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Пушков назвал ключевую ошибку Зеленского в отношениях с Эрдоганом
Сенатор Алексей Пушков оценил взаимоотношения Украины и Турции, отметив, что Владимир Зеленский напрасно рассчитывает на стратегическое партнерство двух стран. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T01:26
2020-10-19T08:19
россия
алексей пушков
владимир зеленский
турция
европа
реджеп тайип эрдоган
сша
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> оценил взаимоотношения <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, отметив, что <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> напрасно рассчитывает на стратегическое партнерство двух стран. Так он прокомментировал визит Зеленского в Турцию, в результате которого стороны заключили рамочное военное соглашение и подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве в укреплении оборонительных способностей."Зеленский ошибается, если считает, что в лице Эрдогана имеет устойчивого стратегического партнера и сможет опираться на него в своих маневрах. Для Эрдогана Украина — лишь еще одна карта в его региональном покере и сложной системе отношений с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россией</a>", — написал Пушков в <a href="https://t.me/alexey_pushkov" target="_blank">Telegram</a>.По его мнению, турецкий лидер будет "включать" партнерство, когда это ему выгодно, и забывать о нем, когда в этом нет необходимости. "И "возвращать Крым" тоже Киеву помогать не будет: Эрдоган амбициозен, но он реалист в политике, знает, что это невозможно, а потому дальше деклараций дело не пойдет. Да и бесплодный острый конфликт с Москвой ему не нужен", — считает сенатор.Он добавил, что "завербовать" Эрдогана также не удастся — тем более Зеленскому."Во-первых, слишком велико различие в уровнях и авторитете: Эрдоган входит в высшую европейскую лигу, а Зеленскому до нее далеко. Но главное — Эрдоган не вербуется. Он уже показал, что играет в свою игру одновременно на нескольких шахматных досках, не боится обострений с великими державами и всегда имеет в запасе козыри, которые выкладывает в нужный момент на стол. Зеленскому не чета. Вербовка не состоится", — заключил Пушков.
https://ria.ru/20201018/krym-1580328731.html
https://ria.ru/20201017/pushkov-1580231853.html
Стратегическое партнерство Зеленского с Эрдоганом, это все равно что партнерство Пятачка с шампуром. Зеля верткий очень, но вертеться ему только на мангале.
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россия
турция
европа
сша
украина
РИА Новости
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россия, алексей пушков, владимир зеленский, турция, европа, реджеп тайип эрдоган, сша, украина, в мире

Пушков назвал ключевую ошибку Зеленского в отношениях с Эрдоганом

01:26 19.10.2020 (обновлено: 08:19 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков оценил взаимоотношения Украины и Турции, отметив, что Владимир Зеленский напрасно рассчитывает на стратегическое партнерство двух стран.
Так он прокомментировал визит Зеленского в Турцию, в результате которого стороны заключили рамочное военное соглашение и подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве в укреплении оборонительных способностей.
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"Зеленский ошибается, если считает, что в лице Эрдогана имеет устойчивого стратегического партнера и сможет опираться на него в своих маневрах. Для Эрдогана Украина — лишь еще одна карта в его региональном покере и сложной системе отношений с Европой, США и Россией", — написал Пушков в Telegram.
По его мнению, турецкий лидер будет "включать" партнерство, когда это ему выгодно, и забывать о нем, когда в этом нет необходимости.
"И "возвращать Крым" тоже Киеву помогать не будет: Эрдоган амбициозен, но он реалист в политике, знает, что это невозможно, а потому дальше деклараций дело не пойдет. Да и бесплодный острый конфликт с Москвой ему не нужен", — считает сенатор.
Он добавил, что "завербовать" Эрдогана также не удастся — тем более Зеленскому.
"Во-первых, слишком велико различие в уровнях и авторитете: Эрдоган входит в высшую европейскую лигу, а Зеленскому до нее далеко. Но главное — Эрдоган не вербуется. Он уже показал, что играет в свою игру одновременно на нескольких шахматных досках, не боится обострений с великими державами и всегда имеет в запасе козыри, которые выкладывает в нужный момент на стол. Зеленскому не чета. Вербовка не состоится", — заключил Пушков.
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РоссияАлексей ПушковВладимир ЗеленскийТурцияЕвропаРеджеп Тайип ЭрдоганСШАУкраинаВ мире
 
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