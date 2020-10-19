https://ria.ru/20201019/prigovor-1580530918.html

Юрист объяснил, почему суд освободил расчленившую соседа девушку

Расчленение тела, произошедшее после убийства и направленное на его сокрытие, не является отягчающим обстоятельством, суд в Петербурге, отпустивший на свободу... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T18:04

2020-10-19T18:04

2020-10-19T18:04

россия

санкт-петербург

происшествия

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Расчленение тела, произошедшее после убийства и направленное на его сокрытие, не является отягчающим обстоятельством, суд в Петербурге, отпустивший на свободу девушку, расчленившую соседа, учитывал обстоятельства только самого преступления, сообщил РИА Новости опрошенный в качестве эксперта юрист Максим Пашков.Октябрьский суд <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> на этой неделе приговорил местную жительницу Анастасию Алферову к полутора годам ограничения свободы, после чего освободил девушку из зала суда.По данным следствия, весной 2019 года Алферова на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений неустановленным предметом нанесла несколько ударов по голове знакомого. Затем она расчленила тело и вывезла его на Канонерский остров. Алферову арестовали в рамках дела об убийстве, однако в суде она пояснила, что оборонялась от мужчины. Инстанция встала на сторону девушки и переквалифицировала обвинение на "убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны".

https://radiosputnik.ria.ru/20200922/proisshestviya-1577592391.html

https://ria.ru/20200217/1564869255.html

lj2 Ответ здравомыслящего: расчленение к убийству отношение, конечно, имеет. Тем более к квалификации именно преступления (весь комплекс действий), за которое судят, должны судить правильно, а не как в диких странах. 11

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россия

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, санкт-петербург, происшествия