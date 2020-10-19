https://ria.ru/20201019/restorany-1580556395.html

В Петербурге планируют ограничить время работы ресторанов до 23:00

Планируется ввести ограничения по времени работы ресторанов Санкт-Петербурга до 23 часов, сообщил вице-губернатор Евгений Елин. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T21:14

2020-10-19T21:14

2020-10-19T21:14

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

евгений елин

здоровье - общество

александр беглов

санкт-петербург

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт - РИА Новости.</strong> Планируется ввести ограничения по времени работы ресторанов <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> до 23 часов, сообщил вице-губернатор <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Elin/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Елин</a>.Он добавил, что оставаясь по вечерам дома и ограничивая себя в развлечениях, жители города окажут поддержку врачам, которые сейчас работают с коронавирусными пациентами.Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга с 26 октября намерены в связи с ситуацией с коронавирусом ужесточить ответственность за нарушение стандартов безопасной деятельности, вплоть до приостановки работы предприятий. По словам губернатора Санкт-Петербурга <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Beglov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Беглова</a>, введение новых ограничений нежелательно для сохранения экономической активности города, но эпидемическая ситуация ухудшается, и многое будет зависеть от соблюдения мер безопасности самими жителями.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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россия

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, евгений елин, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург