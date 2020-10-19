https://ria.ru/20201019/rudova-1580485266.html

Звезда "Универа" изумила поклонников фото с глубоким декольте

Актриса театра и кино Наталья Рудова опубликовала в своим микроблоге Instagram новый снимок, который вызвал восторг у фанатов. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T14:27

2020-10-19T14:27

2020-10-19T14:27

шоубиз

наталья рудова

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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. </strong>Актриса театра и кино <a href="http://ria.ru/person_natalya-rudova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Рудова</a> опубликовала в своим микроблоге Instagram новый снимок, который вызвал восторг у фанатов.На размещенном селфи девушка позирует в платье белого цвета с открытыми плечами и глубоким декольте. Рудова сделала естественный макияж и оставила волосы распущенными. "Свечу…", — написала она.Поклонники отреагировали на пост актрисы бурно, обратив внимание на ее "пышные формы"."Мечта", "Нереально красивая", "Какие у тебя формы! Одного вида хватает, чтоб ты заинтересовала", "Моя мотивация", "Ангелочек", "Фото огненное", "Шикарная женщина", — написали они.Ранее Рудова опубликовала пост, в котором <a href="https://ria.ru/20201018/rudova-1580364929.html" target="_blank">обратилась к своим хейтерам</a>. По словам актрисы, в последнее время негатива в ее адрес стало больше, а ее критики прячутся за закрытыми аккаунтами.

https://radiosputnik.ria.ru/20201004/rudova-1578184616.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья рудова