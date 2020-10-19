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Шоубиз
https://ria.ru/20201019/rudova-1580485266.html
Звезда "Универа" изумила поклонников фото с глубоким декольте
Актриса театра и кино Наталья Рудова опубликовала в своим микроблоге Instagram новый снимок, который вызвал восторг у фанатов. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T14:27
2020-10-19T14:27
шоубиз
наталья рудова
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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. </strong>Актриса театра и кино <a href="http://ria.ru/person_natalya-rudova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Рудова</a> опубликовала в своим микроблоге Instagram новый снимок, который вызвал восторг у фанатов.На размещенном селфи девушка позирует в платье белого цвета с открытыми плечами и глубоким декольте. Рудова сделала естественный макияж и оставила волосы распущенными. "Свечу…", — написала она.Поклонники отреагировали на пост актрисы бурно, обратив внимание на ее "пышные формы"."Мечта", "Нереально красивая", "Какие у тебя формы! Одного вида хватает, чтоб ты заинтересовала", "Моя мотивация", "Ангелочек", "Фото огненное", "Шикарная женщина", — написали они.Ранее Рудова опубликовала пост, в котором <a href="https://ria.ru/20201018/rudova-1580364929.html" target="_blank">обратилась к своим хейтерам</a>. По словам актрисы, в последнее время негатива в ее адрес стало больше, а ее критики прячутся за закрытыми аккаунтами.
https://radiosputnik.ria.ru/20201004/rudova-1578184616.html
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60
наталья рудова

Звезда "Универа" изумила поклонников фото с глубоким декольте

14:27 19.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктриса Наталья Рудова
Актриса Наталья Рудова - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Актриса театра и кино Наталья Рудова опубликовала в своим микроблоге Instagram новый снимок, который вызвал восторг у фанатов.
На размещенном селфи девушка позирует в платье белого цвета с открытыми плечами и глубоким декольте. Рудова сделала естественный макияж и оставила волосы распущенными. "Свечу…", — написала она.
Поклонники отреагировали на пост актрисы бурно, обратив внимание на ее "пышные формы".
"Мечта", "Нереально красивая", "Какие у тебя формы! Одного вида хватает, чтоб ты заинтересовала", "Моя мотивация", "Ангелочек", "Фото огненное", "Шикарная женщина", — написали они.
Ранее Рудова опубликовала пост, в котором обратилась к своим хейтерам. По словам актрисы, в последнее время негатива в ее адрес стало больше, а ее критики прячутся за закрытыми аккаунтами.
Актриса Наталья Рудова на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
4 октября, 16:24
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ШоубизНаталья Рудова
 
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