанционное обучение в ближайшие дни. Ускоряем и увеличиваем каникулы на одну-две недели", — заявил губернатор Александр Осипов.

Он добавил, что в детских садах также необходимо снижать число воспитанников, которые приходят в группы. Большинство родителей уже перешли или переходят на удаленный режим работы и смогут находиться дома с детьми, пояснил Осипов.
По словам заместителя главы краевого управления Роспотребнадзора Евгения Гредюшко, такие меры позволят снизить рост заболевания и стабилизировать эпидемиологическую обстановку.
За последние сутки COVID-19 подтвердили у 198 жителей Забайкальского края, выздоровели 46 человек. Всего с начала года коронавирусом заразились 9084 забайкальцев.
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Распространение нового коронавирусаАлександр ОсиповЗдоровьеЗабайкальский крайОбщество
 
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