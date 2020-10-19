Крупнейший парусник мира "Седов" ошвартовался в мурманском порту
11:15 19.10.2020 (обновлено: 11:36 19.10.2020)
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПарусное судно "Седов" у причала мурманского порта
МУРМАНСК, 19 окт – РИА Новости. Самый крупный в мире парусник зашел в порт Мурманска и ошвартовался в понедельник утром у морского вокзала, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы проведем здесь неделю, пополним запасы продовольствия, проведем смену курсантского состава. Под парусами прошли часть моря Лаптевых, Восточно-Сибирского моря, всего более 600 миль из 7 тысяч", - сказал журналистам капитан барка Виктор Николин.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПарусное судно "Седов" во время дрейфа в Баренцевом море
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Парусное судно "Седов" во время дрейфа в Баренцевом море
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКурсанты-практиканты во время перебрасовки рея на палубе парусного судна "Седов" в Карском море
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Курсанты-практиканты во время перебрасовки рея на палубе парусного судна "Седов" в Карском море
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПарусное судно "Седов" во время дрейфа в Баренцевом море. Вид с бушприта.
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Парусное судно "Седов" во время дрейфа в Баренцевом море. Вид с бушприта.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКурсанты-практиканты за штурвалом парусного судна "Седов"
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Курсанты-практиканты за штурвалом парусного судна "Седов"
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Парусное судно "Седов" во время дрейфа в Баренцевом море
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Курсанты-практиканты во время перебрасовки рея на палубе парусного судна "Седов" в Карском море
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Парусное судно "Седов" во время дрейфа в Баренцевом море. Вид с бушприта.
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Курсанты-практиканты за штурвалом парусного судна "Седов"
Мурманск встретил "Седов" сильным снегопадом, на пирсе судно приветствовали руководители города и области, экипаж встретили по традиции хлебом и солью.
"Мы приветствуем наших курсантов, которые прошли этот замечательный путь", - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
19 августа, 12:34На Север под парусом: уникальная экспедиция барка "Седов"
"Седов" показал всему миру, что Россия является великой морской державой", - сказал замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.
Для Мурманска барк "Седов" – особенный корабль. Много лет он принадлежал Мурманскому государственному техническому университету и являлся одним из символов города, однако в 2017 году по решению Росрыболовства был передан Калининградскому университету и поменял порт приписки на Калининград.
"Седов" 19 августа вышел в трансарктическую экспедицию из Владивостока. За два месяца пути до Мурманска парусник преодолел 7081 морскую милю, из них под машиной и парусами – 981 морскую милю и 623 мили – только под парусами. Так, без помощи двигателя "Седов" пересек Чукотское и часть Восточно-Сибирского моря, что является беспрецедентным случаем для плавания в таких широтах. Еще одно достижение барка в Арктике – парусное плавание в суровых водах моря Лаптевых. Идти под парусами на этих отрезках пути позволили удачные погодные условия – плюсовые температуры и попутный ветер.
Самой "высокой" точкой маршрута стал 78-й градус северной широты. "Седов" побывал в самом восточном порту России – Петропавловске-Камчатском, самом северном городе страны – Певеке, а также в Эгвекиноте – единственном месте, где на суше пересекаются Северный полярный круг и 180-й меридиан. После Мурманска "Седов" возьмет курс на порт приписки – Калининград. Полностью путь от Владивостока до Калининграда составит 8,3 тысячи морских миль.
В состав экипажа также входит научная группа Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), которая собирает данные для оценки уровня содержания микропластика в арктической акватории, проводит комплексные океанографические исследования и наблюдения за морскими млекопитающими и птицами.
Экспедиция "Седова" по Северному морскому пути станет логическим завершением кругосветного плавания учебного парусного флота Росрыболовства "Паруса мира", посвященного 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями и 75-летию Победы. Цель экспедиции, помимо обучающих и научно-практических задач, – привлечь внимание мировой общественности к вопросам рационального и бережного освоения Арктики, а также продемонстрировать транспортный потенциал Северного морского пути.
"Седов" является самым большим учебно-парусным судном в мире. Был построен на верфи Круппа в Киле (Германия) в 1921 году. Длина — 117,5 метра, водоизмещение 7,32 тысячи тонн, экипаж — 230 человек, площадь парусов — более 4,1 тысячи квадратных метров. На нем проходят обучение будущие капитаны, штурманы, механики и радисты. Барку "Седов" принадлежит официальный мировой рекорд скорости для парусников этого класса, который составляет 12,6 узла. МГТУ судно было передано в 1991 году.