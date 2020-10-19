https://ria.ru/20201019/osago-1580500132.html

Эксперт оценил преимущества новых правил покупки ОСАГО

Водитель сможет выбрать самый выгодный полис ОСАГО на маркетплейсе и сэкономить несколько тысяч рублей с учетом того, что сейчас активно идет либерализация... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T15:43

2020-10-19T15:43

2020-10-19T15:43

ск "макс"

осаго

александр попков

авто

экономика

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Водитель сможет выбрать самый выгодный полис <a href="http://ria.ru/product_OSAGO/" target="_blank" data-auto="true">ОСАГО</a> на маркетплейсе и сэкономить несколько тысяч рублей с учетом того, что сейчас активно идет либерализация тарифов "автогражданки" и растет конкуренция между страховщиками, рассказал РИА Новости начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга <a href="http://ria.ru/organization_SK_MAKS/" target="_blank" data-auto="true">СК "МАКС"</a> Евгений Попков.С 19 октября вступают в силу поправки в закон об ОСАГО, согласно которым водитель теперь может купить полис на финансовой платформе. Причем оператор платформы не может взимать с покупателя вознаграждение при заключении договора.В целом такой формат продаж не нов для потребителя: в интернете существуют агрегаторы, которые раньше закрывали эту нишу, объясняет эксперт. Там также можно выбрать и оформить страховку у одного из нескольких страховщиков."Судя по объемам продаж, которые проходят сейчас через подобные агрегаторы, в том числе и по ОСАГО, можно утверждать, что востребованность в подобной услуге достаточно высокая", - добавил собеседник агентства.При этом с точки зрения оформления для клиента вряд ли что-то кардинально изменится, считает <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Popkov/" target="_blank" data-auto="true">Попков</a>. Автовладельцы уже сейчас имеют доступ к разным вариантам онлайн-покупки ОСАГО - через сайты или мобильные приложения, в которых оформление полиса занимает от силы 10-15 минут, заключил эксперт.

https://ria.ru/20200919/osago-1577489993.html

https://ria.ru/20200628/1573575320.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск "макс", осаго, александр попков, авто, экономика