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Шоубиз
https://ria.ru/20201018/rudova-1580364929.html
Звезда "Универа" резко высказалась о своих критиках
Актриса театра и кино, звезда сериала “Универ” Наталья Рудова в своем Instagram резко ответила хейтерам, которые оставляли под ее постами злые комментарии. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T16:28
2020-10-18T16:29
шоубиз
наталья рудова
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. </strong>Актриса театра и кино, звезда сериала “Универ” <a href="http://ria.ru/person_natalya-rudova/">Наталья Рудова</a> в своем Instagram резко ответила хейтерам, которые оставляли под ее постами злые комментарии.По словам девушки, в последнее время на нее обрушилась масса негатива со стороны подписчиков, и это навело ее на мысль, что из-за социальных сетей общество сильно деградирует. Рудова поразилось тому, как “любой несчастный может написать кучу &lt;...&gt; успешному человеку, дабы хоть как-то оправдать неудовлетворенность своей жизнью”. Актриса добавила, что зачастую такие люди прячутся за закрытыми аккаунтами. “Люди отвыкли отвечать за свои слова, трусы, прячущиеся за закрытыми аккаунтами и левыми страницами, а иногда и совсем отшибленные со своих (страниц пишут - Прим. ред.), но таких ужасных... Очень часто пишут “отцы” ужасные пошлости и “счастливые мамочки” омерзительные оскорбления, заходишь к ним, а папочка на руках детишек нянькает или мамочка с цветочком в руках и лялькой под боком... Спрашивается, что ж вы такие счастливые к нам “ущербным”, по вашим словам, лезете”, - гневно написала звезда “Универа”.Также она выразила уверенность, что, если бы сейчас такие вопросы решились “по-пацански”, то все ее критики сидели бы дома и “давились желчью”. Мнения фолловеров по поводу высказывания Рудовой разделились. Одни посчитали, что девушка права, а другие обвинили ее в “насаждении разврата”.
https://ria.ru/20201010/plate-1579164711.html
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наталья рудова, шоу-бизнес

Звезда "Универа" резко высказалась о своих критиках

16:28 18.10.2020 (обновлено: 16:29 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Наталья Рудова на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
Актриса Наталья Рудова на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Актриса театра и кино, звезда сериала “Универ” Наталья Рудова в своем Instagram резко ответила хейтерам, которые оставляли под ее постами злые комментарии.
По словам девушки, в последнее время на нее обрушилась масса негатива со стороны подписчиков, и это навело ее на мысль, что из-за социальных сетей общество сильно деградирует. Рудова поразилось тому, как “любой несчастный может написать кучу <...> успешному человеку, дабы хоть как-то оправдать неудовлетворенность своей жизнью”.
Актриса добавила, что зачастую такие люди прячутся за закрытыми аккаунтами.
“Люди отвыкли отвечать за свои слова, трусы, прячущиеся за закрытыми аккаунтами и левыми страницами, а иногда и совсем отшибленные со своих (страниц пишут - Прим. ред.), но таких ужасных... Очень часто пишут “отцы” ужасные пошлости и “счастливые мамочки” омерзительные оскорбления, заходишь к ним, а папочка на руках детишек нянькает или мамочка с цветочком в руках и лялькой под боком... Спрашивается, что ж вы такие счастливые к нам “ущербным”, по вашим словам, лезете”, - гневно написала звезда “Универа”.
Также она выразила уверенность, что, если бы сейчас такие вопросы решились “по-пацански”, то все ее критики сидели бы дома и “давились желчью”.
Мнения фолловеров по поводу высказывания Рудовой разделились. Одни посчитали, что девушка права, а другие обвинили ее в “насаждении разврата”.
Депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова на церемонии закрытия 37-го Московского Международного Кинофестиваля в Москве. - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
10 октября, 12:59Шоубиз
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ШоубизНаталья РудоваШоу-бизнес
 
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