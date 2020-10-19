Нужна ли "трава" ветеранам. Что еще Зеленский спросит у граждан Украины
08:00 19.10.2020 (обновлено: 08:09 19.10.2020)
CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский участвует в торжественных мероприятиях ко Дню защитника Украины
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Антон Лисицын. Владимир Зеленский объявил об опросе в день местных выборов, 25 октября. Это не референдум, никаких юридических последствий не будет. Но один пункт, считают наблюдатели, позволит Киеву пригласить в страну иностранных военных. Для чего президенту мнение народа, узнавало РИА Новости.
"Мы боремся с наркотиками"
Всего в списке пять вопросов — о пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных размерах, создании свободной экономической зоны в Донбассе, сокращении количества депутатов Верховной рады, гарантиях безопасности Будапештского меморандума и легализации марихуаны в медицинских целях.
Содержание списка Зеленский раскрывал постепенно — видимо, чтобы сохранить интригу. Но утечек все же избежать не удалось: вопросник появился в соцсетях раньше, чем на официальном сайте.
Особый ажиотаж вызвал вопрос о марихуане: "Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для уменьшения боли у тяжелых пациентов?"
Офис президента при этом четко дал понять, что выступает за лигалайз. Команда Зеленского сослалась на мировой опыт. "В течение 2010-х годов во многих цивилизованных странах существенно пересмотрели государственную политику в отношении каннабиса, в частности его медицинской формы", — сообщает сайт главы государства.
Как уверили в Офисе президента, это поможет больным и ветеранам АТО и ООС (Антитеррористической операцией и Операцией объединенных сил в Киеве называют боевые действия против самопровозглашенных республик Донбасса)
© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкДобровольцы батальона "Сич" во время отправки в зону вооруженного конфликта на юго-восток Украины
Добровольцы батальона "Сич" во время отправки в зону вооруженного конфликта на юго-восток Украины
Примечательно, что в 2019-м Зеленский выступал против легализации марихуаны. Тогда во фракции "зеленых" анонсировали соответствующий законопроект, но дальше дело не пошло. "Мы <…> боремся с наркотиками. Если победим и все будет чисто, вернемся к рассмотрению темы, но по запросу общества", — заявил президент год назад. Сейчас в стране, по официальным данным, два миллиона наркозависимых.
Украинский политолог Сергей Лямец считает: такая резкая смена курса — трюк, рассчитанный на привлечение молодежи. "Ты — президент-вывеска, твоя партия опозорилась. Что делать? Правильно — прибегнуть к последнему жесту отчаяния и заманить избирателей на участки".
Еще один эксперт, Руслан Бизяев, согласен, что с помощью этого шага команда Зеленского пытается "переломить негативный тренд — трехмесячное падение рейтинга "Слуги народа". "Многие социологи говорили, что явка будет очень низкой, а это уже вопрос легитимности", — напоминает он.
Агитационный билборд партии "Слуга народа" на улице Киева
Действительно, популярность "Слуги народа" относительно невысока. По сентябрьскому опросу группы "Рейтинг", из тех, кто определился и точно пойдет голосовать, только 16% готовы поддержать "зеленых". Хотя летом 2019-го "Слуга народа" на парламентских выборах получила 43%. Вообще их рейтинг сейчас — 28%. У партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) — 12, "Европейской солидарности" Петра Порошенко — 11.
Иллюзия поддержки
Вопрос по Будапештскому меморандуму на первый взгляд не столь популистский. Сам документ (официальное название — Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия) подписали в 1994 году. Москва, Лондон и Вашингтон обязались уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. А Киев добровольно отказывался от ядерного оружия.
© AP Photo / Marcy NighswanderБорис Ельцин, Билл Клинтон, Леонид Кучма и Джон Мэйджор во время подписания Будапештского меморандума
© AP Photo / Marcy Nighswander
Борис Ельцин, Билл Клинтон, Леонид Кучма и Джон Мэйджор во время подписания Будапештского меморандума
Объясняя, почему вопрос включен в список, Офис президента традиционно обвинил Россию в агрессии. "Анализируя Будапештский меморандум, мы приходим к выводу, что гарантии безопасности в отношении Украины были нарушены еще задолго до 2014 года, — утверждают в команде Зеленского. — Например, стоит вспомнить известное пограничное противостояние в 2003 году в конфликте вокруг острова Тузла, которое угрожало территориальной целостности Украины".
Споры из-за цен на российский газ в Офисе президента назвали "газовыми войнами" и "сознательным экономическим давлением, направленным на то, чтобы подчинить Украину собственным интересам".
"Страна.ua" предположила: возможно, Киев рассчитывает отменить занесенный в Конституцию Украины запрет на иностранные военные базы — "так создается иллюзия "всенародной поддержки". "Понятно, что у людей никто не спрашивает, хотят они этого или нет. И сам вопрос закодирован в замысловатой формулировке про Будапештский меморандум", — уточнило издание.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ВВС заявил: Киев может согласиться на размещение иностранных военных в стране. Комментируя недавние учения с участием британских десантников в Николаевской области, Минобороны Соединенного Королевства назвало Украину "задним двором России". "Если они там десантируются и останутся, мы не будем возражать. С первого дня российской агрессии Британия была рядом и оказывала практическую поддержку, и не только в военном плане", — подчеркнул Кулеба.
© Фото : пресс-служба командования ДШВ ВСУВоеннослужащие Украины и Великобритании готовятся к совместным учениям "Объединенные усилия — 2020"
© Фото : пресс-служба командования ДШВ ВСУ
Военнослужащие Украины и Великобритании готовятся к совместным учениям "Объединенные усилия — 2020"
Алексей (имя изменено по его просьбе) — ветеран украинской политики, работал в предвыборном штабе одного из известных в стране деятелей, был помощником депутата Рады. И сейчас консультирует коллег.
"Сама история была бы комичной, в том числе и из-за марихуаны, — говорит он. — Но список вопросов слили еще до того, как их официально опубликовал Зеленский. Из офиса главы государства утекают конфиденциальные документы, а это уже не смешно".
Никакого другого смысла, кроме стремления заманить людей на выборы, он в опросе не видит. "Это попытка понравиться избирателям. Низкая явка — поле для махинаций местных элит, которые заберут все голоса и не будут себя чувствовать обязанными "Слуге народа", — продолжает Алексей. — Власти просто хотят согнать на участки тех, кто окончательно не разочаровался в Зеленском и команде".
Он напоминает о референдуме 2000 года, когда у граждан спрашивали о реформе государственного управления. Тогда, кстати, тоже предлагалось сократить количество членов парламента. Однако Верховная рада проигнорировала результаты народного волеизъявления.
Между тем, отмечает эксперт, референдум должен был иметь прямые юридические последствия, и Верховный суд Украины позднее это подтвердил. "А вот опрос никаких обязательств ни на кого не налагает — политтехнология, ничего более. Касательно НАТО: никто не мешает Украине законно вступить в альянс хоть сейчас, но никто почему-то не берет. И мнение граждан тут никого не интересует, — добавляет Алексей. — В опросе собрано то, на что клюнут разные слои населения — от молодежи до "патриотов".
Тем не менее, уверен он, трюк мало что изменит. "Я сам участвовал в таких схемах. В конце концов глава комиссии бросает на стол протокол: "Подписывайте!" А там лежат деньги, обычно долларов по 50-100 на каждого за бессонную ночь. Ни разу не видел, чтобы кто-то не подписался", — рассказывает Алексей.
Депутат Рады восьмого созыва Игорь Мосийчук идею опроса тоже считает смешной. "Можно еще внести в список "Вы за мир во всем мире?" — иронизирует он. — А про Будапештский меморандум — вообще из ряда вон. Президент спрашивает: вот, у нас тут международный договор, что же с ним делать, панове?"
У граждан Украины отношение к грядущему опросу неоднозначное. По данным группы "Рейтинг", более 40 процентов восприняли инициативу Зеленского положительно, 22 процента — отрицательно.