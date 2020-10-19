https://ria.ru/20201019/prigovor-1580524343.html

Избившего до смерти жену жителя Дагестана приговорили к 15 годам тюрьмы

Житель Дагестана, который избил жену до смерти и сжег ее тело, приговорен к 15 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T17:31

2020-10-19T17:31

2020-10-19T17:51

республика дагестан

происшествия

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<strong>МАХАЧКАЛА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Житель <a href="https://ria.ru/dag/" target="_blank">Дагестана,</a> который избил жену до смерти и сжег ее тело, приговорен к 15 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану.По версии следствия, в начале декабря 2019 года житель села Кафыркумух Буйнакского района у себя дома нанес множество ударов кулаками по голове своей 48-летней супруге. От причиненных повреждений женщина скончалась на месте. После этого обвиняемый вынес ее тело в огород, где облил бензином и сжег.Через несколько дней после убийства в селе Нижнее Казанище Буйнакского района преступник похитил паспорт супруги и тоже сжег.Введя в заблуждение доставщика пенсии, 15 января 2020 года он похитил около девяти тысяч рублей, предназначенные в виде пенсии по потере кормильца сыну потерпевшей, которыми распорядился по своему усмотрению.

https://radiosputnik.ria.ru/20200910/ubiystvo-1577038267.html

https://ria.ru/20200430/1570816427.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, происшествия