Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200916/petrosyan-1577308187.html
Петросян впервые показал ребенка от молодой помощницы
Юморист Евгений Петросян впервые опубликовал в Instagram фотографию второго ребенка. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T11:47
2020-09-16T11:53
культура
татьяна брухунова
шоу-бизнес
евгений петросян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155806/50/1558065041_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_f7510ca521fe4145880cb9ffe424ca79.jpg
<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Юморист <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Petrosjan/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Петросян</a> впервые опубликовал в Instagram фотографию второго ребенка.Ранее в СМИ появилась информация о том, что юморист стал отцом во второй раз. Сообщалось, что ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда Петросян и его возлюбленная <a href="http://ria.ru/person_tatyana-brukhunova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Брухунова</a> улетели незадолго до этого.У артиста есть дочь Викторина от первого брака, которая окончила исторический факультет МГУ. После замужества они переехала в США.
https://ria.ru/20200802/1575275886.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155806/50/1558065041_283:0:3014:2048_1400x0_80_0_0_88b235b2b406be4ef06997b8d2aeaf70.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна брухунова, шоу-бизнес, евгений петросян

Петросян впервые показал ребенка от молодой помощницы

11:47 16.09.2020 (обновлено: 11:53 16.09.2020)
39400
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПисатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Юморист Евгений Петросян впервые опубликовал в Instagram фотографию второго ребенка.
"А вот и он – Ваган Евгеньевич Петросян!", - написал артист.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что юморист стал отцом во второй раз. Сообщалось, что ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда Петросян и его возлюбленная Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
У артиста есть дочь Викторина от первого брака, которая окончила исторический факультет МГУ. После замужества они переехала в США.
Юморист Елена Степаненко - РИА Новости, 1920, 02.08.2020
2 августа, 15:25
Степаненко рассказала, как Петросян объявил ей о разводе
5613106336
Обсудить 2
КультураТатьяна БрухуноваШоу-бизнесЕвгений Петросян
Рекомендуем
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова: лишившаяся руки из-за истязаний девочка пошла в школу
Стенд Facebook на ежегодной конференции для разработчиков F8 в Сан-Хосе, штат Калифорния
Звезды присоединились к бойкоту Instagram и Facebook
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Москалькова прокомментировала решение суда по делу Винника
Участники несанкционированной акции оппозиции в Минске
Белорусская оппозиция подготовит санкционный "список Колесниковой"
Вид на порт в Анталье
Российская туристка избила медсестру в Турции
Николай Рыбаков
"Яблоко" призвало послов в Белоруссии вмешаться в ситуацию со Шкляровым
Писатель Светлана Алексиевич
Тихановская предсказала судьбу Светланы Алексиевич
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
Омбудсмен рассказала об оставленном на лавочке в Подмосковье младенце
Светлана Тихановская
Тихановская прокомментировала предоставление Россией кредита Белоруссии
Лука Сафронов-Затравкин
Турецкий отель "взял в заложники" сына Никаса Сафронова
Сергей Гаврилов
В Госдуме поддержали проект, повышающий надзор за религиозными группами
Молоток в зале судебных заседаний
В Чувашии мужчине дали 13 лет колонии за насилие над пятилетней дочерью
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Евросоюз не откроет в ближайшее время границы с Россией, сообщил источник
Светлана Тихановская
Тихановская рассказала, о чем бы поговорила с Путиным при встрече
Sony PlayStation 5
В Сети обсуждают цену PlayStation 5, о выходе которой объявят сегодня
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Морские вертолеты Ка-52К прошли все испытания
03:18Эксперт рассказал о телефонах, которые нельзя прослушать
03:07Названы самые упоминаемые в зарубежных СМИ белорусские политики
03:03Эксперт оценил озвученные Киевом "истинные причины" потери Крыма
02:51Владелец разбитой в ДТП с Ефремовым "Лады" рассказал о смягчении вердикта
02:38В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда
02:36В Красноярске возбудили дело после из-за пожара в клинике
02:25Эксперты назвали способы позаботиться о своей безопасности за рубежом
02:19Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
02:13Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета на орбиту
02:06Как избавиться от привычки хмуриться
01:42Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
01:29При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
01:09Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
01:04Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
00:59Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
00:56Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
00:43Sony назвала цены на новую PlayStation
00:38Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
00:33Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре
Лента новостейМолния