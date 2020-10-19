Эксперт оценил преимущества новых правил покупки ОСАГО
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Водитель сможет выбрать самый выгодный полис ОСАГО на маркетплейсе и сэкономить несколько тысяч рублей с учетом того, что сейчас активно идет либерализация тарифов "автогражданки" и растет конкуренция между страховщиками, рассказал РИА Новости начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК "МАКС" Евгений Попков.
С 19 октября вступают в силу поправки в закон об ОСАГО, согласно которым водитель теперь может купить полис на финансовой платформе. Причем оператор платформы не может взимать с покупателя вознаграждение при заключении договора.
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"Ключевая особенность использования маркетплейса потребителем заключается именно в возможности выбрать наиболее выгодный по цене вариант страхования. С учетом активно развивающейся либерализации тарифов в ОСАГО и конкурентной борьбы между страховыми компаниями за добросовестных и малоубыточных клиентов подобная экономия в моменте может достигать нескольких тысяч рублей с одного полиса ОСАГО", - уверен Попков.
В целом такой формат продаж не нов для потребителя: в интернете существуют агрегаторы, которые раньше закрывали эту нишу, объясняет эксперт. Там также можно выбрать и оформить страховку у одного из нескольких страховщиков.
"Судя по объемам продаж, которые проходят сейчас через подобные агрегаторы, в том числе и по ОСАГО, можно утверждать, что востребованность в подобной услуге достаточно высокая", - добавил собеседник агентства.
При этом с точки зрения оформления для клиента вряд ли что-то кардинально изменится, считает Попков. Автовладельцы уже сейчас имеют доступ к разным вариантам онлайн-покупки ОСАГО - через сайты или мобильные приложения, в которых оформление полиса занимает от силы 10-15 минут, заключил эксперт.