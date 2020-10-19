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В Екатеринбурге опровергли данные об ограничении полетов в другие регионы
Оперативный штаб Свердловской области по профилактике коронавируса не рассматривает вопрос по ограничению полетов из Екатеринбурга в другие регионы России на... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T16:43
2020-10-19T16:43
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екатеринбург
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт - РИА Новости.</strong> Оперативный штаб <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> по профилактике коронавируса не рассматривает вопрос по ограничению полетов из <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурга</a> в другие регионы России на фоне роста случаев заражения COVID-19, сообщил журналистам заместитель руководителя оперштаба Павел Креков.С 11 октября в области фиксируется более 200 случаев заражения коронавирусом в сутки. В общей сложности число заболевших достигло почти 32,9 тысячи. Всего уральские врачи вылечили 24 816 человек, 699 пациентов скончались. Как сообщили в понедельник местные СМИ, власти региона обсуждают вопрос об ограничении полетов из екатеринбургского аэропорта "Кольцово" в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> и Санкт-Петербург.
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москва, екатеринбург, санкт-петербург, общество

В Екатеринбурге опровергли данные об ограничении полетов в другие регионы

16:43 19.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт - РИА Новости. Оперативный штаб Свердловской области по профилактике коронавируса не рассматривает вопрос по ограничению полетов из Екатеринбурга в другие регионы России на фоне роста случаев заражения COVID-19, сообщил журналистам заместитель руководителя оперштаба Павел Креков.
С 11 октября в области фиксируется более 200 случаев заражения коронавирусом в сутки. В общей сложности число заболевших достигло почти 32,9 тысячи. Всего уральские врачи вылечили 24 816 человек, 699 пациентов скончались. Как сообщили в понедельник местные СМИ, власти региона обсуждают вопрос об ограничении полетов из екатеринбургского аэропорта "Кольцово" в Москву и Санкт-Петербург.
"В настоящий момент региональный оперативный штаб не рассматривает и не готовит каких-либо предложений по ограничению полетов как из Екатеринбурга, так и в Екатеринбург. Федеральный оперативный штаб также не обсуждает с регионом какие-либо запреты на авиаперевозки. При строгом соблюдении всех противоэпидемических мер в аэропорту "Кольцово" и на бортах воздушных судов жители Свердловской области могут в достаточно безопасных условиях совершать личные и деловые поездки", - приводятся слова Крекова в сообщении оперштаба.
 
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