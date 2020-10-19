https://ria.ru/20201019/shkoly-1580417110.html

Все школы Забайкалья переводят на удаленку

Все школы Забайкальского края в ближайшее время переведут на дистанционный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T08:59

2020-10-19T08:59

2020-10-19T09:04

распространение нового коронавируса

александр осипов

здоровье

забайкальский край

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. </strong>Все школы Забайкальского края в ближайшее время переведут на дистанционный режим работы. Об этом сообщает <a href="https://75.ru/news/188947" target="_blank" rel="nofollow noopener">пресс-служба</a> правительства региона. Он добавил, что в детских садах также необходимо снижать число воспитанников, которые приходят в группы. Большинство родителей уже перешли или переходят на удаленный режим работы и смогут находиться дома с детьми, пояснил Осипов. По словам заместителя главы краевого управления Роспотребнадзора Евгения Гредюшко, такие меры позволят снизить рост заболевания и стабилизировать эпидемиологическую обстановку. За последние сутки COVID-19 подтвердили у 198 жителей <a href="https://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj/" target="_blank">Забайкальского края</a>, выздоровели 46 человек. Всего с начала года коронавирусом заразились 9084 забайкальцев.

https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580415882.html

забайкальский край

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр осипов, здоровье, забайкальский край, общество