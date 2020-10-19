Евгений Петросян и Татьяна Брухунова крестили сына
© аккаунт Татьяны Брухуновой в FacebookТатьяна Брухунова
© аккаунт Татьяны Брухуновой в Facebook
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Татьяна Брухунова, супруга юмориста Евгения Петросяна, рассказала в инстаграме о том, что они крестили семимесячного сына Вагана.
Бывшая помощница Петросяна проговорилась о радостной новости, когда отвечала подписчикам на вопрос о том, где покупает вещи мальчику.
"Ах, если бы вы только могли увидеть в каком ажурном комбинезоне сын был в день своего крещения (до таинства). Настоящий ангел, покоривший всех вокруг", — написала Брухунова.
Остальные подробности, в том числе о дате крещения и крестных, она не раскрыла. Фото наряда тоже не показала, несмотря на просьбы некоторых подписчиц.
В 2018 году Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко после 33 лет брака. Позже стало известно, что юморист женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. А в этом году в СМИ появилась информация о том, что юморист стал отцом во второй раз (у артиста есть дочь Викторина от первого брака, которая окончила исторический факультет МГУ. После замужества она переехала в США).
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