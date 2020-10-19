https://ria.ru/20201019/polufinal-1580489291.html

Участники полуфинала "Цифрового прорыва" в ЦФО создали 100 ИТ-решений

Участники полуфинального хакатона всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" в ЦФО создали 100 ИТ-решений в сфере Big Data & AI, Blockchain и EdTech для... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T14:45

2020-10-19T14:45

2020-10-19T14:45

общероссийский народный фронт

алексей комиссаров

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Участники полуфинального хакатона всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" в ЦФО создали 100 ИТ-решений в сфере Big Data & AI, Blockchain и EdTech для городского благоустройства, соцсферы и бизнеса сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Авторы 30 лучших решений разделили призовой фонд в 3 миллиона рублей и вышли в финал конкурса. Всего хакатон в ЦФО собрал 164 команды разработчиков, дизайнеров, продакт менеджеров и других ИТ-специалистов, которым за 48 часов им предстояло решить 10 кейсов — актуальных задач от коммерческих и государственных организаций, а также представителей МСП. Команды работали дистанционно, им помогали 125 трекеров и экспертов из специального медиа-хаба в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на площадке <a href="http://ria.ru/organization_Obshherossijjskijj_narodnyjj_front/" target="_blank" data-auto="true">ОНФ</a>. "Участники хакатона в Центральном IT-хабе представили сотню цифровых продуктов высокого качества – большинство уже можно дорабатывать и внедрять в компаниях и ведомствах. Экспертное жюри выбрало 30 лучших решений — их авторы поборются за главный приз в финале конкурса в ноябре. В топ-5 по количеству победителей вошли Москва, Московская и <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославская области</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a> и Калужская область", – приводится в сообщении комментарий генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", сопредседателя Центрального штаба ОНФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Komissarov/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Комиссарова</a>.В частности, участники разработали приложения, которые помогут людям с ограниченными возможностями здоровья построить безбарьерные маршруты по городу , создали сервисы для управления потоками задач госслужащих, представили новые инструменты для выявления очагов распространения инфекций на основе анализа больших данных.В прямом эфире конкурса прошла прикладная деловая программа: эксперты рынка обсудили тренды в дизайне продуктов и сервисов, инфлюенс-маркетинг, искусственный интеллект, мобильную разработку, развитие технологических проектов и их PR. Также состоялся круглый стол на котором представители корпораций, образовательных учреждений, общественно-политических движений, региональных IT-кластеров и организаторы проекта обсудили подготовку кадров и поиск решений для формирования цифровой экономики и диджитализации традиционных отраслей. Полуфинальные хакатоны проходят в 8 крупнейших IT-хабах России во всех федеральных округах. Следующий состоится в Северо-Кавказском федеральном округе 23-25 октября.

https://ria.ru/20200814/1575787088.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общероссийский народный фронт, алексей комиссаров, технологии, общество