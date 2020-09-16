https://ria.ru/20200916/petrosyan-1577308187.html
Петросян впервые показал ребенка от молодой помощницы
Юморист Евгений Петросян впервые опубликовал в Instagram фотографию второго ребенка. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T11:47
2020-09-16T11:47
2020-09-16T11:53
культура
татьяна брухунова
шоу-бизнес
евгений петросян
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Юморист <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Petrosjan/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Петросян</a> впервые опубликовал в Instagram фотографию второго ребенка.Ранее в СМИ появилась информация о том, что юморист стал отцом во второй раз. Сообщалось, что ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда Петросян и его возлюбленная <a href="http://ria.ru/person_tatyana-brukhunova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Брухунова</a> улетели незадолго до этого.У артиста есть дочь Викторина от первого брака, которая окончила исторический факультет МГУ. После замужества они переехала в США.
https://ria.ru/20200802/1575275886.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна брухунова, шоу-бизнес, евгений петросян