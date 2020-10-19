https://ria.ru/20201019/sedov-1580441102.html

Крупнейший парусник мира "Седов" ошвартовался в мурманском порту

Самый крупный в мире парусник зашел в порт Мурманска и ошвартовался в понедельник утром у морского вокзала, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T11:15

2020-10-19T11:15

2020-10-19T11:36

мурманская область

василий соколов

мурманский государственный технический университет

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

владивосток

антарктида

калининград

общество

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<strong>МУРМАНСК, 19 окт – РИА Новости.</strong> Самый крупный в мире парусник зашел в порт Мурманска и ошвартовался в понедельник утром у морского вокзала, передает корреспондент РИА Новости.<a href="http://ria.ru/location_Murmansk/" target="_blank" data-auto="true">Мурманск</a> встретил "Седов" сильным снегопадом, на пирсе судно приветствовали руководители города и области, экипаж встретили по традиции хлебом и солью."Седов" показал всему миру, что Россия является великой морской державой", - сказал замруководителя <a href="http://ria.ru/organization_Rosrybolovstvo/" target="_blank" data-auto="true">Росрыболовства</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Sokolov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Соколов</a>.Для Мурманска барк "Седов" – особенный корабль. Много лет он принадлежал <a href="http://ria.ru/organization_Murmanskijj_gosudarstvennyjj_tekhnicheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Мурманскому государственному техническому университету</a> и являлся одним из символов города, однако в 2017 году по решению Росрыболовства был передан Калининградскому университету и поменял порт приписки на <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининград</a>."Седов" 19 августа вышел в трансарктическую экспедицию из <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостока</a>. За два месяца пути до Мурманска парусник преодолел 7081 морскую милю, из них под машиной и парусами – 981 морскую милю и 623 мили – только под парусами. Так, без помощи двигателя "Седов" пересек Чукотское и часть Восточно-Сибирского моря, что является беспрецедентным случаем для плавания в таких широтах. Еще одно достижение барка в <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктике</a> – парусное плавание в суровых водах моря Лаптевых. Идти под парусами на этих отрезках пути позволили удачные погодные условия – плюсовые температуры и попутный ветер.Самой "высокой" точкой маршрута стал 78-й градус северной широты. "Седов" побывал в самом восточном порту России – <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловске-Камчатском</a>, самом северном городе страны – <a href="http://ria.ru/location_Pevek/" target="_blank" data-auto="true">Певеке</a>, а также в <a href="http://ria.ru/location_egvekinot/" target="_blank" data-auto="true">Эгвекиноте</a> – единственном месте, где на суше пересекаются Северный полярный круг и 180-й меридиан. После Мурманска "Седов" возьмет курс на порт приписки – Калининград. Полностью путь от Владивостока до Калининграда составит 8,3 тысячи морских миль.В состав экипажа также входит научная группа Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), которая собирает данные для оценки уровня содержания микропластика в арктической акватории, проводит комплексные океанографические исследования и наблюдения за морскими млекопитающими и птицами.Экспедиция "Седова" по Северному морскому пути станет логическим завершением кругосветного плавания учебного парусного флота Росрыболовства "Паруса мира", посвященного 200-летию открытия <a href="http://ria.ru/location_Antarctica/" target="_blank" data-auto="true">Антарктиды</a> русскими мореплавателями и 75-летию Победы. Цель экспедиции, помимо обучающих и научно-практических задач, – привлечь внимание мировой общественности к вопросам рационального и бережного освоения Арктики, а также продемонстрировать транспортный потенциал Северного морского пути."Седов" является самым большим учебно-парусным судном в мире. Был построен на верфи Круппа в Киле (<a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>) в 1921 году. Длина — 117,5 метра, водоизмещение 7,32 тысячи тонн, экипаж — 230 человек, площадь парусов — более 4,1 тысячи квадратных метров. На нем проходят обучение будущие капитаны, штурманы, механики и радисты. Барку "Седов" принадлежит официальный мировой рекорд скорости для парусников этого класса, который составляет 12,6 узла. МГТУ судно было передано в 1991 году.

https://ria.ru/20200819/1575973627.html

https://ria.ru/20201002/pamyatnik-1578109284.html

https://ria.ru/20201014/investitsii-1579711654.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201012/otravlenie-1579464838.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий соколов, мурманский государственный технический университет, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), владивосток, антарктида, калининград, общество