В Екатеринбурге опровергли данные об ограничении полетов в другие регионы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт - РИА Новости. Оперативный штаб Свердловской области по профилактике коронавируса не рассматривает вопрос по ограничению полетов из Екатеринбурга в другие регионы России на фоне роста случаев заражения COVID-19, сообщил журналистам заместитель руководителя оперштаба Павел Креков.
С 11 октября в области фиксируется более 200 случаев заражения коронавирусом в сутки. В общей сложности число заболевших достигло почти 32,9 тысячи. Всего уральские врачи вылечили 24 816 человек, 699 пациентов скончались. Как сообщили в понедельник местные СМИ, власти региона обсуждают вопрос об ограничении полетов из екатеринбургского аэропорта "Кольцово" в Москву и Санкт-Петербург.
"В настоящий момент региональный оперативный штаб не рассматривает и не готовит каких-либо предложений по ограничению полетов как из Екатеринбурга, так и в Екатеринбург. Федеральный оперативный штаб также не обсуждает с регионом какие-либо запреты на авиаперевозки. При строгом соблюдении всех противоэпидемических мер в аэропорту "Кольцово" и на бортах воздушных судов жители Свердловской области могут в достаточно безопасных условиях совершать личные и деловые поездки", - приводятся слова Крекова в сообщении оперштаба.