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https://ria.ru/20201019/petrosyan-1580482016.html
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова крестили сына
Татьяна Брухунова, супруга юмориста Евгения Петросяна, рассказала в инстаграме о том, что они крестили семимесячного сына Вагана. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T16:38
2020-10-19T16:38
шоубиз
татьяна брухунова
елена степаненко
знаменитости
звезды
евгений петросян
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. </strong>Татьяна Брухунова, супруга юмориста Евгения Петросяна, рассказала в инстаграме о том, что они крестили семимесячного сына Вагана.Бывшая помощница Петросяна проговорилась о радостной новости, когда отвечала подписчикам на вопрос о том, где покупает вещи мальчику. Остальные подробности, в том числе о дате крещения и крестных, она не раскрыла. Фото наряда тоже не показала, несмотря на просьбы некоторых подписчиц. В 2018 году Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко после 33 лет брака. Позже стало известно, что юморист женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. А в этом году в СМИ <a href="https://ria.ru/20200916/petrosyan-1577308187.html" target="_blank">появилась информация</a> о том, что юморист стал отцом во второй раз (у артиста есть дочь Викторина от первого брака, которая окончила исторический факультет МГУ. После замужества она переехала в США).
https://ria.ru/20201004/brukhunova-1578186112.html
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татьяна брухунова, елена степаненко, знаменитости, звезды, евгений петросян, сша

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова крестили сына

16:38 19.10.2020
 
© аккаунт Татьяны Брухуновой в FacebookТатьяна Брухунова
Татьяна Брухунова - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© аккаунт Татьяны Брухуновой в Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Татьяна Брухунова, супруга юмориста Евгения Петросяна, рассказала в инстаграме о том, что они крестили семимесячного сына Вагана.
Бывшая помощница Петросяна проговорилась о радостной новости, когда отвечала подписчикам на вопрос о том, где покупает вещи мальчику.

"Ах, если бы вы только могли увидеть в каком ажурном комбинезоне сын был в день своего крещения (до таинства). Настоящий ангел, покоривший всех вокруг", — написала Брухунова.

Остальные подробности, в том числе о дате крещения и крестных, она не раскрыла. Фото наряда тоже не показала, несмотря на просьбы некоторых подписчиц.
В 2018 году Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко после 33 лет брака. Позже стало известно, что юморист женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. А в этом году в СМИ появилась информация о том, что юморист стал отцом во второй раз (у артиста есть дочь Викторина от первого брака, которая окончила исторический факультет МГУ. После замужества она переехала в США).
Cупруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова во время прогулки с ребенком - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
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