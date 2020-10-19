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https://ria.ru/20201019/osago-1580411198.html
В России изменились правила покупки ОСАГО
Автовладельцы в России с 19 октября могут приобретать полис ОСАГО с помощью маркетплейсов (финансовых платформ). Такая возможность появилась со вступлением в... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T06:41
2020-10-19T09:08
осаго
авто
владимир путин
общество
экономика
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Автовладельцы в России с 19 октября могут приобретать полис <a href="http://ria.ru/product_OSAGO/" target="_blank" data-auto="true">ОСАГО</a> с помощью маркетплейсов (финансовых платформ). Такая возможность появилась со вступлением в силу <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007200055?index=0&amp;rangeSize=1" target="_blank">поправок</a> в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".Стоимость полиса, рассчитанная через финансовую платформу, должна соответствовать цене на официальном сайте страховой компании, а за его оформление маркетплейс не будет взимать комиссию.Два закона о финансовых маркетплейсах, которые позволяют россиянам дистанционно сравнивать и приобретать услуги банков, управляющих и страховых компаний, президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал в июле.С 1 октября также вернулись старые правила страхового возмещения по ОСАГО. Если у виновника ДТП истек срок действия карты о прохождении техосмотра, страховая компания снова может предъявить к нему требование компенсировать все за свой счет.При покупке нового полиса ОСАГО, как и до пандемии коронавируса, нужно будет предъявить действующую диагностическую карту. Те, кто купил страховой полис в период ограничений без предъявления карты, должен предоставить страховой компании этот документ до 31 октября.В сентябре вступило в силу и указание Центробанка, расширяющее тарифный коридор ОСАГО и позволяющее страховщикам подбирать водителям более персонализированный тариф.
https://ria.ru/20200919/osago-1577489993.html
https://ria.ru/20201018/pensii-1580330500.html
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На словах красиво, на деле потратил месяц в разгор карантина, в апреле, на попытку оформить осаго на мотоцикл. Бесполезно. Куда не писал онлайн, то якобы сбой системы, то просто скидывает на начало, после 40 минутного заполнения заявления, отсылания фото документов. Жалоба в РСА не помогла. Помогли посредники барыги, за мзду, превышающую стоимость полиса на 400%. На авто при этом оформил за один раз. Так, что порядка в этом нет, страховые выворачиваются всеми способами и управы по сути нет.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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осаго, авто, владимир путин, общество, экономика

В России изменились правила покупки ОСАГО

06:41 19.10.2020 (обновлено: 09:08 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтраховой полис ОСАГО
Страховой полис ОСАГО - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Автовладельцы в России с 19 октября могут приобретать полис ОСАГО с помощью маркетплейсов (финансовых платформ). Такая возможность появилась со вступлением в силу поправок в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".
Стоимость полиса, рассчитанная через финансовую платформу, должна соответствовать цене на официальном сайте страховой компании, а за его оформление маркетплейс не будет взимать комиссию.
Полисы ОСАГО - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 19:16
Назван неожиданный фактор, влияющий на стоимость полиса ОСАГО
Два закона о финансовых маркетплейсах, которые позволяют россиянам дистанционно сравнивать и приобретать услуги банков, управляющих и страховых компаний, президент Владимир Путин подписал в июле.
С 1 октября также вернулись старые правила страхового возмещения по ОСАГО. Если у виновника ДТП истек срок действия карты о прохождении техосмотра, страховая компания снова может предъявить к нему требование компенсировать все за свой счет.
При покупке нового полиса ОСАГО, как и до пандемии коронавируса, нужно будет предъявить действующую диагностическую карту. Те, кто купил страховой полис в период ограничений без предъявления карты, должен предоставить страховой компании этот документ до 31 октября.
В сентябре вступило в силу и указание Центробанка, расширяющее тарифный коридор ОСАГО и позволяющее страховщикам подбирать водителям более персонализированный тариф.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
Вчера, 09:06
В России вступили в силу новые правила получения пенсий
 
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ОСАГОАвтоВладимир ПутинОбществоЭкономика
 
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