https://ria.ru/20201019/petrosyan-1580482016.html

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова крестили сына

Татьяна Брухунова, супруга юмориста Евгения Петросяна, рассказала в инстаграме о том, что они крестили семимесячного сына Вагана. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T16:38

2020-10-19T16:38

2020-10-19T16:38

шоубиз

татьяна брухунова

елена степаненко

знаменитости

звезды

евгений петросян

сша

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. </strong>Татьяна Брухунова, супруга юмориста Евгения Петросяна, рассказала в инстаграме о том, что они крестили семимесячного сына Вагана.Бывшая помощница Петросяна проговорилась о радостной новости, когда отвечала подписчикам на вопрос о том, где покупает вещи мальчику. Остальные подробности, в том числе о дате крещения и крестных, она не раскрыла. Фото наряда тоже не показала, несмотря на просьбы некоторых подписчиц. В 2018 году Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко после 33 лет брака. Позже стало известно, что юморист женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. А в этом году в СМИ <a href="https://ria.ru/20200916/petrosyan-1577308187.html" target="_blank">появилась информация</a> о том, что юморист стал отцом во второй раз (у артиста есть дочь Викторина от первого брака, которая окончила исторический факультет МГУ. После замужества она переехала в США).

https://ria.ru/20201004/brukhunova-1578186112.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна брухунова, елена степаненко, знаменитости, звезды, евгений петросян, сша