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Юрист объяснил, почему суд освободил расчленившую соседа девушку
Расчленение тела, произошедшее после убийства и направленное на его сокрытие, не является отягчающим обстоятельством, суд в Петербурге, отпустивший на свободу... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T18:04
2020-10-19T18:04
россия
санкт-петербург
происшествия
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Расчленение тела, произошедшее после убийства и направленное на его сокрытие, не является отягчающим обстоятельством, суд в Петербурге, отпустивший на свободу девушку, расчленившую соседа, учитывал обстоятельства только самого преступления, сообщил РИА Новости опрошенный в качестве эксперта юрист Максим Пашков.Октябрьский суд <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> на этой неделе приговорил местную жительницу Анастасию Алферову к полутора годам ограничения свободы, после чего освободил девушку из зала суда.По данным следствия, весной 2019 года Алферова на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений неустановленным предметом нанесла несколько ударов по голове знакомого. Затем она расчленила тело и вывезла его на Канонерский остров. Алферову арестовали в рамках дела об убийстве, однако в суде она пояснила, что оборонялась от мужчины. Инстанция встала на сторону девушки и переквалифицировала обвинение на "убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны".
https://radiosputnik.ria.ru/20200922/proisshestviya-1577592391.html
https://ria.ru/20200217/1564869255.html
Ответ здравомыслящего: расчленение к убийству отношение, конечно, имеет. Тем более к квалификации именно преступления (весь комплекс действий), за которое судят, должны судить правильно, а не как в диких странах.
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россия
санкт-петербург
РИА Новости
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россия, санкт-петербург, происшествия

Юрист объяснил, почему суд освободил расчленившую соседа девушку

18:04 19.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Расчленение тела, произошедшее после убийства и направленное на его сокрытие, не является отягчающим обстоятельством, суд в Петербурге, отпустивший на свободу девушку, расчленившую соседа, учитывал обстоятельства только самого преступления, сообщил РИА Новости опрошенный в качестве эксперта юрист Максим Пашков.
Октябрьский суд Санкт-Петербурга на этой неделе приговорил местную жительницу Анастасию Алферову к полутора годам ограничения свободы, после чего освободил девушку из зала суда.
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По данным следствия, весной 2019 года Алферова на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений неустановленным предметом нанесла несколько ударов по голове знакомого. Затем она расчленила тело и вывезла его на Канонерский остров. Алферову арестовали в рамках дела об убийстве, однако в суде она пояснила, что оборонялась от мужчины. Инстанция встала на сторону девушки и переквалифицировала обвинение на "убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны".

"Расчленение к убийству отношения не имеет, это всё-таки способ сокрыть преступление. Расчленение, сжигание тела, попытка его закопать – всё это не является отягчающими обстоятельствами. В данном случае суд, оценив доказательства, пришел к выводу, что само убийство было превышением необходимой обороны. Последующие действия к преступлению отношения не имеют, наказание бы не изменилось, если бы тело никуда бы не перемещалось и расчленению не подвергалось. Если бы его резали живого – тогда было бы отягчающее обстоятельство: "убийство способом, причиняющим особые мучения", - рассказал собеседник.

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