Юрист объяснил, почему суд освободил расчленившую соседа девушку
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Расчленение тела, произошедшее после убийства и направленное на его сокрытие, не является отягчающим обстоятельством, суд в Петербурге, отпустивший на свободу девушку, расчленившую соседа, учитывал обстоятельства только самого преступления, сообщил РИА Новости опрошенный в качестве эксперта юрист Максим Пашков.
Октябрьский суд Санкт-Петербурга на этой неделе приговорил местную жительницу Анастасию Алферову к полутора годам ограничения свободы, после чего освободил девушку из зала суда.
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По данным следствия, весной 2019 года Алферова на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений неустановленным предметом нанесла несколько ударов по голове знакомого. Затем она расчленила тело и вывезла его на Канонерский остров. Алферову арестовали в рамках дела об убийстве, однако в суде она пояснила, что оборонялась от мужчины. Инстанция встала на сторону девушки и переквалифицировала обвинение на "убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны".
"Расчленение к убийству отношения не имеет, это всё-таки способ сокрыть преступление. Расчленение, сжигание тела, попытка его закопать – всё это не является отягчающими обстоятельствами. В данном случае суд, оценив доказательства, пришел к выводу, что само убийство было превышением необходимой обороны. Последующие действия к преступлению отношения не имеют, наказание бы не изменилось, если бы тело никуда бы не перемещалось и расчленению не подвергалось. Если бы его резали живого – тогда было бы отягчающее обстоятельство: "убийство способом, причиняющим особые мучения", - рассказал собеседник.
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