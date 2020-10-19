Избившего до смерти жену жителя Дагестана приговорили к 15 годам тюрьмы
17:31 19.10.2020 (обновлено: 17:51 19.10.2020)
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МАХАЧКАЛА, 19 окт — РИА Новости. Житель Дагестана, который избил жену до смерти и сжег ее тело, приговорен к 15 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану.
"Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК России ("Убийство"), частью 2 статьи 325 УК России ("Похищение у гражданина паспорта") и частью 2 статьи 159 УК России (мошенничество). Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год, со штрафом в размере 30 тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
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По версии следствия, в начале декабря 2019 года житель села Кафыркумух Буйнакского района у себя дома нанес множество ударов кулаками по голове своей 48-летней супруге. От причиненных повреждений женщина скончалась на месте. После этого обвиняемый вынес ее тело в огород, где облил бензином и сжег.
Через несколько дней после убийства в селе Нижнее Казанище Буйнакского района преступник похитил паспорт супруги и тоже сжег.
Введя в заблуждение доставщика пенсии, 15 января 2020 года он похитил около девяти тысяч рублей, предназначенные в виде пенсии по потере кормильца сыну потерпевшей, которыми распорядился по своему усмотрению.