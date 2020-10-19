https://ria.ru/20201019/polety-1580514155.html

В Екатеринбурге опровергли данные об ограничении полетов в другие регионы

Оперативный штаб Свердловской области по профилактике коронавируса не рассматривает вопрос по ограничению полетов из Екатеринбурга в другие регионы России на... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T16:43

2020-10-19T16:43

2020-10-19T16:43

москва

екатеринбург

санкт-петербург

общество

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт - РИА Новости.</strong> Оперативный штаб <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> по профилактике коронавируса не рассматривает вопрос по ограничению полетов из <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурга</a> в другие регионы России на фоне роста случаев заражения COVID-19, сообщил журналистам заместитель руководителя оперштаба Павел Креков.С 11 октября в области фиксируется более 200 случаев заражения коронавирусом в сутки. В общей сложности число заболевших достигло почти 32,9 тысячи. Всего уральские врачи вылечили 24 816 человек, 699 пациентов скончались. Как сообщили в понедельник местные СМИ, власти региона обсуждают вопрос об ограничении полетов из екатеринбургского аэропорта "Кольцово" в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> и Санкт-Петербург.

москва

екатеринбург

санкт-петербург

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, екатеринбург, санкт-петербург, общество