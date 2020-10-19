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https://ria.ru/20201019/pal-1580120361.html
Александр Паль: сниматься в блокбастерах прибыльно, но смысла не вижу
Актер Александр Паль снялся в самом сатирическом фильме прошедшего "Кинотавра" "Глубже!" Михаила Сегала. Это история про молодого режиссера Романа, ценителя... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T08:00
2020-10-19T08:13
звезды
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кино и сериалы
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Анна Нехаева.</strong> Актер Александр Паль снялся в самом сатирическом фильме прошедшего "Кинотавра" "Глубже!" Михаила Сегала. Это история про молодого режиссера Романа, ценителя системы Станиславского. По воле случая он оказывается в бизнесе фильмов для взрослых и открывает для себя новый мир.Перед релизом картины в кинотеатрах Александр Паль рассказал РИА Новости, как относится к табуированным темам, что думает о возвращении в театр и почему не очень хочет участвовать в зарубежных проектах.—<strong> В этом году вы представляли "Глубже!" на "Кинотавре", в прошлом была "Верность". Оба проекта — на сюжеты, о которых у нас стесняются говорить. Это совпадение?</strong> — Не могу сказать, что эти фильмы схожи по темам. Но я не иду путем эпатирования публики, чтобы разбивать границы табуирования в России, так совпало.— <strong>Насколько вам комфортно сниматься в довольно откровенных лентах?</strong>— Я исхожу из художественной составляющей. Если драматургически оправданно и интересно — вообще не задумаюсь. Если сделано, чтобы просто поразить, мне неинтересно.— <strong> "Глубже!" получил диплом "Кинотавра" за юмор </strong>— <strong>когда вы соглашались на съемки, предполагали, что получится нечто веселое и остроумное?</strong>— Да, именно так и предполагал. Но приз, который дали фильму, — не приз. Я вообще не понимаю приза-диплома. Какая-то утешительная вещь. Вроде нельзя не отметить — давайте дадим хоть что-то. Мне кажется, лучше вообще ничего. Фильму "Верность" тоже дали диплом, еще и с возмутительной формулировкой ("За безграничную веру актеров в режиссера". — Прим. ред.).— <strong>А чем вас эти слова задели?</strong>— Как чем? На мой взгляд, исходя из темы фильма и чем мы там занимаемся с моей партнершей (а семиминутная сцена, по сути, полового акта — одна из самых откровенных в российском кино на данный момент), давать такой диплом очень глупо. Ну или это сделано намеренно, чтобы издевательски подчеркнуть отношение. Думаю, они не задумались, когда формулировали. Это как раз показывает абсурд всей ситуации.— <strong> Фильм "Глубже!" позиционируется как картина с тонким юмором, но о серьезных вещах. Каких именно, по вашему мнению?</strong>— Не хотел бы отвечать на этот вопрос. Если расскажу об этом в интервью, люди не станут мыслить, а пойдут по проторенной дорожке. Но я буду рад, даже если зритель просто получит удовольствие от просмотра и не задумается о том, что там есть серьезные вещи.—<strong> То есть вы из тех, кто стремится заставить зрителя думать?</strong>— Нет, не заставить. Я считаю, что это кино может понравиться многим: образованным и неискушенным. Каждый увидит что-то свое. Я не о каждом фильме, в котором участвовал, могу так сказать.Здесь очень яркий абсурдный ход, который сам по себе задает игровую манеру. Но за этим легким фантиком скрыта более глубокая тема, достаточно сильная сатира. Мне стало интересно. Я, как актер, преследую свои цели. — <strong>Сколько в этой сатире правды? Настоящий психологический театр никому не интересен, нужны только поверхностные постановки?</strong>— Про сцену мне сейчас трудно говорить, потому что я на нее не выхожу. Тот привычный психологический театр — "Современник", "Таганка" или постановки, которые хотели посмотреть приезжающие из провинции, — этого театра на самом деле больше нет. Есть какие-то формы, порой художественно интересные, порой — нет.—<strong> Не было мысли вернуться в театр?</strong>— Не дай бог! У меня не самый лучший опыт с театром, который кажется преимущественно рутиной, какой-то махровостью. Единственное, что мне, возможно, было бы любопытно — друзья-товарищи, с кем мог бы разделить творческое единомыслие. Или режиссер, с которым мне точно интересно работать. Но за этим всем стоит статус "приглашенный актер". На него косо смотрят другие актеры, находящиеся в штате.—<strong> Сталкивались с подобным?</strong>— Я был несколько раз в таких ситуациях. Ты волей-неволей должен подчиняться законам театра, "дома", где каждый второй намекнет тебе, что "в нашем театре так не делают". Мне это говорили во МХАТе. Один раз опоздал на пять минут — "У нас не опаздывают". Или "ну понятно, он же не в этом театре". Так ты сталкиваешься с преградами, компромиссами, опять же.Даже не знаю, в какой театр я бы хотел. Ощущение, что жизнь шире, чем ожидание своего выхода месяцами.<strong>— Но кино — тоже ожидание: сидишь на площадке, пока подготовят нужную сцену.</strong>— Да, но там короткий срок. За 30 дней отснялся, пообщался с людьми, у тебя новая жизнь. Ты успел подружиться или нет и быстро разойтись. А в театре ты вынужден постоянно перетирать что-то из жизни нашего маленького городка.<strong>— После "Глубже!" не захотелось попробовать себя в режиссуре?</strong>— Скорее нет. Я играл и кайфовал то того, какой интересный материал для актера мне предложил Миша. И многие коллеги это заметили, говорили: видно, как все куражились. А вот участие в не очень хорошем кино заставляет задуматься о том, чтобы снимать самому.<strong>— С какими режиссерами хотели бы поработать?</strong>— Есть те, кто мне интересен. Андрей Звягинцев, Боря Хлебников, Жора Крыжовников, Алексей Федорченко, Николай Хомерики. Сразу, может быть, даже кого-то не назову.Иностранных режиссеров полно, но что толку? Меня спрашивают: "Ты чего, не хочешь участвовать в зарубежном кино?" Честно говоря, не особо. Думают, что я лукавлю, кокетничаю.Но у тех, у кого хотелось бы поучаствовать, вряд ли получится. Они снимают в основном авторское кино, которое чаще всего говорит о ментальном срезе народа. Едва ли Джим Джармуш или Коэны снимут кино про Россию. Они возьмут то, о чем знают, и им вряд ли понадобится русский актер.А сниматься в блокбастерах… Ну, наверное, это прибыльно, приносит успех у тинейджеров, но смысла в этом я не вижу.<em>Фильм "Глубже!" выходит в прокат 22 октября.</em>
https://ria.ru/20200927/bikovich-1577557165.html
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звезды, что посмотреть , кино и сериалы, знаменитости, жора крыжовников, михаил сегал, николай хомерики, алексей федорченко, андрей звягинцев

Александр Паль: сниматься в блокбастерах прибыльно, но смысла не вижу

08:00 19.10.2020 (обновлено: 08:13 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Александр Паль
Актер Александр Паль - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Актер Александр Паль снялся в самом сатирическом фильме прошедшего "Кинотавра" "Глубже!" Михаила Сегала. Это история про молодого режиссера Романа, ценителя системы Станиславского. По воле случая он оказывается в бизнесе фильмов для взрослых и открывает для себя новый мир.
Перед релизом картины в кинотеатрах Александр Паль рассказал РИА Новости, как относится к табуированным темам, что думает о возвращении в театр и почему не очень хочет участвовать в зарубежных проектах.
В этом году вы представляли "Глубже!" на "Кинотавре", в прошлом была "Верность". Оба проекта — на сюжеты, о которых у нас стесняются говорить. Это совпадение?
— Не могу сказать, что эти фильмы схожи по темам. Но я не иду путем эпатирования публики, чтобы разбивать границы табуирования в России, так совпало.
Насколько вам комфортно сниматься в довольно откровенных лентах?
— Я исхожу из художественной составляющей. Если драматургически оправданно и интересно — вообще не задумаюсь. Если сделано, чтобы просто поразить, мне неинтересно.
"Глубже!" получил диплом "Кинотавра" за юмор когда вы соглашались на съемки, предполагали, что получится нечто веселое и остроумное?
— Да, именно так и предполагал. Но приз, который дали фильму, — не приз. Я вообще не понимаю приза-диплома. Какая-то утешительная вещь. Вроде нельзя не отметить — давайте дадим хоть что-то. Мне кажется, лучше вообще ничего. Фильму "Верность" тоже дали диплом, еще и с возмутительной формулировкой ("За безграничную веру актеров в режиссера". — Прим. ред.).
© Bubblegum Production (2020)Кадр из фильма "Глубже!"
Кадр из фильма Глубже! - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Bubblegum Production (2020)
Кадр из фильма "Глубже!"
А чем вас эти слова задели?
— Как чем? На мой взгляд, исходя из темы фильма и чем мы там занимаемся с моей партнершей (а семиминутная сцена, по сути, полового акта — одна из самых откровенных в российском кино на данный момент), давать такой диплом очень глупо. Ну или это сделано намеренно, чтобы издевательски подчеркнуть отношение. Думаю, они не задумались, когда формулировали. Это как раз показывает абсурд всей ситуации.
© WDSSPRЕвгения Громова и Александр Паль в фильме "Верность"
Евгения Громова и Александр Паль в фильме Верность
1 из 3
Евгения Громова и Александр Паль в фильме "Верность"
© WDSSPR
© Фото : пресс-служба Москино

Александр Паль в фильме "Верность"

Кадр из фильма Верность
2 из 3

Александр Паль в фильме "Верность"

© Фото : пресс-служба Москино
© WDSSPR

Сцена из фильма "Верность"

Кадр из фильма Верность
3 из 3

Сцена из фильма "Верность"

© WDSSPR
1 из 3
Евгения Громова и Александр Паль в фильме "Верность"
© WDSSPR
2 из 3

Александр Паль в фильме "Верность"

© Фото : пресс-служба Москино
3 из 3

Сцена из фильма "Верность"

© WDSSPR
Фильм "Глубже!" позиционируется как картина с тонким юмором, но о серьезных вещах. Каких именно, по вашему мнению?
— Не хотел бы отвечать на этот вопрос. Если расскажу об этом в интервью, люди не станут мыслить, а пойдут по проторенной дорожке. Но я буду рад, даже если зритель просто получит удовольствие от просмотра и не задумается о том, что там есть серьезные вещи.
То есть вы из тех, кто стремится заставить зрителя думать?
— Нет, не заставить. Я считаю, что это кино может понравиться многим: образованным и неискушенным. Каждый увидит что-то свое. Я не о каждом фильме, в котором участвовал, могу так сказать.
© Bubblegum Production (2020)Кадр из фильма "Глубже!"
Кадр из фильма Глубже!
1 из 2
Кадр из фильма "Глубже!"
© Bubblegum Production (2020)
© Bubblegum Production (2020)

Цапенко и Паль в фильме "Глубже!"

Кадр из фильма Глубже!
2 из 2

Цапенко и Паль в фильме "Глубже!"

© Bubblegum Production (2020)
1 из 2
Кадр из фильма "Глубже!"
© Bubblegum Production (2020)
2 из 2

Цапенко и Паль в фильме "Глубже!"

© Bubblegum Production (2020)
Здесь очень яркий абсурдный ход, который сам по себе задает игровую манеру. Но за этим легким фантиком скрыта более глубокая тема, достаточно сильная сатира. Мне стало интересно. Я, как актер, преследую свои цели.
Сколько в этой сатире правды? Настоящий психологический театр никому не интересен, нужны только поверхностные постановки?
— Про сцену мне сейчас трудно говорить, потому что я на нее не выхожу. Тот привычный психологический театр — "Современник", "Таганка" или постановки, которые хотели посмотреть приезжающие из провинции, — этого театра на самом деле больше нет. Есть какие-то формы, порой художественно интересные, порой — нет.
© Bubblegum Production (2020)Кадр из фильма "Глубже!"
Кадр из фильма Глубже!
1 из 2
Кадр из фильма "Глубже!"
© Bubblegum Production (2020)
© Bubblegum Production (2020)

Сцена из фильма "Глубже!"

Кадр из фильма Глубже!
2 из 2

Сцена из фильма "Глубже!"

© Bubblegum Production (2020)
1 из 2
Кадр из фильма "Глубже!"
© Bubblegum Production (2020)
2 из 2

Сцена из фильма "Глубже!"

© Bubblegum Production (2020)
Не было мысли вернуться в театр?
— Не дай бог! У меня не самый лучший опыт с театром, который кажется преимущественно рутиной, какой-то махровостью. Единственное, что мне, возможно, было бы любопытно — друзья-товарищи, с кем мог бы разделить творческое единомыслие. Или режиссер, с которым мне точно интересно работать. Но за этим всем стоит статус "приглашенный актер". На него косо смотрят другие актеры, находящиеся в штате.
Сталкивались с подобным?
— Я был несколько раз в таких ситуациях. Ты волей-неволей должен подчиняться законам театра, "дома", где каждый второй намекнет тебе, что "в нашем театре так не делают". Мне это говорили во МХАТе. Один раз опоздал на пять минут — "У нас не опаздывают". Или "ну понятно, он же не в этом театре". Так ты сталкиваешься с преградами, компромиссами, опять же.
© Фото : пресс-служба МоскиноПаль на сцене в фрагменте из фильма "Верность"
Кадр из фильма Верность - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Фото : пресс-служба Москино
Паль на сцене в фрагменте из фильма "Верность"
Даже не знаю, в какой театр я бы хотел. Ощущение, что жизнь шире, чем ожидание своего выхода месяцами.
— Но кино — тоже ожидание: сидишь на площадке, пока подготовят нужную сцену.
— Да, но там короткий срок. За 30 дней отснялся, пообщался с людьми, у тебя новая жизнь. Ты успел подружиться или нет и быстро разойтись. А в театре ты вынужден постоянно перетирать что-то из жизни нашего маленького городка.
— После "Глубже!" не захотелось попробовать себя в режиссуре?
— Скорее нет. Я играл и кайфовал то того, какой интересный материал для актера мне предложил Миша. И многие коллеги это заметили, говорили: видно, как все куражились. А вот участие в не очень хорошем кино заставляет задуматься о том, чтобы снимать самому.
© Bubblegum Production (2020)Кадр из фильма "Глубже!"
Кадр из фильма Глубже! - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Bubblegum Production (2020)
Кадр из фильма "Глубже!"
— С какими режиссерами хотели бы поработать?
— Есть те, кто мне интересен. Андрей Звягинцев, Боря Хлебников, Жора Крыжовников, Алексей Федорченко, Николай Хомерики. Сразу, может быть, даже кого-то не назову.
Иностранных режиссеров полно, но что толку? Меня спрашивают: "Ты чего, не хочешь участвовать в зарубежном кино?" Честно говоря, не особо. Думают, что я лукавлю, кокетничаю.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Режиссер Андрей Звягинцев на премьере фильма "Нелюбовь"

Режиссер Андрей Звягинцев на премьере фильма Нелюбовь
1 из 5

Режиссер Андрей Звягинцев на премьере фильма "Нелюбовь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Борис Хлебников на пресс-конференции своего фильма "Долгая счастливая жизнь" на "Берлинале"

Борис Хлебников на пресс-конференции в рамках Берлинале-2013
2 из 5

Борис Хлебников на пресс-конференции своего фильма "Долгая счастливая жизнь" на "Берлинале"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Жора Крыжовников на премьере фильма "Лед-2" в киноцентре "Октябрь" в Москве

Режиссер Жора Крыжовников на премьере фильма Лёд 2
3 из 5

Жора Крыжовников на премьере фильма "Лед-2" в киноцентре "Октябрь" в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Алексей Федорченко на премьере своего фильма "Война Анны" на "Кинотавре"

Режиссер Алексей Федорченко на премьере своего фильма Война Анны в рамках 29-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи. 3 июня 2018
4 из 5

Алексей Федорченко на премьере своего фильма "Война Анны" на "Кинотавре"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Николай Хомерики во время закрытия XX кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи

Режиссер Николай Хомерики. Церемония закрытия XX фестиваля Кинотавр
5 из 5

Николай Хомерики во время закрытия XX кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 5

Режиссер Андрей Звягинцев на премьере фильма "Нелюбовь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 5

Борис Хлебников на пресс-конференции своего фильма "Долгая счастливая жизнь" на "Берлинале"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 5

Жора Крыжовников на премьере фильма "Лед-2" в киноцентре "Октябрь" в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 5

Алексей Федорченко на премьере своего фильма "Война Анны" на "Кинотавре"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
5 из 5

Николай Хомерики во время закрытия XX кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Но у тех, у кого хотелось бы поучаствовать, вряд ли получится. Они снимают в основном авторское кино, которое чаще всего говорит о ментальном срезе народа. Едва ли Джим Джармуш или Коэны снимут кино про Россию. Они возьмут то, о чем знают, и им вряд ли понадобится русский актер.
А сниматься в блокбастерах… Ну, наверное, это прибыльно, приносит успех у тинейджеров, но смысла в этом я не вижу.
Фильм "Глубже!" выходит в прокат 22 октября.
Актер Милош Бикович - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
27 сентября, 08:00Культура
Милош Бикович: ощущал себя русским до того, как начал сниматься в России
 
Культуразвездычто посмотретьКино и сериалыЗнаменитостиЖора КрыжовниковМихаил СегалНиколай ХомерикиАлексей ФедорченкоАндрей Звягинцев
 
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